«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Андрей Талалаев станет новым тренером подмосковной команды.
Мы подписали контракт с Андреем Талалаевым на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял наш клуб. Талалаев — отличный специалист, профессионал.
Он становится не только главным тренером основной команды, но и будет выстраивать всю системную работу, заниматься подбором кадров и отвечать за спортивное развитие в целом.
Талалаев уже тренировал «Химки» с апреля 2019 по январь 2020 года.
И такого подписывать на 5 лет?
Если с Торпедо не получилось,
то и вряд ли с Химками что-то получится.
И такого подписывать на 5 лет?
Если с Торпедо не получилось,
то и вряд ли с Химками что-то получится.
Но уволен он будет по окончанию сезона!
Но уволен он будет по окончанию сезона!
5 месяцев бы продержался
Введите уже ограничение для тренеров на количество клубов, которые они могут возглавлять за сезон. Может, хоть так этот бестолковый круговорот учителей физкультуры закончится
Круговорот Талалаева в рос.футболе
5 месяцев бы продержался
Введите уже ограничение для тренеров на количество клубов, которые они могут возглавлять за сезон. Может, хоть так этот бестолковый круговорот учителей физкультуры закончится
Круговорот Талалаева в рос.футболе