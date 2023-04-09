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«Реал» нашёл возможную замену Анчелотти

вчера, 14:31

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть команду по окончании текущего сезона. «Сливочные» уже ищут нового специалиста на этот пост.

Экс-игрок клуба из Мадрида Рауль может возглавить «Реал», в этом случае особый упор будет делаться на молодых футболистов. Тренер сейчас работает в «Кастилье».

Другой экс-игрок команды Альваро Арбелоа также может вступить в эту должность. Сейчас рулевой работает с юношеской командой «Реала».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:38
ну совсем уже выдумки
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:39
...чудят журналюги о Реале, о Месси, о Мбаппе.... ну как будто
первый день замужем...! Не верь , всё по полочкам, но после сезона и ЛЧ...!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:20
Ожиданий Анчелотти не оправдал.
sb3j8szh7ezz
sb3j8szh7ezz ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:45
Это было бы настоящей бомбой для Реала!
swed27
swed27
вчера в 15:31
Топовые тренеры вроде Нагельсмана ныне спросом не пользуются. У нас кстати Шпалыч который год без работы Возьмите его в Реал
Incredulous
Incredulous ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Перес скорее всего об этом даже не в курсе. А все ближе к концу сезона и вероятному уходу Анчелотти журналисты будут придумывать все больше, и все бредовее новости о новом тренере Реала.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:17
Лучше Талалаева подписать, пока он свободен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:50
Ну это вообще не выглядит правдоподобно.
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
Если честно, то Реал с Пересом начинают чудить.... добром все это не кончится.
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