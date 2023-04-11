Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» имеет шансы подписать Дивеева

вчера, 10:40

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может пополнить состав «Зенита».

Если футболист не продлит контракт с «армейцами», то «сине-бело-голубые» сделают официальное предложение. Соглашение игрока с московским коллективом рассчитано до 2024 года. «Зенит» уже общался с окружением Дивеева, футболисту в случае перехода предложат выгодные условия.

Ранее сообщалось, что петербуржцы нашли возможную замену Малкому и Клаудиньо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Мантуана рассказал, обсуждается ли покупка прав на игрока «Зенитом»
Сегодня, 14:41
Слухи«Зенит» хочет выкупить права на Мантуана
Сегодня, 10:43
Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Зенита» к игроку
Сегодня, 09:26
Больше не Сан-Паулу. «Зенит» планирует крупную закупку летом – нашли замену Малкому и Клаудиньо
Вчера, 21:03Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Слухи«Зенит» хочет подписать защитника «Ростова»
Вчера, 18:09
Слухи«Локомотив» может приобрести права на Тюкавина
Вчера, 14:16
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:00
Нету пока такого кошелька как у Газпрома чтобы харчами перебирать. Да и половина из них не основной состав в отличии от костяка в 6-7 игроков Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 20:51
"Проще набрать южноамериканских игроков и не замарачиваться на подготовку своих кадров."...))

Если вы о Гаиче, Мойзесе, Виллиане Роше, Медине, Карраскале - возможно вы и правы...
Но в этом случае лучше "заморочиться"...ибо толку мало...
isamsn
isamsn ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31
Трудно научить играть в футбол после таких школ. Проще набрать южноамериканских игроков и не замарачиваться на подготовку своих кадров. Ну или переманить лидеров других команд РПЛ, таких как Сергеев, Мостовой и.т.д.
протон
протон
вчера в 19:38
похоже агент Дивеева пытается надавить на Бабаева... по сравнению с общей массой бэков в РПЛ Игорь как бы хороший ЦЗ, но в условиях, когда в этом самом РПЛ можно и без него обойтись (последняя серия это и доказывает), а где-то вне РФ играть - будет проблематично в ближайшие сто лет, стоит так упрямо набивать себе цену? через год-два деньги из нашего футбола уйдут, кому интересно кормить бесполезную игрушку, да еще такую дорогую?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 15:20
Плохо учатся...прогуливают наверное...коль за 5 лет 0 титулов....))
альсато
альсато
вчера в 15:16
тут главное-ЕСЛИ,ТО ТОГДА!)))
isamsn
isamsn ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:15
После вашей т.с. школы пришлось 5 лет переучивать Облякова играть в футбол...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:33, ред.
Игорь хорошо вписался в коллектив, ВВФ ему доверяет, ЕЛГ бесспорно продлит контракт, вопрос о переходе куда то отпадёт. Главное, что бы травмы его не мучали.
sova147
sova147
вчера в 12:18
Зенит в своём стиле, сманить лучших игроков с помощью выгодных контрактов..... Для Дивеева будет испытание его отношение к ЦСКА
74byhp2jyewd
74byhp2jyewd
вчера в 11:59
Зенит продаёт всех бразильцев и опять скупает всех молодых талантов России?
Говорят на базу Зенита уже банки завезли, мариновать будут...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:31
Всё в руках армейцев. Дивеев ПОКА их игрок. Нужно только подсуетиться...
Giovanny
Giovanny
вчера в 11:31
Абсолютно лишним будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 11:22, ред.
В Питере есть школа...если б не она Обляков бы не был у вас в лидерах...
Дивеева вы тоже из Уфы привезли...а не в своей школе нашли...
Так что странное послание...про школу..
isamsn
isamsn
вчера в 11:13
Опять машной тресут. Лучше бы футбольную школу в Питере создали и готовили свои кадры.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:08
Точно сбежит,ибо его ничего не связывает исторически с ЦСКА и он из любимой витиной футбольной школы-уфимской. А там это в порядке вещей.
В принципе,это его дело и его риски-переход в "кладбище российских талантов".Не найдут в Южной Америке игрока-поиграет,найдут-будет чемпионом страны без игрового времени(или минимумом его).
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:05
Ну а почему бы и нет... все правильно делает Зенит....держит руку на пульсе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:57
Зачем?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 