«Реал» нашёл возможную замену Анчелотти

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вчера, 14:31

Главный тренер «Реала» может покинуть команду по окончании текущего сезона. «Сливочные» уже ищут нового специалиста на этот пост.

Экс-игрок клуба из Мадрида может возглавить «Реал», в этом случае особый упор будет делаться на молодых футболистов. Тренер сейчас работает в «Кастилье».

Другой экс-игрок команды также может вступить в эту должность. Сейчас рулевой работает с юношеской командой «Реала».