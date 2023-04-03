Поражение от «Милана» — самое крупное для «Наполи» в Серии А с 2007 года

«Наполи» проиграл дома «Милану» (0:4) в матче 28-го тура Серии А.
Неаполитанцы впервые с декабря 2007 года проиграли матч Серии А с разницей в 4 и более голов, тогда было поражение от «Аталанты» (1:5). Также команда впервые с октября 2000 года проиграла домашний матч с разницей в 4 и более голов, когда потерпели поражение от «Болоньи» (1:5).
Но не стоит забывать что до конца ещё 10 матчей и можно весь гандикап растерять. Ну с формой в этом сезоне команды мало верится на такой поворот событий. Осимхен главный игрок в завершающей стадии в системе команды был отсутствующим в игре. Но 4-0 все равно как-то многовато. Но это мелочи если команда в итоге будет первая!
Но не стоит забывать что до конца ещё 10 матчей и можно весь гандикап растерять. Ну с формой в этом сезоне команды мало верится на такой поворот событий. Осимхен главный игрок в завершающей стадии в системе команды был отсутствующим в игре. Но 4-0 все равно как-то многовато. Но это мелочи если команда в итоге будет первая!