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Бердыев покинул «Сочи». Хохлов будет исполнять обязанности главного тренера

вчера, 14:36

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ушёл со своего поста.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов.

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт до июня 2025 года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и потерпела 3 поражения.

После 22-го тура коллектив занимает 9-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:57
Capral
"мудрый человек, великолепно понимающий в кадрах!"
вот именно куда око Сочи смотрело когда подписывали тренера задаюсь себе вопросом. Фанатом КББ сам не являюсь на сей счет, но заслуги и подходы личности заставляют уважать лично меня. Таких плеяд в нашем футболе очень мало единицы я бы сказал. Думаю что КББ покинул свой пост не найдя общий язык в дальнейшем развитии. Ведь когда подписывали договор прекрасно, понимали стиль тактику какую ставит тренер. Думаю изначально пошло не так .
Capral
Capral
сегодня в 01:16
протон, подписываюсь под каждым словом!!! И все-таки, я думаю, его не уволили- он сам ушел. Не настолько тупое руководство Сочи, чтобы не понимать элементарных вещей. Стиль Бердыева может нравиться или нет, но не уважать Бердыева нельзя! Он большой, грамотный строитель, мудрый человек, великолепно понимающий в кадрах!!! А те, кто его оскорбляют- просто необъективные люди или ненавистники Бердыева. Я, никогда не был фанатом Курбана, часто критиковал его футбол, но, я всегда с огромным уважением относился к его знаниям, к его футбольному учению!!!
протон
протон ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 01:01
Да, у них хорошие отношения. дружеские и друг другу помогали. Гмг еще тот маэстро футбола. Сильный теоретик футбола и прагматик. Еще один пример как человеку не дали поработать при С. К  в Анжи. уволили
протон
протон
сегодня в 00:53
Capral Было время когда КББ побеждал такие гранды как Барса и другие клубы в том числе в топах те мятежники которые сейчас ведут обструкцию по отношению к КББ рукоплескали восхваляя тренера как быстро люди меняют мнение в поисках очернить человека который достиг величайших результатов приводят всякие аргументы как автобус КББ а автобус Симеоне который дает результаты?
Не дали человеку поработать.
Если уволили, то это стыд. Никаких последствий низкой позиции в чемпионате для Сочи нет. Вылететь они не могут. Против топ-команд сыграли отлично. Времени на постройку команды было немного. Курбан Бекиевич заслужил к себе иного обращения.
Жаль, очень жаль, так хотелось посмотреть на работу Курбана Бекиевича. Здорово будет если он в скором времени возглавит другой клуб РПЛ.
После поражений от Оренбурга и Факела стало понятно, что игроки не понимают его требований и естественно если уровень чемпионата и соотвественно игроков пал это не Домингесы.
КББ профи, тренеры и западные уважают.
Когда назначили и сейчас многие не хорошо отзываются, лучше него в РПЛ нет. С таким небрежением к тренерам, хорошего футбола у нас не будет думаю.
Бред полнейший, 5 матчей, никакой логики нет, выше не прыгнут ниже вряд ли опустятся, если уж так нужно было, то можно было дать до работать до конца сезона. Терпения нет у клуба Сочи! Бердыев всегда «долго запрягает».
Любому тренеру , какой бы он тренер не был топ, не топ , нужно время минимум пол сезона, что бы понять как , и что можно слепить и построить из того, что есть в его распоряжение и наметить новые покупки и на выход тех, кто не не подходит для его тренерской философии футбола .что такое пять игр, да вообще не о чём, тут даже понять кто есть кто в деле не успеешь..)))) Проблема не в тренере а в менеджменте, и во владельце...) А у всего нашего футбольного менеджмента аналогичная сочи ментальность Они в принципе ничего строить не могут не на то заточены, только распиливать и рушить .
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Про Гогниева ваще базара нет, мальчишка- возомнивший себя великим тренером.
А про Курбана- полностью согласен. Жаль конечно, хотелось посмотреть на его работу...
112910415
112910415
вчера в 21:33
слишком короткий путь получился
рже
рже
вчера в 21:25
У Сочи нет 12 лет как у Рубина, Бердыев тренер затяжной и с запросами, Хохлов физрук, ну зато дешевый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:01
Гогниев, это Гогниев. Ему до КББ, как до Китая одним местом, даже в плане общения. Руководство отдает Зениту Кассьеру, приглашая Бекиевича, а взамен Мелкадзе. Повторилась история с Рубином, когда в зимний перерыв продали Азмуна, этому же Зениту. А до этого пригласили КББ в клуб с многомиллионным неликвидов от прежнего руководства от которых толка не было. Гулянки, дисциплины нет. С большим трудом их удалось продать, а взамен шыш. И остался тренер с молодежью, хотя до продажи Азмуна, Рубин шел на 5-ом месте. Отставка пришла, когда команда оказалась на 10-ой строчке, если память не изменяет. Что интересно денюжка появилась с приходом Слуцкого и ему купили тех, кого он пожелал. Все повторяется.
Слов нет просто о происходящем. И сейчас глядя на состав игроков, возраст думаешь. А чего они хотели от тренера? Тем более после 5 игр. Проиграли Факелу, Самаре, молодым, бегущим командам. Обыграли непростую команду, в хорошем стиле, ЦСКА. Видел от Роттенберга интервью, типа все нормально, КББ сам, ушел. Были друзьями и остаёмся. В общем будет видно. Хорошо бы от Бекиевича узнать, что произошло.
Хохлов пусть тренирует без повторения истории со Слуцким, которому усилили состав.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:38
Игорь, главный анархист Химок- сам Гогниев, бессистемный тренер. А разруха, как говорил профессор Преображенский- в головах... Вопрос- в чьих?
KTS16
KTS16
вчера в 20:12, ред.
Сочи карму себе испортил ростовским позором Не отмыться от этого как и Федотову
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:04
Да не в том дело, сколько команд у него было, а в том, что у него нет футбольной доктрины, футбольной философии. Согласен- опыт дело наживное, но он еще пацан, мальчишка без должного опыта, а значит ,стажироваться надо в ФНЛ. Даже такая убитая ПЛ России еще не для него. Весь его футбол- это только атака. А кто в защите играть будет? Он проповедует пацанский футбол. Бердыев пробыл в Сочи всего ничего, уволился сам, по объективным причинам. Его не для того брали, чтобы через 5 туров уволить. Там что-то серьёзное...
Ну, а про шварца, чего молчишь, или он тоже- еще неопытный?
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
От у вас как легко переключились на двойные стандарты . Значит у Гогниева в Химках было всего четыре месяца для работы в команде которая находилась в полной разрухе , пол команды анархисты которых он разогнал . И ему не дали собрать новую команду и поработать. Тем более что для Гогниева это была всего навсего первая команда из РПЛ и первый опыт в высшей лиге и всего навсего вторая команда после Алании в своей карьере. А Бердыеву с его колоссальным опытом , значит нужно дать время , качественное усиление и огромную зарплату ??? Ну просто гениально и логично по вашему.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:42
Бердыев не тренер. какой он тренер? проблема всех российских тренеров-пенсионеров, это то, что они ничему не учатся. Вспоминаете все Рубин 20-тилетней давности, футбол за эти годы ушел далеко вперед.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:33
Год работы в Кайрате, этого мало?). Быстро только кошки котятся). Фаны Кайрата избалованные титулами требовали все и сразу. Травмы игроков добавили проблем и президент клуба был согласен на усиление состава под еврокубки и чемпионат. Поэтому и был продан Вагнер ваш б/у. Дальше произошло то, что тебе отписал.
bacek15
bacek15
вчера в 19:33
Две победы и три поражения. Этого недостаточно для принятия подобных решений. Скорей всего причины увольнения не футбольные. Климат в Сочи, например, не для каждого подходит.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:33
Ничего я тебе не навязывал. Я тебе говорил, что шварц м....к, так и вышло, посмотри на Герту. Говорил тебе, что Гогниев молодой и не имеет футбольной идеи, так и получилось. А что ты мне говорил, что шварц молодец и Гогниев талант! Ну, и? Теперь ты взялся за Курбана...
