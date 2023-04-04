Появилась информация о контракте Юрана с «Пари НН»

По данным журналиста Ивана Карпова, контракт «Пари НН» с новым главным тренером Сергеем Юраном подписан до конца сезона с возможностью продления.
Помощниками специалиста в клубе стали Дмитрий Ананко и Антон Хазов.
О назначении Юрана сегодня объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Пусть пробует решить пока здесь вопрос, а там видно будет.
Пусть пробует решить пока здесь вопрос, а там видно будет.
Не допустят вылет нижегородцев в первую лигу. У нас и так уже четыре супер-стадиона (Саранск, Волгоград, Калининград и Казань) без большого футбола остались.
Не допустят вылет нижегородцев в первую лигу. У нас и так уже четыре супер-стадиона (Саранск, Волгоград, Калининград и Казань) без большого футбола остались.