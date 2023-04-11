«Зенит» имеет шансы подписать Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может пополнить состав «Зенита».
Если футболист не продлит контракт с «армейцами», то «сине-бело-голубые» сделают официальное предложение. Соглашение игрока с московским коллективом рассчитано до 2024 года. «Зенит» уже общался с окружением Дивеева, футболисту в случае перехода предложат выгодные условия.
Ранее сообщалось, что петербуржцы нашли возможную замену Малкому и Клаудиньо.
В принципе,это его дело и его риски-переход в "кладбище российских талантов".Не найдут в Южной Америке игрока-поиграет,найдут-будет чемпионом страны без игрового времени(или минимумом его).
В принципе,это его дело и его риски-переход в "кладбище российских талантов".Не найдут в Южной Америке игрока-поиграет,найдут-будет чемпионом страны без игрового времени(или минимумом его).
Дивеева вы тоже из Уфы привезли...а не в своей школе нашли...
Так что странное послание...про школу..
Дивеева вы тоже из Уфы привезли...а не в своей школе нашли...
Так что странное послание...про школу..