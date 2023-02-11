Глава РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА .

Президент РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА по поводу возможного возвращения российских команд в европейский футбол, а также о контактах с АФК.

Переговоры с УЕФА ? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу. Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.