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«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт

вчера, 17:18

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что Андрей Талалаев станет новым тренером подмосковной команды.

Мы подписали контракт с Андреем Талалаевым на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял наш клуб. Талалаев — отличный специалист, профессионал.

Он становится не только главным тренером основной команды, но и будет выстраивать всю системную работу, заниматься подбором кадров и отвечать за спортивное развитие в целом.

Талалаев уже тренировал «Химки» с апреля 2019 по январь 2020 года.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 10:50
Бристоль и КБ
adekvat
adekvat
вчера в 20:26
Интересно сколько еще команд осталось где Талалаев не был тренером.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 19:05
Смысл подписывать контракты на 5 лет если больше года тренера не держатся?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56
Для ФНЛ очень даже неплохо .
1580556558
1580556558
вчера в 18:47
Складыаается ощущение, будто в Химках не за выживание борются, а деньги отмывают за счет досрочных расторжений контрактов. Ну или в Пердив чемоданы уже собрали
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:31
Очень слабый тренер.
И такого подписывать на 5 лет?
Если с Торпедо не получилось,
то и вряд ли с Химками что-то получится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:13, ред.
Ещё одного камикадзе в путь отправили. Сакэ дать не забудьте. Пусть пробует, если обещают дать карт-бланш.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:07
Но от вылета из РПЛ это навряд ли спасёт Химки, разве что на перспективу.
112910415
112910415
вчера в 18:04
за 5 лет очень много побед одержит ! )
sova147
sova147
вчера в 18:01
Контракт на пять лет! Значит они верят в него очень!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:49
«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт.
Но уволен он будет по окончанию сезона!
протон
протон
вчера в 17:43
Человек, который ни в одном клубе не проработал больше двух лет «Лучший кандидат на долгосрочную перспективу», чувствуются интеллектуальные способности Терюшкова в этом назначении
5 месяцев бы продержался
Введите уже ограничение для тренеров на количество клубов, которые они могут возглавлять за сезон. Может, хоть так этот бестолковый круговорот учителей физкультуры закончится
Круговорот Талалаева в рос.футболе
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:24
Кесарю-кесарево,слесарю-слесарево,богатому барину-услужливого приказчика.
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