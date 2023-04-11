«Химки» сообщили, что с Талалаевым подписан 5-летний контракт.

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что станет новым тренером подмосковной команды.

Мы подписали контракт с Андреем Талалаевым на 5 лет. Андрей Викторович уже возглавлял наш клуб. Талалаев — отличный специалист, профессионал.

Он становится не только главным тренером основной команды, но и будет выстраивать всю системную работу, заниматься подбором кадров и отвечать за спортивное развитие в целом.