«Реал» нашёл возможную замену Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть команду по окончании текущего сезона. «Сливочные» уже ищут нового специалиста на этот пост.
Экс-игрок клуба из Мадрида Рауль может возглавить «Реал», в этом случае особый упор будет делаться на молодых футболистов. Тренер сейчас работает в «Кастилье».
Другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа также может вступить в эту должность. Сейчас рулевой работает с юношеской командой «Реала».
первый день замужем...! Не верь , всё по полочкам, но после сезона и ЛЧ...!!!
первый день замужем...! Не верь , всё по полочкам, но после сезона и ЛЧ...!!!