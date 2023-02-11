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Глава РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА

вчера, 21:30

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о переговорах с УЕФА по поводу возможного возвращения российских команд в европейский футбол, а также о контактах с АФК.

Переговоры с УЕФА? Переговоры любят тишину. Встреча состоялась в офисе УЕФА со всем топ-менеджментом. Коллеги из УЕФА формируют рабочую группу. Сейчас трудно что-то прогнозировать, мы не в розовых очках. Делегация РФС также была в Бахрейне, общались с представителями Азии. Будем работать на двух направлениях.

Не скажу, что РФС пытается усидеть на двух стульях.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:19
Именно ,что пытаетесь усидеть на двух стульях ! Неужели самим не противно выступать в роли бедных родственников ?
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:28
Встретились, посидели в тишине наверное. Молча разошлись..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:21
Дальше разговоров всё равно ничего не будет.
баск
баск
вчера в 23:19, ред.
Ребятишки РПЛовские комфортненько устроились..

Вчера Манама, сегодня Цюрих, завтра Куала-Лумпур, послезавтра ещё
что-нибудь.
Летают наверняка первым классом, живут в многозвёздных отельчиках, купаются себе, загорают, неспешные перговорчики в ресторанчиках, то да сё- поди плохо)

А от них всё результатов каких-то ждут..
Да какие нафиг результаты, кому они сдались-то))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Глава РПЛ рассказал о переговорах с УЕФА .
Не перестаю удивляться одеревенению наших горе чиновников от Минспорта и РФС, а теперь ещё и РПЛ . Такое ощущение что они вообще живут где-то в параллельной вселенной . Большинство стран Европы входящие в УЕФА уже давно высказали свою отрицательную точку зрения по поводу выступления наших команд и сборных под эгидой УЕФА, ФИФА и даже МОК ! У меня большой вопрос к этим чиновникам, а долго ещё вы собираетесь унижаться и быть в роли пресмыкающих ??! Не позорьте ни себя ни страну !(
Сп62
Сп62
вчера в 22:53
Пока не закончится СВО все переговоры бесполезны. Это и ежу понятно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:48
Походу нас нигде не ждут и это надолго
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:39
Бесполезы эти переговоры и бестолковы. Политика в спорте и это явно просматривается давно уже. Возвращение российских команд решается на фронте, а не в кабинетах уефа.
Gahi
Gahi
вчера в 22:34
Одни разговоры, а результата так и нет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:28
будет ли толк от Этой встречи..
ABir
ABir
вчера в 22:08
Пока движения вперёд не наблюдается, поэтому и сказать пока нечего
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:46, ред.
Будем надеяться переговоры пройдут плодотворно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:38
Здравствуйте. Факт нарушения есть, но мы постараемся разобраться почему вышло так что комментарий к ставке отправился дважды, если техническая проблема, то устраним.
Loko57
Loko57
вчера в 21:33
Кто-то хорошо проводит время под благим предлогом.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:33
Вот клоуны,хотя бы себя уважайте!!!!! К нам ,с ихним уважением ,уже молчу!!!!
Гость
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