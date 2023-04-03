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Россия может сыграть с Китаем в следующем году

вчера, 10:24

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Китая.

Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:55
..это не интересно, Москва + Пекин, Сталин + Мао...братья
на века...!!! Нельзя выигрывать, не хотелось бы и проиграть!
KTS16
KTS16
вчера в 18:16, ред.
Еще можно с Гибралтаром 🙃
nubom
nubom
вчера в 15:44
Александр Дюков: "Товарищеский матч против сборной НЛО?
Такие обсуждения были, на тот момент они были не готовы проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведём такой матч. Это одна из опций"
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 13:30, ред.
Из всех интервью Дюкова можно сделать лишь один вывод: У нас все еще есть сборная.

А остальное укладывается в рамки: Мы усиленно работаем над тем, что бы сыграть когда-нибудь где-нибудь с кем-нибудь. Оставайтесь на связи.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:29
Значит переходить в АФК они не хотят, а гонять товарники с азиатскими сборными готовы постоянно.... лучше бы забили на УЕФА и перешли в АФК на полноценной основе и всё
lotsman
lotsman
вчера в 13:24
Если хотите сохранить сборную, играть надо со всеми, с кем будет возможность.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 13:20
Россия может сыграть с топ мировыми командами через 5-10 лет, нафига такие новости, не понятно, мол надейтесь и ждите!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 13:03
Не забыть бы Белоруссию, Эритрею ...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:29
Потом можно с Северной Кореей сыграть и Сирией
dok66
dok66
вчера в 12:00
Китайская сборная уже не мальчики для битья . Будет возможность , надо играть .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:00
Удивительно полезная информация, напоминает присказку дедов :
"Або баба, або дед, або будет, або нет." )))).
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 11:16
На воде вилами ....
Китай никогда не будет рисковать своим статусом .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:15
Вопрос...??? а почему в следующеи году , а не в этом. Или китаец смотрит , как пойдет спецоперация и от этого отталкиваться будут...)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 11:00
Нельзя.Нынешние больше одной игры там не выдержат,да и то-после 20:00 местного.Это во времена СССР местные власти специально матчи назначали в разгар дня.И ничего,выдерживали.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:58
Ну вот,как и "мечтали" многие "евроидолопоклонники".
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:54
Наш уровень
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 10:53
до следующего года еще как раком до Китая.......
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:47
А в этом году повторим турне по Средней Азии.
drug01
drug01
вчера в 10:40
Долго ждать, но играть надо обязательно!
z7vpjjj9ypvt
z7vpjjj9ypvt
вчера в 10:28
Уверенности в победе почему-то нет
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