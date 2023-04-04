«Атлетико» хочет продлить контракт с Моратой

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вчера, 13:23

«Атлетико» хочет продлить контракт с нападающим , сообщает Relevo.

По информации источника, предложение уже готово. Клуб и главный тренер Диего Симеоне довольны выступлением игрока в этом сезоне, его игрой в атаке, а также отношением, которое он демонстрирует как на поле, так и за его пределами. Отмечают его профессионализм, преданность, серьёзность и трудолюбие. В данный момент никаких контактов между игроком и другими клубами нет. Действующее соглашение футболиста истекает в 2024 году. Мората очень комфортно себя чувствует в клубе и в Мадриде.

В нынешнем сезоне на счету форварда 36 матчей во всех турнирах, 12 голов и 3 результативные передачи.