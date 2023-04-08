Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в первом матче Лэмпарда

вчера, 18:54
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Вулверхэмптон» выиграл у «Челси» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).

Победный гол «волков» забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.

«Вулвз» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. «Челси» идёт на 11-й позиции, у команды 39 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» дома уступил «Вильярреалу»
Сегодня, 00:00
Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»
Вчера, 23:55
«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче Серии А
Вчера, 23:42
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби
Вчера, 21:30
«Рома» в гостевом матче минимально обыграла «Торино»
Вчера, 21:29
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»
Вчера, 21:24
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:28, ред.
Глупость несусветная увольнять Поттера и пригласить Лэмпарда
azkan
azkan
вчера в 23:25
Все критикуют Лэмпарда. То он закопал себя, то он ничего не сделает за два месяца, то он никчемный тренер и остался им ...
Я тоже не доволен им, что играл в четыре защитника. Не понимаю, почему Чилл вышел потом и где Канте? Обама одной ногой где то ... а он его выпускает, что ему делать вообще в Челси?
И главное почему все игроки такие инертные вдруг?
Хочется найти по итогам этого матча хоть какой то позитив, но очень трудно это сделать.
В мыслях только одно, все это специально. Ну не может так играть этот состав!
А может Лэмпард свои козыри специально спрятал?
Реал папы Карло сейчас в отличной форме и этому клубу невероятно трудно противостоять.
А сегодняшним матчем хотел претворится, что вот мы какие слабые? Скрыть тактику, которых Френк не хотел показывать?
Больше у меня нет объяснений. Ну очень хочется в это верить.

П.С. Но голешник волки забили шикарнейший, точно гол месяца будет!
Capral
Capral
вчера в 22:21, ред.
Еще будут вспоминать Поттера...
DXTK
DXTK
вчера в 22:18
Через неделю Лэмпард Аут!!! Фрэнки сам подписался под это.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:06
Ясно, что тренер никакой.
atkwt7a88wnk
atkwt7a88wnk
вчера в 21:42
То ли еще будет.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:38
Хоть не разгромно
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Я тут писал как то что после отставки Поттера, вполне могут назначить Лэмпарда как И.О до конца сезона, т.к ни один топ тренер сейчас не пойдет в Челси (сейчас имею ввиду на данный отрезок сезона), и назначение Лэмпарда снимит удар как с Боули, так и с будущего тренера.....как ни крути, сезон уже провальный, а болельщики не будут гнобить Фрэнка, ни он довел команду до такого состояния, и плюс ко всему он легенда клуба!
Что касается результата, то ничего не изменилось после отставки Поттера, и не изменится.....тут нужно было дотерпеть до конца сезона а после гнать уже Поттера раз уж так решили....
Ну а болельщиков Вулвз поздравляю с такой важной победой! Команда ненадолго отдалилась от зоны вылета! А гол Нуньеша был просто шикарен!
Чфырчко 1
Чфырчко 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
А я - за Локомотив. Гыгы
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:11
чего на Френка гнать-то? Разве он на поле вышел? Некоторые думают, что тренер за один матч может что-то изменить? Ну-ну...
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:07
Лэмпард как будто и не уходил.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:56
Сезон синим надо доиграть, и начинать уже сейчас готовится к следующему
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:52
Челси рассыпается, Лэмпард добьет команду.
sir_Alex
sir_Alex ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:36
Аминь ✝️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:15
Челси становится днищенским дном, жаль команду !
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:08
Помянем "Челси"....
feris1
feris1
вчера в 20:04
Мдааа....аристократы скатились.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
Меньше всего сейчас хочется "гнать" на Лэмпарда , но факт остаётся фактом.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:49
Ничего сейчас что то требовать от челси. Сезон провален и это факт. Пусть доигрывают оставшееся матчи. А со следующего уже и надо смотреть на то какой он тренер Лэмпард.
zn553kwa7wda
zn553kwa7wda
вчера в 19:39
А кто ожидал другого результата. Может надо подождать чуть и пойдёт игра
112910415
112910415
вчера в 19:38
и это не волшебник ...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:33
На этот футбол смотреть невозможно, игра стала ещё хуже чем раньше. Вулверхэмптон обыгрывал как детей, а Челси ничего не может сделать. Это назначение ничего хорошего не принесёт и Лэмпард себя ещё глубже закопает.

Френки словно и не уходил в отставку, всё тот же бестолковый футбол, что и осенью 2020, нулевой рост как тренера, очень жаль. Скорее всего Лэмпард себя окончательно закопает как тренер за этот месяц.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:33
Даже поговорка "шило на мыло" здесь не уместна, это больше похоже на "шило на ручку от шила". При Поттере главной проблемой "аристократов" была реализация моментов, при Френки пропали уже и сами моменты. Вот мне просто интересно, какие цели преследовали босы Челси, позвав обратно Лэмпарда, пусть даже на пару месяцев. Не проще было бы на этот короткий период оставить команду на помощника тренера, или вообще был ли смысл увольнять Поттера, перед самым концом сезона. Если в этом и был смысл, то только в том случае, если сразу же брать нового тренера (не затычку на пару месяцев, как Лэмпарда), чтобы дать ему время познакомится с командой, перестроить ее под свою тактику и схему и подготовить к новому сезону.
Tex
Tex
вчера в 19:27
В любом деле главное стабильность...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:08
Игроков на 1 млрд....а из последних 15-ти матчей выиграно всего 3...

Если денег девать некуда почему Поттеры-Лэмпарды??
Всем же известно...английских тренеров не существует...это миф...30 лет АПЛ не выигрывали...и ещё столько же не выиграют....
Так позвали бы толкового зарубежного парня....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:05
рад за Челси.
Рaтмир
Рaтмир ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:05
and again we are in the ass.....:(((
lotsman
lotsman
вчера в 19:04
Ну вот, первый блин и комом. Так и до конца сезона не доработает.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 19:04, ред.
Да уж, не выдался дебют у Лэмпарда, вернее, возвращение в стан "Челси". Если при Поттере лондонцы просто не попадали по воротам из убойных позиций, то при Лэмпарде в первом матче вообще не попадали по воротам из любых позиций, так и не сумев создать ни один момент за всю игру, да и в створ попав лишь раз. "Вулвз" поднимаются на двенадцатое место, "Челси" остается на одиннадцатом.

"Вулвз" борется за выживание, поэтому очень хотел победить. А аристократам уже ничего не надо ..... а точно стоило увольнять Поттера? Дело и правда в нём?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:56
here we go again...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 