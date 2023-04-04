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Появилась информация о контракте Юрана с «Пари НН»

вчера, 12:00

По данным журналиста Ивана Карпова, контракт «Пари НН» с новым главным тренером Сергеем Юраном подписан до конца сезона с возможностью продления.

Помощниками специалиста в клубе стали Дмитрий Ананко и Антон Хазов.

О назначении Юрана сегодня объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:31
теперь не пропадут
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:55
В Нижнем Новгороде в 27 школе ,как раз освободилось место физрука,туда бы он больше подошел
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:55, ред.
Посмотрел их календарь. Из оставшихся игр: Кр.Советов, Урал, Факел, Химки. Остальные: Краснодар, Динамо, Спартак, Сочи, Оренбург. Из первой четверки можно, что-то выудить. Братья по выживанию почти, но две команды с указанными тренерами. Думаю минимум брать хотя бы очко, как курочка по зёрнышку клюет. Психология, настрой, то, что есть у Юрана по моему.
Пусть пробует решить пока здесь вопрос, а там видно будет.
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 15:48, ред.
Думаю, что в оставшихся играх он будет готовить команду к переходным играм. А вот в них они должны будут выложиться.
mrvczuz2tez8
mrvczuz2tez8
вчера в 15:45
Удачи!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:51
Доброго Здоровья КЭТиК!
Не допустят вылет нижегородцев в первую лигу. У нас и так уже четыре супер-стадиона (Саранск, Волгоград, Калининград и Казань) без большого футбола остались.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:52, ред.
Времени мало у него. На расстоянии вытянутой руки:Осинкин, Галактионов с Дзюбой, Гончаренко. Это испытание.
Palgrist
Palgrist
вчера в 13:29
Потомок Тарханова нашел свой очередной клуб.
shlomo
shlomo
вчера в 12:54
Ну вот одного безработного пристроили... осталось остальных куда ни будь запихать
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:53
По итогам сезона НН должен оставаться в РПЛ, вот Химки однозначно вылетят.
sova147
sova147
вчера в 12:43
У Юрана хорошие помошники, пожелаем ему удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:33
Там есть 2 железных претендента на вылет. А НН в стыках порвет любого
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
Пообещали Юрану золотые горы, лишь бы не вылетететь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:09
Если НН останется в РПЛ то контракт будет продлён.
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