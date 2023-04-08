«Челси» в гостях уступил «Вулверхэмптону» в первом матче Лэмпарда

«Вулверхэмптон» выиграл у «Челси» в матче 30-го тура АПЛ (1:0).
Победный гол «волков» забил Матеуш Нуньеш на 31-й минуте.
«Вулвз» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко. «Челси» идёт на 11-й позиции, у команды 39 баллов.
"Вулвз" борется за выживание, поэтому очень хотел победить. А аристократам уже ничего не надо ..... а точно стоило увольнять Поттера? Дело и правда в нём?
"Вулвз" борется за выживание, поэтому очень хотел победить. А аристократам уже ничего не надо ..... а точно стоило увольнять Поттера? Дело и правда в нём?
Френки словно и не уходил в отставку, всё тот же бестолковый футбол, что и осенью 2020, нулевой рост как тренера, очень жаль. Скорее всего Лэмпард себя окончательно закопает как тренер за этот месяц.
Френки словно и не уходил в отставку, всё тот же бестолковый футбол, что и осенью 2020, нулевой рост как тренера, очень жаль. Скорее всего Лэмпард себя окончательно закопает как тренер за этот месяц.