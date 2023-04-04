УЕФА хочет принять решение по «Барселоне» в июне

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вчера, 14:59

УЕФА хочет, чтобы процесс по «делу Негрейры» прошёл быстро, чтобы принять окончательное решение о будущем «Барселоны» в июне, сообщает Marca.

По информации источника, в организации знают о том, что каталонский клуб обратится в Апелляционный суд УЕФА , а затем в Спортивный арбитражный суд ( CAS ), чтобы смягчить возможную санкцию или добиться временных мер, которые позволят им выступать в сезоне 2023/24. УЕФА поручит рассмотрение дела «Барселоны» независимому комитету.

«Сине-гранатовые» могут быть дисквалифицированы более чем на один сезон.