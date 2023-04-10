Отставка после побед над ЦСКА и «Динамо». «Сочи» отправил Бердыева на пенсию

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вчера, 16:21

Оригинальное решение.

«Сочи» как «Рубин», только без больших денег

Бердыев добился, чтобы в клуб из Казани вкладывали миллиарды рублей. Из команды низшей лиги выросли в чемпионов страны. В коллектив, который обыгрывал «Барселону». У «Сочи» бюджет ниже, состав скромный. Поэтому отставка Бердыева нелогична. Начинали вообще с резервистами «Зенита», которые манекенов не могли обыграть. Поскольку речь о команде, созданной в новом курортном городе недавно, то о фанатах можно не говорить.

В Сочи много приезжих богатых людей, купивших квартиры у моря. Получается солнечный вариант «Рубина», только скрещенный с «Ахматом», где руководству часто не хватало терпения для стратегического планирования. Чемпионства не сделали казанцев любимчиками татарской публики. Второе место с Федотовым не сделало «Сочи» стабильным участником первой пятерки в РПЛ , так что нынешний откат в таблице предсказуемый.

Есть четыре богатых клуба в Москве и «Зенит». «Ростов» древнее, там тоже сильные селекционеры. Также «Краснодар». А «Сочи» в основном терял. Ушли за пару лет Кассьерра, Кудряшов, Родригао, Пруцев, Мевля, Заболотный и Полоз. Не остался надолго Кокорин. Но добились большого успеха в РПЛ . Чаще тратили от 1,6 до 6 млн евро за сезон на новичков. Для клуба, созданного в новом городе с нуля, это невероятно скромные расходы.

Бердыев дважды выиграл и трижды проиграл

Тренер получил команду, которая зимой подписала одного свободного агента. Раньше взяли Сарвели и Джорджевича, но это не Тюкавин и Чалов. В пяти матчах до Бердыева у «Сочи» была победа над «Химками», два поражения и две мировые. Набрали пять пунктов. Теперь в пяти играх получили шесть очков, обыграли ЦСКА и «Динамо». Рядом с этим были ужасные матчи против «Оренбурга» и «Факела», а еще поражение от «Крыльев Советов».

Бердыев не маг, чтобы поставить игру за несколько недель. А «Сочи» не «Реал», чтобы требовать мгновенные результаты. Сейчас место в таблице особого значения не имеет. Еврокубковую награду не увидят. Значит, логично было, раз пригласили опытного системного наставника, дать ему время для спокойной работы. Обидно уступать, особенно если пропускаешь много мячей, но в действиях «Сочи» не было ничего критически негативного.

Даже один раз пытались сыграть первым номером – не получилось. Но победы над «Динамо» и ЦСКА показывают, что Бердыев по-прежнему умеет разбирать фаворитов. Так, как с Федотовым, этот состав «Сочи» без Родригао и Кассьерры играть больше не сможет. А поскольку Нобоа стареет, Юсупов и Бурмистров не в лучшей форме, а в защите только Дркушич не повторяет одни и те же ошибки, то победы с поражениями – нормальный результат.

Хохлов не улучшит «Сочи», но козыри остаются

Временному тренеру не повезло. Впереди «Краснодар», выезд к «Ахмату» и встреча с «Торпедо», где теперь новый главный тренер. «Локомотив», «Ростов» и «Урал» тоже могут отобрать у южан очки. «Сочи» ждал сложный отрезок, поэтому стоило держаться за более опытного наставника. На пару месяцев гениального тренера найти не получится. А Хохлов себя показал в предыдущих попытках, это средний специалист, как и Радимов.

Гаранин не стал любимцем коллектива, но вряд ли Бердыев с порога со всеми поругался. Его подводила защита. Паниковали, а сильнейший молодой голкипер Адамов лишь искал путь в основу. Большая проблема в опорной зоне, где долго не играл после разрыва крестообразных связок Ангбан. Забавно, но новая команда Бердыева не умела как раз защищаться. И зачем только увольнять специалиста по обороне, когда именно она нужна?

«Сочи» пропускает намного чаще, чем соперники создают качественные моменты. У них самая большая разница между количеством фатальных ошибок и xG оппонентов. Значит, нужны спокойные структурные изменения. И трансферы. Летом пригодился бы третий центральный защитник. Коваленко из Самары должен вернуться, будет усиление центральной зоны. Важно найти форварда, который подойдет так круто, как Заболотный и Кассьерра.

С отставкой Бердыева в клубе точно поспешили

Вряд ли увольнение результат конфликта, ведь «Сочи» поблагодарил Бердыева за работу. Похоже, на юге не понимают свое место в футбольной иерархии. Например, «Сочи» не мог удержать Федотова, когда позвали в ЦСКА . А грозненский темп смены тренеров это не путь на вершину. Бердыев просто не успел сделать ничего, чтобы сейчас какие-то агенты (напомните, что они полезного для российского футбола сделали?) его унижали.

О Курбане Бекиевиче много мифов. Часть плохих историй – правда, но лишь часть. Вспомните, зачем ему создавали образ? Потому что мешал побеждать большим клубам. Наставник не заставлял «Сочи» выбирать именно себя, это решение менеджеров. В отставке Бердыева после пяти матчей есть тени Химкинского леса. Если Федотов забрал с собой лучших селекционеров, то вряд ли «Сочи» в обозримом будущем будет в первой пятерке.

Год назад команда Нобоа заслужила второе место по ожидаемым и реальным очкам. И сейчас цифровые данные совпадают с результатами. Если «Локомотив» не заглохнет, то «Сочи» будет максимум десятым. Не худшая позиция, если на поле Терехов, Макарчук, Дркушич, Юсупов и Маргасов. Крепким середнякам нужна стабильность. Бердыев мог ее со временем обеспечить. А теперь 70-летнему наставнику вправду лучше уйти на пенсию и хорошо отдохнуть.