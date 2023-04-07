Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Кубок 2022/2023

«Акрон» хочет сыграть со «Спартаком» в Жигулёвске

вчера, 00:01

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил о намерении клуба провести матч второго этапа Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком» на стадионе в Жигулёвске.

Ранее прошла жеребьёвка следующего этапа турнира.

Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулёвск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион.

Нет ли опасений, что вмешается полиция и потребует перенести игру в целях безопасности? Мы обсуждали уже этот вопрос. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было.

Мы хотим играть в Жигулёвске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

Конечно, «Спартак» — не чужой клуб, многие в клубе и команде хотели «Спартак». Наверное, отчасти были услышаны. С коллегами и приятелями переписывались, шутили после матча, что встрече быть. Предчувствие было с обеих сторон.

Настрой — двигаться дальше и побеждать. У нас тяжёлый путь, много матчей надо сыграть, чтобы оказаться в главной игре.

Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности. Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия и Ирак достигли предварительной договорённости о матче в Багдаде
05 апреля
«Спартаку» нужно выиграть в 3 матчах, чтобы оказаться в Суперфинале Кубка
04 апреля
РФС заинтересован в проведении ответного матча России и Ирана
03 апреля
Россия может сыграть с Китаем в следующем году
03 апреля
2DROTS может сыграть с клубом Первой лиги в апреле
01 апреля
Россия может сыграть с ведущими африканскими сборными
01 апреля
Сортировать
Все комментарии
zvxhjwh65msk
zvxhjwh65msk ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:40
Нет, пока только сантехники отписались с музыкантами.
atgzpzba422s
atgzpzba422s
вчера в 13:42
Давно пора вернуть все старые названия! Жигулевск, Ставрополь .......
Сп62
Сп62
вчера в 12:15
Вот и в Жигулёвске мечты сбылись. Всех с футбольным праздником.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ w6qh7zvv3jcn (раскрыть)
вчера в 09:34
А что .пришли результаты УЗИ органов малого таза спартачей ? )))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 09:32
Жигулёвск ? Могли бы к нашему приезду и новый стадион отгрохать !!! )))))))))
Валерыч
Валерыч
вчера в 07:41, ред.
Понесло Остапа... К суперфиналу они менять стадион собрались...
Как бы такое шапкозакидательское отношение Акрона не аукнулось им...
Буду рад, если Спартак опустит Акрон с небес на землю и укажет
команде-выскочке из ФНЛ её достойное место.
Удачи и победы Красно-Белым!
swed27
swed27
вчера в 06:48
Ждем хорошего футбола
x2db7c648hqh
x2db7c648hqh
вчера в 06:35
Мне нравится настрой хозяев, на Спартак не рискну ставить
ABir
ABir
вчера в 06:00
Чем больше зрителей соберется, тем лучше для популяризации футбола, главное, чтобы поле было в нормальном для игры состоянии
w6qh7zvv3jcn
w6qh7zvv3jcn
вчера в 05:53
Думаю спартачи обрадовались, что им достался Акрон, но где то ниже пояса всё равно подыгрывает...
112910415
112910415
вчера в 05:31
пусть будет праздник !
протон
протон
вчера в 02:52
Привезти в небольшой город Жигулевск команду уровня Спартака уже большое дело. Топлю за Акрон)
stanichnik
stanichnik
вчера в 00:26, ред.
Для Спартака думаю непринципиально, где играть этот кубковый матч с командой из первой лиги, а вот Акрону при своих переполненных трибунах поддержка зрителей будет весьма к стати. А то, что будут проданы все билеты сомневаться не приходится. Ведь, когда еше такое случится, что к ним приедет московский Спартак, событие в провинции с командой-середняком из первой лиги весьма незаурядное. А в Москве, даже с учетом отсутствия требования обязательного наличия паспорта болельщика на таком матче вряд ли был обеспечен аншлаг. В общем обеим командам удачи и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:04
После игры сходят пивка Жигулёвского попьют!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 