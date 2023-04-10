Руководство «Челси» хочет сделать Жоау Фелиша лидером клуба

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вчера, 21:04

«Челси» намерен выкупить права на нападающего , который выступает за лондонский клуб на правах аренды из «Атлетико».

«Синие» рассматривают португальца в качестве элемента долгосрочного проекта. Боссы «Челси» довольны его влиянием на игру, они считают, что он может стать лидером клуба.

Фелиш хочет остаться в «Челси», однако потенциальный трансфер будет зависеть от условий «Атлетико».