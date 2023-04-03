Россия может сыграть с Китаем в следующем году

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая.
Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций.
на века...!!! Нельзя выигрывать, не хотелось бы и проиграть!
на века...!!! Нельзя выигрывать, не хотелось бы и проиграть!
Такие обсуждения были, на тот момент они были не готовы проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций"
Такие обсуждения были, на тот момент они были не готовы проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций"
А остальное укладывается в рамки: Мы усиленно работаем над тем, что бы сыграть когда-нибудь где-нибудь с кем-нибудь. Оставайтесь на связи.
А остальное укладывается в рамки: Мы усиленно работаем над тем, что бы сыграть когда-нибудь где-нибудь с кем-нибудь. Оставайтесь на связи.
"Або баба, або дед, або будет, або нет." )))).
"Або баба, або дед, або будет, або нет." )))).
Китай никогда не будет рисковать своим статусом .
Китай никогда не будет рисковать своим статусом .