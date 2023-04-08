«Челси» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в первом матче Лэмпарда

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вчера, 18:54

«Вулверхэмптон» выиграл у «Челси» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).

Победный гол «волков» забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.

«Вулвз» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. «Челси» идёт на 11-й позиции, у команды 39 баллов.