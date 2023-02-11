Глава РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА .

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о переговорах с УЕФА по поводу возможного возвращения российских команд в европейский футбол, а также о контактах с АФК.
Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу. Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.
Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях.
Не перестаю удивляться одеревенению наших горе чиновников от Минспорта и РФС, а теперь ещё и РПЛ . Такое ощущение что они вообще живут где-то в параллельной вселенной . Большинство стран Европы входящие в УЕФА уже давно высказали свою отрицательную точку зрения по поводу выступления наших команд и сборных под эгидой УЕФА, ФИФА и даже МОК ! У меня большой вопрос к этим чиновникам, а долго ещё вы собираетесь унижаться и быть в роли пресмыкающих ??! Не позорьте ни себя ни страну !(
Не перестаю удивляться одеревенению наших горе чиновников от Минспорта и РФС, а теперь ещё и РПЛ . Такое ощущение что они вообще живут где-то в параллельной вселенной . Большинство стран Европы входящие в УЕФА уже давно высказали свою отрицательную точку зрения по поводу выступления наших команд и сборных под эгидой УЕФА, ФИФА и даже МОК ! У меня большой вопрос к этим чиновникам, а долго ещё вы собираетесь унижаться и быть в роли пресмыкающих ??! Не позорьте ни себя ни страну !(