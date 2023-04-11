«Зенит» имеет шансы подписать Дивеева

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вчера, 10:40

Защитник ЦСКА может пополнить состав «Зенита».

Если футболист не продлит контракт с «армейцами», то «сине-бело-голубые» сделают официальное предложение. Соглашение игрока с московским коллективом рассчитано до 2024 года. «Зенит» уже общался с окружением Дивеева, футболисту в случае перехода предложат выгодные условия.

Ранее сообщалось, что петербуржцы нашли возможную замену Малкому и Клаудиньо.