«Акрон» хочет сыграть со «Спартаком» в Жигулёвске

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил о намерении клуба провести матч второго этапа Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком» на стадионе в Жигулёвске.

Ранее прошла жеребьёвка следующего этапа турнира.

Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулёвск. Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион.

Нет ли опасений, что вмешается полиция и потребует перенести игру в целях безопасности? Мы обсуждали уже этот вопрос. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было.

Мы хотим играть в Жигулёвске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

Конечно, «Спартак» — не чужой клуб, многие в клубе и команде хотели «Спартак». Наверное, отчасти были услышаны. С коллегами и приятелями переписывались, шутили после матча, что встрече быть. Предчувствие было с обеих сторон.

Настрой — двигаться дальше и побеждать. У нас тяжёлый путь, много матчей надо сыграть, чтобы оказаться в главной игре.

Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности. Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны.