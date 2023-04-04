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«Атлетико» хочет продлить контракт с Моратой

вчера, 13:23

«Атлетико» хочет продлить контракт с нападающим Альваро Моратой, сообщает Relevo.

По информации источника, предложение уже готово. Клуб и главный тренер Диего Симеоне довольны выступлением игрока в этом сезоне, его игрой в атаке, а также отношением, которое он демонстрирует как на поле, так и за его пределами. Отмечают его профессионализм, преданность, серьёзность и трудолюбие. В данный момент никаких контактов между игроком и другими клубами нет. Действующее соглашение футболиста истекает в 2024 году. Мората очень комфортно себя чувствует в клубе и в Мадриде.

В нынешнем сезоне на счету форварда 36 матчей во всех турнирах, 12 голов и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:51
Мората для Матрасников отличный вариант и шикарная единица в линию нападения. Он на все 100 справляется со своей задачей на завершающей стадии атак команды. Поэтому вполне логичное решение руководство команды. Найти ему замену в случае не продление соглашение будет довольно таки проблематично. Так что руководство все зделает возможное и невозможное чтобы сохранить его у себя ещё на пару двойку сезонов. Ну а во всем этом конечно многое зависит и от самого игрока. Захочет ли он остаться, ну он сам прекрасно понимает что он только прощупал команду и их философию игры. И навернека сам не прочь остаться в этом коллективе!
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:46
Ну а что, Мората вполне хорошо проявляет себя в стане матрасников так почему бы и не продлить?! Думаю и Альваро будет согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
Флаг им в руки и попутного ветра в спину...
Гость
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