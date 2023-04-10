Бердыев покинул «Сочи». Хохлов будет исполнять обязанности главного тренера

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вчера, 14:36

Главный тренер «Сочи» ушёл со своего поста.

Исполняющим обязанности главного тренера стал .

Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт до июня 2025 года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и потерпела 3 поражения.