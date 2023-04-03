«Барселона» призывает главу Ла Лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку

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вчера, 22:13

«Барселона» находится под следствием из-за «дела Негрейры». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас был одним из самых ярых противников каталонцев во время этого скандала, между сторонами отношения стали хуже.

Клуб призвал Тебаса уйти со своего поста после того, как в репортаже La Vanguardia была приведена информация, согласно которой он предоставил «ложные доказательства» в ходе расследования, сам Тебас это категорически отрицал. В заявлении «Барселоны» сказано: