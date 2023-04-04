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УЕФА хочет принять решение по «Барселоне» в июне

вчера, 14:59

УЕФА хочет, чтобы процесс по «делу Негрейры» прошёл быстро, чтобы принять окончательное решение о будущем «Барселоны» в июне, сообщает Marca.

По информации источника, в организации знают о том, что каталонский клуб обратится в Апелляционный суд УЕФА, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы смягчить возможную санкцию или добиться временных мер, которые позволят им выступать в сезоне 2023/24. УЕФА поручит рассмотрение дела «Барселоны» независимому комитету.

«Сине-гранатовые» могут быть дисквалифицированы более чем на один сезон.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Барсу со всех сторон прессуют
За что вообще её могут отстранить ?
Бы ли бы хотя бы какие-то доказательства ,то уже бы вынесли какой-то вердикт
Отстранят за день до первого тура наверное, чтобы никакие обжалования не успели, рыба гниёт с головы, это про УЕФА и ЛаЛигу
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:46
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:33
    Чё там думать...В мусорную корзину-и все дела!
    m8e2sruz384s
    m8e2sruz384s ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:26, ред.
    Жалкая попытка оправдать не оправдываемое.
    Барса и нечестная игра - синонимы.
    Имя Барсы нынче - позор.
    jxdbr7ga5wb8
    jxdbr7ga5wb8
    вчера в 19:23, ред.
    Барсе по барабану международные кубки, все равно без любвеобильных судей их там дерут все кто хочет)
    Правда денежек за выступление в ЛЧ им очень хочется получить, и прикольно если им УЕФА обломает доходы))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 19:14
    Там же где и Клатенбурги, Чакыры убивали соперников сливок и засчитывали голы из оффсайдов.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:13
    Интересно, а Тебас будет давать ложные показания на Реал как на Барсу?
    Позиция УЕФА понятна всем, кроме кучки недалёких.
    "Захотели суперлигу? А мы вам дисквалификацию на пару лет."
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 18:51
    А где была УЕФА, когда ЭвребеБазукаШтаркБенгоэчеаАйтекинМансано и т.д. убивали игру соперников Барселоны?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:23
    Барсе всё можно,их простят!
    112910415
    112910415
    вчера в 17:18
    предстоит упорная позиционная борьба )
    dok66
    dok66
    вчера в 17:15
    Решили дождаться конца сезона чтобы понять : или простить , или побольнее ударить .
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:52
    "Кому нужен твой Реал" пишет человек, который в новости о Барселоне (Реала вообще не касающейся) начал сам обвинять во всем Реал. Ох как все тяжело в вашем сине-гранатовом приходе...
    Elliada
    Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:38
    Реал как третий участник Суперлиги. А их сейчас наказывают. Задело? Кому нужен твой Реал??? Я вспомнил только потому, что Реал один из организаторов Суперлиги, а не стрелки перевожу.
    амурец
    амурец
    вчера в 16:36, ред.
    То что липовые титулы Барселрны и ее идола все ними понятно, но кбиопть из ЛЛ Барселону нельзя, должна быть конкуренция
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:32
    При чем здесь Реал? Что за детский сад. Речь сейчас идет о Барселоне, но судя по таким комментам попал я в самое яблочко) Задело..) Теперь можешь начинать поливать Реал фекальными субстанциями, ведь для послушника "о величайшей Барселоны" нет более приятного и успокающего занятия.
    Elliada
    Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 16:23
    У Реала грязи не меньше, а то и больше.
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Сам в шоке. Как можно было на святую святых замахнуться. Это же Барселона, она же всегда белая и пушистая, и априори не может быть ни в чем виновата. Богохульники!
    a93n4x8sb8wm
    a93n4x8sb8wm
    вчера в 15:49
    Придётся ждать июня, может тогда всё прояснится
    7zcux86ebagw
    7zcux86ebagw
    вчера в 15:27
    Сериал будет долгим.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 15:06
    Тебаса накажут за поклёп и разойдутся ..
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:01
    Интересно. Доказательств нет, но наказать всё равно хотят.
    Гость
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