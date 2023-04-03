«Барселона» призывает главу Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку

«Барселона» находится под следствием из-за «дела Негрейры». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас был одним из самых ярых противников каталонцев во время этого скандала, между сторонами отношения стали хуже.
Клуб призвал Тебаса уйти со своего поста после того, как в репортаже La Vanguardia была приведена информация, согласно которой он предоставил «ложные доказательства» в ходе расследования, сам Тебас это категорически отрицал. В заявлении «Барселоны» сказано:
Только за тот факт, что ему приписываются функции, которые ему не соответствуют, хотя также из чувства собственного достоинства и уважения к президентству Ла Лиги, господин Тебас должен уйти в отставку со своей должности.
Ну после этого его просто обязаны снять с должности.
Руководитель лиги пытается уничтожить один из двух главных клубов совершенно не проверенными обвинениями. При этом он эти обвинения в-тихую отправляет напрямую в прокуратуру.
Он просто не может занимать после такого должность.
Ну после этого его просто обязаны снять с должности.
Руководитель лиги пытается уничтожить один из двух главных клубов совершенно не проверенными обвинениями. При этом он эти обвинения в-тихую отправляет напрямую в прокуратуру.
Он просто не может занимать после такого должность.