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Руководство «Челси» хочет сделать Жоау Фелиша лидером клуба

вчера, 21:04

«Челси» намерен выкупить права на нападающего Жоау Фелиша, который выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико».

«Синие» рассматривают португальца в качестве элемента долгосрочного проекта. Боссы «Челси» довольны его влиянием на игру, они считают, что он может стать лидером клуба.

Фелиш хочет остаться в «Челси», однако потенциальный трансфер будет зависеть от условий «Атлетико».

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Все комментарии
Икарус
Икарус
сегодня в 02:35
Владелец янки-горе в клубе.
протон
протон
сегодня в 00:05
Распиаренный который уже 4 года ничего не тянет кроме португальского чемпионата состоящего из 3 команд, и даже в нынешнем мертвом Челси он ничем не выделяется, по мнению бройлера за это чудо надо 100м вывалить
с этого боулинга один кринж, чел распустил весь менеджмент, чтобы никто не мешал играть в фифу в реале и нанял манекенов, что в руководство, что на тренера.
Он кстати эгоист, часто мяч передерживает у себя и постоянно лезет на нескольких игроков в тех ситуациях где можно пас отдать, этим мне он не нравится. Хотя парень талантливый но эгоистичный, лучше купить летом хорошего форварда.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:17
На удивление влился в коллектив
Gahi
Gahi
вчера в 23:08
Хотеть сделать лидером это желание, а сам футболист этого хочет, если да то нужно быть им на поле и в игре.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:12
Эх Челси.... Челси...нет на вас Абрамовича...:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Что то задачу поставили мелковатую, если уж то хотя бы лидером АПЛ...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Хотюнчики стоят денег 💰 💰 💰 , любой каприз !)
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