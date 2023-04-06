Лэмпард назначен на пост и.о. главного тренера «Челси» .

Фрэнк Лэмпард стал и.о. главного тренера «Челси».
Англичанин будет работать с лондонским клубом до конца текущего сезона. Сообщается, что уже сегодня команда начнет тренироваться под его руководством. В штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Вместе они работали и во время первого этапа специалиста в «Челси» (2019–2021 год), а также в «Эвертоне».
«Синие» идут на 11-м месте в АПЛ.
Надеюсь что второе пришествие легенды Челси станет достойным . Лэмпард как игрок и капитан команды был конечно же настоящим лидером и авторитетом . Буду полагаться на его характер и лидерские качества больше, чем как на главного тренера. Именно лидеров сейчас и нет в Челси. Да и огромное количество разношёрстных и бестолковых игроков, чересчур многовато собралось в команде. И вот работа по отсечению лишнего звена и строительство новой команды, придётся делать именно Лэмпарду. Для Лэмпарда это будет новым вызовом и стимулом в достижении поставленных перед ним и командой целей и задач . Будем надеяться на то что у него всё получится. Пожелаю ему только Удачи с Челси !
Надеюсь что второе пришествие легенды Челси станет достойным . Лэмпард как игрок и капитан команды был конечно же настоящим лидером и авторитетом . Буду полагаться на его характер и лидерские качества больше, чем как на главного тренера. Именно лидеров сейчас и нет в Челси. Да и огромное количество разношёрстных и бестолковых игроков, чересчур многовато собралось в команде. И вот работа по отсечению лишнего звена и строительство новой команды, придётся делать именно Лэмпарду. Для Лэмпарда это будет новым вызовом и стимулом в достижении поставленных перед ним и командой целей и задач . Будем надеяться на то что у него всё получится. Пожелаю ему только Удачи с Челси !
Тренеров что ли нету???
Интересно Лэмпард вообще хоть в третью сотню тренеров мира входит ???
Если Гончаренко тренер...то он с любой командой Тренер....
И с БАТЭ Баварию обыгрывал....и с ЦСКА Реал 2 раза....и с Уралом по 16 игр не проигрывает...
А бывших игроков Челси можно до бесконечности звать...благо их много..)))
Тренеров что ли нету???
Интересно Лэмпард вообще хоть в третью сотню тренеров мира входит ???
Если Гончаренко тренер...то он с любой командой Тренер....
И с БАТЭ Баварию обыгрывал....и с ЦСКА Реал 2 раза....и с Уралом по 16 игр не проигрывает...
А бывших игроков Челси можно до бесконечности звать...благо их много..)))