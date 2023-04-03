Поражение от «Милана» — самое крупное для «Наполи» в Серии А с 2007 года

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вчера, 11:05

«Наполи» проиграл дома «Милану» (0:4) в матче 28-го тура Серии А.

Неаполитанцы впервые с декабря 2007 года проиграли матч Серии А с разницей в 4 и более голов, тогда было поражение от «Аталанты» (1:5). Также команда впервые с октября 2000 года проиграла домашний матч с разницей в 4 и более голов, когда потерпели поражение от «Болоньи» (1:5).