Capral
Capral
вчера в 19:27
Ты снова перекрутил мои слова! Я написал, что что эти тренеры работали во многих клубах, но не всегда и не везде выигрывали! Игорь, если ты будешь добавлять свои фантазии к моим постам- закончим общение. Я твои слова не перекручиваю.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:27
Я кстати тебя не переубеждал и не писал тебе. Это ты мне первый написал и это ты мне начал навязывать свою правду.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:21
Ну ты меня конечно рассмешить собрался , у тебя это получилось. Анчелотти и Зидан !!!!! А где они провально тренеровали ??? Особенно самый титулованный в МИРЕ Тренер по кличке Папа Карло или Седой лис !!! Даже перечислять не буду всё что они завоевали . А сравнивать этих великих тренеров с Бердыевым , это просто издевательство над гениями футбольного тренерского цеха. И неужели победа над Барселоной сделала Бердыева великим . Хочу тебя тогда разочаровать, что таких гениев очень много. А что ты тогда скажешь про главного тренера Шерифа, который убрал великие клубы в еврокубках ???) Он гений ???
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:21
Вобще не понял,что это было,либо ,у Бердыева уже старческий маразм,либо у руководства сочи началася истерическая агония!!!!! И то и другое так быстро?!!!
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:20
Юра, его не увольняли- он сам уволился по другим причинам. Ты же знаешь.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:19
Что ты ухватился за Казахстан? Ну не получилось, и что? Ты не любишь Курбана, его футбол, но это не значит, что он слабый специалист. Я отвечу тебе словами В.В.Лобановского: "Я уже давно, всё доказал"!
Игорь, тебе нравятся Гогниев и бестолочь из Герты. Но и тот, и другой- нихрена не выиграли. Но они же тебе нравятся. А Курбан выигрывал, и много раз, возможно, и еще выиграет. Не надо всем навязывать своё личное мнение- это некорректно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:14
Если откровенно, нельзя увольнять тренера после нескольких туров, даже неудачных, не давая ему построить и команду, и показываемый ею футбол. Если только он сам не подал в отставку, чувствуя невозможность выполнения поставленной перед ним задачи.
Надо учитывать при этом, что "Сочи" не угрожает вылет в первый дивизион, следовательно, на относительные неудачи Бердыева руководству клуба можно было смотреть "сквозь пальцы" и дать ему доработать этот сезон и часть следующего.
Напрашивается вывод, что тренер сам, без какого-либо давления, подал в отставку, чувствуя по каким-то причинам бесперспективность своего пребывания в команде.
Ironigor
Ironigor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:08
И ты считаешь что для Кайрата, это достижение , тем более для чемпионата Казахстана ???
И тем более что произошло всё это благодаря ещё старому тренерскому штабу и никак не гению Бердыева.
Под руководством Бердыева «Кайрат» сумел выиграть Кубок Казахстана и завоевать бронзовые медали национального первенства. В мае 2022 года фан-клуб «Кайрата» призвал Бердыева поставить команде атакующий футбол или уйти в отставку. А уже 6 июня 2022 года тренер и клуб договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. На тот момент «Кайрат» после 12-ти туров чемпионата занимал 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. А вот это уже факт, - 8 место после 12 тура в очень посредственном чемпионате !!!)
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:03
Гаджиев- вообще адекватный мужик! Недавно заявление сделал по Йокановичу, типа- отстаньте от человека, дайте доработать. И посмотрите, с кем ему приходится работать...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:59
Я давно так не хохотался)))
Предлагаю Нобоа и Лебеденко включит в состав Локомотива, для усиления!))))⚽️⚽️
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
В какой "молодой и малоопытный клуб"? Вы ничего не путаете?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:46
Ты не хочешь признать, что в Кайрате он взял Кубок страны и бронзовые медали. Команда строилась и ушел он оттуда только из-за январских событий в Алма-Ате, когда на президента клуба завели уголовку в межклановых разборках.
протон
протон ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
вчера в 18:37
В ваш, пока ещё молодой и малоопытный клуб пришёл такой Мастер, на которого вам всей толпой надо было молиться, помогать ему во всём для вашей же пользы, слушаться его и выполнять все его предписания, - и уже, может быть, прямо в следующем сезоне зацепились бы с Зенитом за чемпионство! А вы там непонятно что о себе возомнили и так по-хамски поступили с Бекиевичем!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:35
Рубин также думал и в суп попал. Сочи идёт этим же путем. Не помня прошлого, не будет будущего. Ниже пост сочинского болельщика, который пишет о заполненных трибунах, победах. Был Ильдар такой, который то же самое писал. Результат известен.
Гость
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