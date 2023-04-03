Россия может сыграть с Китаем в следующем году

Президент РФС рассказал о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая.

Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций.