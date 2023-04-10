Руководство «Челси» хочет сделать Жоау Фелиша лидером клуба

«Челси» намерен выкупить права на нападающего Жоау Фелиша, который выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико».
«Синие» рассматривают португальца в качестве элемента долгосрочного проекта. Боссы «Челси» довольны его влиянием на игру, они считают, что он может стать лидером клуба.
Фелиш хочет остаться в «Челси», однако потенциальный трансфер будет зависеть от условий «Атлетико».
с этого боулинга один кринж, чел распустил весь менеджмент, чтобы никто не мешал играть в фифу в реале и нанял манекенов, что в руководство, что на тренера.
Он кстати эгоист, часто мяч передерживает у себя и постоянно лезет на нескольких игроков в тех ситуациях где можно пас отдать, этим мне он не нравится. Хотя парень талантливый но эгоистичный, лучше купить летом хорошего форварда.
с этого боулинга один кринж, чел распустил весь менеджмент, чтобы никто не мешал играть в фифу в реале и нанял манекенов, что в руководство, что на тренера.
Он кстати эгоист, часто мяч передерживает у себя и постоянно лезет на нескольких игроков в тех ситуациях где можно пас отдать, этим мне он не нравится. Хотя парень талантливый но эгоистичный, лучше купить летом хорошего форварда.