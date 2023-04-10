Бердыев покинул «Сочи». Хохлов будет исполнять обязанности главного тренера

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ушёл со своего поста.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Хохлов.
Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт до июня 2025 года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и потерпела 3 поражения.
После 22-го тура коллектив занимает 9-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко.
Пусть любой здравомыслящий болельщик сумеет убедить меня, что эти двое должны выходить на поле в команде, которая на что-то претендует. Не сумеет, как бы ни старался.
На мой взгляд, дело не в Курбане Бекиевиче, а в том, что футболисты не соответствуют тем задачам, которые им были поставлены.
Пусть любой здравомыслящий болельщик сумеет убедить меня, что эти двое должны выходить на поле в команде, которая на что-то претендует. Не сумеет, как бы ни старался.
На мой взгляд, дело не в Курбане Бекиевиче, а в том, что футболисты не соответствуют тем задачам, которые им были поставлены.