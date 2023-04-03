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Поражение от «Милана» — самое крупное для «Наполи» в Серии А с 2007 года

вчера, 11:05
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Наполи» проиграл дома «Милану» (0:4) в матче 28-го тура Серии А.

Неаполитанцы впервые с декабря 2007 года проиграли матч Серии А с разницей в 4 и более голов, тогда было поражение от «Аталанты» (1:5). Также команда впервые с октября 2000 года проиграла домашний матч с разницей в 4 и более голов, когда потерпели поражение от «Болоньи» (1:5).

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:32
Наполи решил не напрягаться, приберегли силы на ЛЧ
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:19
Похоже чудесный сезон для Наполи меняет свое направление.
6spkcbzns6y8
6spkcbzns6y8
вчера в 13:15
Влетел вчера Неаполь как хрен в горчицу
swed27
swed27
вчера в 13:12
Не плохая репетиция противостояния в ЛЧ
протон
протон
вчера в 12:04
Чуйка есть, что Милан выбьет Наполи из Лч
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:58, ред.
Следствие етого поражение есть несколько факторов. Во-первых, после сборных все топ клубы играют очень тяжело. А так как в составе команды Спалетти много сборников результат на лицо. Во-вторых, отрыв в чемпионате у них колоссальный от той же второй позиции. Так что команда может себе немного позволить дать слабину.

Но не стоит забывать что до конца ещё 10 матчей и можно весь гандикап растерять. Ну с формой в этом сезоне команды мало верится на такой поворот событий. Осимхен главный игрок в завершающей стадии в системе команды был отсутствующим в игре. Но 4-0 все равно как-то многовато. Но это мелочи если команда в итоге будет первая!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:18
Наполи сильно не расстроится из-за этого поражения. Главный матч против Милана их ждет впереди, а в чемпионате уже итак все ясно, титул от Наполи никуда не денется.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:14
Это была гуманитарка бывшему гегемону.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:10, ред.
Ну это история Ливерпуля, выиграли у Манчестер Юнайтед 7-0, и дальше началась серия из поражений, тоже ждёт и Милан, даже в Лиге Чемпионов, они в 1/4 Наполи не пройдут. Сейчас же на данный момент после отборочных ЧЕ, очень много травмированных пришло, вот большинство команд этой ситуацией и воспользовались, выиграли те, кто не должен был.
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