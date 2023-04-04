УЕФА хочет принять решение по «Барселоне» в июне

УЕФА хочет, чтобы процесс по «делу Негрейры» прошёл быстро, чтобы принять окончательное решение о будущем «Барселоны» в июне, сообщает Marca.
По информации источника, в организации знают о том, что каталонский клуб обратится в Апелляционный суд УЕФА, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы смягчить возможную санкцию или добиться временных мер, которые позволят им выступать в сезоне 2023/24. УЕФА поручит рассмотрение дела «Барселоны» независимому комитету.
«Сине-гранатовые» могут быть дисквалифицированы более чем на один сезон.
За что вообще её могут отстранить ?
Бы ли бы хотя бы какие-то доказательства ,то уже бы вынесли какой-то вердикт
Отстранят за день до первого тура наверное, чтобы никакие обжалования не успели, рыба гниёт с головы, это про УЕФА и ЛаЛигу
За что вообще её могут отстранить ?
Бы ли бы хотя бы какие-то доказательства ,то уже бы вынесли какой-то вердикт
Отстранят за день до первого тура наверное, чтобы никакие обжалования не успели, рыба гниёт с головы, это про УЕФА и ЛаЛигу
Барса и нечестная игра - синонимы.
Имя Барсы нынче - позор.
Барса и нечестная игра - синонимы.
Имя Барсы нынче - позор.
Правда денежек за выступление в ЛЧ им очень хочется получить, и прикольно если им УЕФА обломает доходы))
Правда денежек за выступление в ЛЧ им очень хочется получить, и прикольно если им УЕФА обломает доходы))
Позиция УЕФА понятна всем, кроме кучки недалёких.
"Захотели суперлигу? А мы вам дисквалификацию на пару лет."
Позиция УЕФА понятна всем, кроме кучки недалёких.
"Захотели суперлигу? А мы вам дисквалификацию на пару лет."