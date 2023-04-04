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«Спартаку» нужно выиграть в 3 матчах, чтобы оказаться в Суперфинале Кубка

вчера, 19:36

«Спартак» уступил «Уралу» 1:2 и выбыл из Пути РПЛ Кубка России. При этом шансы сыграть в главном финале турнира у «красно-белых» еще остаются. Однако для этого команде предстоит выиграть три матча.

В следующем раунде москвичи сыграют с «Динамо»/«Акроном» или «Краснодаром»/«Ростовом». В случае преодоления этого этапа «Спартак» ждет дуэль с победителем параллельной пары. Затем нужно будет обыграть проигравшего в финале Пути РПЛ («Урал» или ЦСКА/«Крылья Советов»). И только затем «Спартак» может ждать Суперфинал Кубка России.

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Все комментарии
KTS16
KTS16
вчера в 23:39, ред.
Вылетит после первой игры. Стопроцентно
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:38
Пока не будет Прмеса и Джикии,спартак так и будет жевать сопли,имхо.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:20
Обалдеть вот вам и Акрон...)))
valt134
valt134 ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 22:13
Ну тогда поутру придётся повторять…
Prichal
Prichal
вчера в 21:49
Спартак в финале проиграет, вылетит опять в Путь регионов, там выиграет сам у себя и опять попадет в финал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ True Story (раскрыть)
вчера в 21:43
Поправлю тебя, не 14,а всего 11, в которых Валера планировал взять 33 очка. А вышло....
.
True Story
True Story
вчера в 21:40
Сразу вспоминаются слова Валеры, что всего-то осталось выиграть все оставшиеся матчи (14 туров) и Спартак чемпион))
gj3sbge759y6
gj3sbge759y6
вчера в 21:34
Похоже даже запутанная формула спартачам не поможет
pomor45
pomor45
вчера в 21:19
Какую формулу КР не выдумывай, а всё решает форма команды в момент конкретного матча. Ну, и Фортуна плевать хотела на любую формулу.
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:10
Зенит есть?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ z8kxc7yudbqp (раскрыть)
вчера в 21:07
ЦСКА будет в финале. Им этот трофей нужен сейчас, как ничто и пойдут на все. Молодежь у них без трофеев и считают каждую копейку теперь(со слов Бабаева в интервью).
Jon718875
Jon718875 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:58
Литра не хватит, без пива как известно деньги на ветер
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 20:51
Будем играть до тех пор пока Спартак не выиграет Кубок !
протон
протон
вчера в 20:33, ред.
Кабы, да если, вот и весь возможный путь Спартака.
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Байкал. А если взглянуть на турнирную таблицу? Где Локомотив, а где Спартак?
shlomo
shlomo
вчера в 20:33
Что то меня терзают смутные сомнения в осуществлении этого плана... тут в РПЛ уже доигрались, что могут бронзу потерять...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:32
Что за бредовая схема проведения кубка?
протон
протон
вчера в 20:30
А у нас, кроме Максименко, вообще больше вратарей нет? Селихов - дисква и всё, в воротах пустота?
По первому голу у меня претензий нет, а вот второй, на мой взгляд, чисто вратарский.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:30
Вполне проходимые соперники.
ABir
ABir
вчера в 20:23
Остаётся шанс, и есть время еще что-то подкорректировать в игре
Сп62
Сп62
вчера в 20:23
А мы и не исщем лёгких путей. Тем значительнее будет победа.
112910415
112910415
вчера в 20:18
дело трудное, но не невозможное
Напрасный труд
Напрасный труд ответ z8kxc7yudbqp (раскрыть)
вчера в 20:17
    valt134
    valt134
    вчера в 20:16
    Видимо, для полной ясности и трезвого осмысления картины розыгрыша Кубка России пол-литра будет явно недостаточно. Исходя из сложившейся, казалось бы, безвыходной ситуации и в свете надежд на понимание данного вопроса в конце, так скать «тоннеля» надо брать литр.
    dok66
    dok66
    вчера в 20:09
    Урал с Победой ! Но как же все запутано . Ставлю 1 к 100 , что Суперфинал будет Урал - Спартак .
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Давно уже в футболе напрашивалась схема double elimination, как в киберспорте.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 20:00
    Мудрёная, конечно, схема проведения КР. Но может так и надо было сделать раньше. А Спартак после паузы совсем аморфный. С другой стороны в еврокубках российским командам не играть, вот и не рвутся свинки в бой. Как вариант.)
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 19:55
    Обалдеть,вот вам и Гончаренко!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:55
    Там в желающих не менее крепкие команды, чем Спартак...
    z8kxc7yudbqp
    z8kxc7yudbqp
    вчера в 19:55
    Можно не сомневаться, никто СМ не пустит! Все уже решено и все это знают!
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 19:50
    Дохлый номер,Абаскаль уже поплыл и до этого предполагаемого "светлого дня" не доживёт.
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