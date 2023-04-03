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«Барселона» призывает главу Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку

вчера, 22:13

«Барселона» находится под следствием из-за «дела Негрейры». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас был одним из самых ярых противников каталонцев во время этого скандала, между сторонами отношения стали хуже.

Клуб призвал Тебаса уйти со своего поста после того, как в репортаже La Vanguardia была приведена информация, согласно которой он предоставил «ложные доказательства» в ходе расследования, сам Тебас это категорически отрицал. В заявлении «Барселоны» сказано:

Только за тот факт, что ему приписываются функции, которые ему не соответствуют, хотя также из чувства собственного достоинства и уважения к президентству Ла Лиги, господин Тебас должен уйти в отставку со своей должности.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 12:04
В Ла Лиге-то он же за Реал топит, а вне ее не хочет видеть.
Икарус
Икарус
сегодня в 11:17
Интриги Испанской короны
37 Димон 37
37 Димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:25
Дюкова в президенты мира🤣🤣🤣
zy64kd2c7w4e
zy64kd2c7w4e
сегодня в 05:35
Раз он против Барселоны,значить гнать его надо,говорю как болельщик Барсы
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:36
Нападение с обвинениями - лучшая защита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:30
Негрейру на царство !!!!
Gelious
Gelious ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 01:47
Ага. А я люблю Барселону. Признался же!
Если кратко: фанаты Мадрида и правление Мадрида просто ненавидит Тебаса.

Да и о чем вообще речь, когда Мадрид - двигатель Суперлиги. Там в*йна открытая годами.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 00:59
Лигой должен руководить человек нейтральный, беспристрастный. А тут глор, причём не скрывающийся. Пока он у руля, будет пакостить Барселоне и тащить свой сливочный мешок.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:51
Давно пора его отправить в отставку. Ла лига при нем деградирует и утрачивает свои позиции. Тебас некомпетентен на занимаемой должности к тому же пристрастен и является открытым болельщиком Реала, что неприемлемо для главы лиги.
Baggio R.
Baggio R. ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 00:30
Этот ненавистный глава лиги в открытую признался в симпатии к Реалу. Так что странное утверждение.
протон
протон
сегодня в 00:08
Тебасу реально пора в отставку. Худший руководитель из всех лиг. Если бы он еще беспристрастно занимался этим делом, то ок, но он объективно пытается задавить клуб. Ты глава лиги как никак. Зачем ей вредить?

Ну после этого его просто обязаны снять с должности.
Руководитель лиги пытается уничтожить один из двух главных клубов совершенно не проверенными обвинениями. При этом он эти обвинения в-тихую отправляет напрямую в прокуратуру.
Он просто не может занимать после такого должность.
Брулин
Брулин
вчера в 23:59
Ничто не наносит большего ущерба чести и репутации Тебаса, чем сам Тебас.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:43
Пустая болтавня Тебаса уже давно вышла за границы ЛЛ... А тут ещё и это... В отставку...
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:15
Скорее Барселону уйдут !
Gelious
Gelious
вчера в 23:08
А вот тут Мадрид доволен. Устроит любой расклад. Либо удар по позициям ненавистного главы лиги, либо удар по сопернику, который имеет шансы вернуться и попытаться составить конкуренцию Мадриду
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:55
Люди без чести и совести, как можно давать ложные показания против клуба? Много случаев, когда специально дают такие показания чтобы утопить неугодных.
dok66
dok66
вчера в 22:52
Тебас обиделся , что оказался вне игры . Понес пургу , Барса и ответила .
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 22:35
Ну прямо Испанские интриги.... не хватает только разборка кардиналов...:)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:33
Хорошие люди...Бейте друг-друга сильнее.
Elliada
Elliada
вчера в 22:30
Ему давно пора уйти. Совсем из ума вышел
Гость
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