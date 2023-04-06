Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Лэмпард назначен на пост и.о. главного тренера «Челси»

06 апреля 2023, 15:48

Фрэнк Лэмпард стал и.о. главного тренера «Челси».

Англичанин будет работать с лондонским клубом до конца текущего сезона. Сообщается, что уже сегодня команда начнет тренироваться под его руководством. В штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Вместе они работали и во время первого этапа специалиста в «Челси» (2019–2021 год), а также в «Эвертоне».

«Синие» идут на 11-м месте в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Амкар» объявил об увольнении главного тренера
06 апреля
Официально«Эспаньол» возглавил обладатель Кубка Испании 2006 года
04 апреля
ОфициальноЮран возглавил «Пари НН»
04 апреля
Официально«Пари НН» и Горлов расторгли контракт
04 апреля
ОфициальноЛаббадиа покинул пост главного тренера «Штутгарта»
03 апреля
ОфициальноГогниев покинул пост главного тренера «Химок»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
вчера в 08:47
Сильно сомневаюсь в его «прекрасном» будущем, пролетел при трансфере (выбирал между Арсеналом и Челси), а теперь локти кусает…
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:34
Уже проходили.
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
06 апреля в 23:34
Если вас смущает только то откуда он родом - это не аргумент. А футболист он талантливый и еще себя покажет. Очень важно к тренеру нормальному попасть...
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
06 апреля в 23:29
старательный не комплимент для игрока, а вот какого-либо таланта, искры в нем не наблюдается. Типичный клон своей среды, откуда родом...Наварились на его трансфере не слабо
Capral
Capral ответ lobsterdam (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля в 23:26
Вы вероятно мне хотели адресовать?
25процентный клоун
25процентный клоун
06 апреля в 22:05, ред.
Из оставшихся 11ти игр 7мь точно не выиграют
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 апреля в 21:06
Дважды, Реал с Зиданом и Шахтер обыгрывал пару лет назад, но тут же проигрывал Мёнхенгладбаху 0:6 и 0:4. Так что, это не самый большой подвиг. Тем-более, что ЦСКА- вообще большой специалист, европейским грандам настроение портить. В 1993, Барселону, в день её юбилея обыграл 3:2.
А Ганчаренко- способный тренер, но, слегка деревенский, нет в его футболе дворянского шарма...
Capral
Capral ответ lobsterdam (раскрыть)
06 апреля в 20:57
К Э.Мудрику из ДИНАМО, он не имеет отношения. Просто- способный парнишка, старательный. Хочется порадоваться за него.
lobsterdam
lobsterdam ответ Capral (раскрыть)
06 апреля в 20:43
Какой-то Мудрик когда-то во времена седой старины, по слухам, уже играл за какой-то клуб. Может, это родственник, типа правнук? Но надеяться на него одного не следует....
lobsterdam
lobsterdam
06 апреля в 20:37
Говорят, что в одну реку дважды не войти, а вот хозяева Челси думают иначе: одного раза было мало! Ну это как Рангника в МЮ назначали на полгода и что из этого вышло? Хотя, впрочем, Лэмпарду симпатизирую (как игроку), но совсем нет уверенности, что у него что-то получится как у тренера, но делать что-то все равно надо, 11 место это никуда не годится. Может, хозяева просто взяли тайм-аут пока идут переговоры с кем-то из более статусных менеджеров?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 апреля в 20:35, ред.
Хм... Гончаренко в пример привёл..., а доблестного Сергея Богдановича обидел.
Как же так, Дэниэлс ?)
zooveterinar
zooveterinar
06 апреля в 20:27
Лэмпард,значит команду будет спасать Лэмпард!!!
Comentarios
Comentarios ответ Jon718875 (раскрыть)
06 апреля в 20:05
Не так позвали
Jon718875
Jon718875
06 апреля в 19:59
Я верю в старину Лэмпарда
DXTK
DXTK
06 апреля в 19:43
Идя в такой Челси и к такому руководству Лэмпард может окончательно похоронить карьеру тренера. Я не вижу смысла было убирать Поттера и выбирать Лэмпарда и.о, уж дали бы первому до конца сезона доработать, и распрощались бы с ним летом.
КЭТиК
КЭТиК
06 апреля в 19:19
Закрыли на время дырку в тренерском составе.
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 19:16, ред.
Решение понятно будет на кого списать ошибки в управлении. Ну что Лэмпс опять почву тебе подготавливать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля в 19:10, ред.
Не понимаю для чего приглашать специалистов ..у которых лишь одно преимущество из ста слагаемых перед остальными - то что они раньше играли за данный клуб...
Тренеров что ли нету???

Интересно Лэмпард вообще хоть в третью сотню тренеров мира входит ???

Если Гончаренко тренер...то он с любой командой Тренер....
И с БАТЭ Баварию обыгрывал....и с ЦСКА Реал 2 раза....и с Уралом по 16 игр не проигрывает...
А бывших игроков Челси можно до бесконечности звать...благо их много..)))
112910415
112910415
06 апреля в 18:28
данный специалист не готов !
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
06 апреля в 18:14
Нам главное- чтобы Мудрик заиграл!!! Жаль парня- способный, талантливый...
Stalker-ato
Stalker-ato
06 апреля в 17:59
Это уже не смешно, я даже не знаю, как это комментировать. Вывод только один: Всё руководство Челси срочно в центральный лондонский психоневрологический диспансер на ВКК, они все поехали кукухой.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
06 апреля в 17:55
Не получится.
Capral
Capral
06 апреля в 17:49
Ну и, чем- он лучше Поттера?
dok66
dok66
06 апреля в 17:45
Для хозяев Челси - беспроигрышный вариант . Получится - хорошо , не получится - все равно не вылетят в Шип .
SHEARER
SHEARER
06 апреля в 17:18
А вдруг получится!
lotsman
lotsman
06 апреля в 17:10
Временно, до конца сезона. А вдруг получится.)
Ironigor
Ironigor
06 апреля в 17:09
Лэмпард назначен на пост и.о. главного тренера «Челси» .
Надеюсь что второе пришествие легенды Челси станет достойным . Лэмпард как игрок и капитан команды был конечно же настоящим лидером и авторитетом . Буду полагаться на его характер и лидерские качества больше, чем как на главного тренера. Именно лидеров сейчас и нет в Челси. Да и огромное количество разношёрстных и бестолковых игроков, чересчур многовато собралось в команде. И вот работа по отсечению лишнего звена и строительство новой команды, придётся делать именно Лэмпарду. Для Лэмпарда это будет новым вызовом и стимулом в достижении поставленных перед ним и командой целей и задач . Будем надеяться на то что у него всё получится. Пожелаю ему только Удачи с Челси !
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
06 апреля в 17:05
...12 апреля - День Космонавтики, Поклонение могущественной
планете Реал (Мадрид)!!!
d6u9stk34j8c
d6u9stk34j8c
06 апреля в 16:43
Для концовки сезона в Челси уже всё готово.
fdcz2mz8v2ss
fdcz2mz8v2ss
06 апреля в 16:36
Долго он не проработает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 