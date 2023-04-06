Лэмпард назначен на пост и.о. главного тренера «Челси» .

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06 апреля 2023, 15:48

стал и.о. главного тренера «Челси».

Англичанин будет работать с лондонским клубом до конца текущего сезона. Сообщается, что уже сегодня команда начнет тренироваться под его руководством. В штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Вместе они работали и во время первого этапа специалиста в «Челси» (2019–2021 год), а также в «Эвертоне».