«Спартаку» нужно выиграть в 3 матчах, чтобы оказаться в Суперфинале Кубка

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вчера, 19:36

«Спартак» уступил «Уралу» 1:2 и выбыл из Пути РПЛ Кубка России. При этом шансы сыграть в главном финале турнира у «красно-белых» еще остаются. Однако для этого команде предстоит выиграть три матча.