«Спартаку» нужно выиграть в 3 матчах, чтобы оказаться в Суперфинале Кубка

«Спартак» уступил «Уралу» 1:2 и выбыл из Пути РПЛ Кубка России. При этом шансы сыграть в главном финале турнира у «красно-белых» еще остаются. Однако для этого команде предстоит выиграть три матча.
В следующем раунде москвичи сыграют с «Динамо»/«Акроном» или «Краснодаром»/«Ростовом». В случае преодоления этого этапа «Спартак» ждет дуэль с победителем параллельной пары. Затем нужно будет обыграть проигравшего в финале Пути РПЛ («Урал» или ЦСКА/«Крылья Советов»). И только затем «Спартак» может ждать Суперфинал Кубка России.
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Байкал. А если взглянуть на турнирную таблицу? Где Локомотив, а где Спартак?
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Байкал. А если взглянуть на турнирную таблицу? Где Локомотив, а где Спартак?
По первому голу у меня претензий нет, а вот второй, на мой взгляд, чисто вратарский.
По первому голу у меня претензий нет, а вот второй, на мой взгляд, чисто вратарский.