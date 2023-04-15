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«Штутгарт» в меньшинстве спас ничью в поединке с «Боруссией» Дортмунд

вчера, 18:33
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Штутгарт» в матче 28-го тура Бундеслиги не проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:2).

Себастьен Аллер на 26-й минуте вывел гостей вперед. На 33-й Дониэлл Мален забил второй мяч команды. На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Константинос Мавропанос. Тангуй Кулибали на 78-й отыграл один из мячей, второй гол хозяев был забит на 84-й минуте — автором стал Йоша Вагноман. Джованни Рейна на 90+3-й мог своим мячом обеспечить «Боруссии» победу, но на 90+7-й минуте Силла Вамангитука установил итоговый счет.

После поединка «швабы» занимают 16-е место (24 очка), «шмели» расположились на 2-й строчке (57 баллов).

В другом матче тура «Бавария» и «Хоффенхайм» также сыграли вничью.

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Все комментарии
Акылбек Еркинбек
Акылбек Еркинбек
сегодня в 01:32
Давно уже менят тренера
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:09, ред.
Шмели сегодня упустили возможность воспользоваться осечкой Баварии, которая тоже встречаясь с командой из нижней половины турнирной таблицы сыграла дома вничью. Наверное слишком рано подопечные Терзича записали себе три очка, ведь уже после получаса игры они были впереди на два мяча, плюс через пять минут швабы остаются вдесятером. Но нужно похвалить футболистов Штутгарта они, играя почти час в меньшинстве сумели дважды сравнять счёт и забили четыре(!!!!) мяча в ворота фаворита, один правда не засчитали из-за микроскопического офсайда, и заслуженно заработали важное очко, и по дополнительным показателям покинули зону вылета. Если швабы проявят характер как сегодня и в оставшихся матчах, то их болельщики могут быть спокойны за место в Бундеслиге на будущий год. Болейте за своих, а не против чужих!
329pds8jyjru
329pds8jyjru
вчера в 21:13
Облажались по полной дормунцы.
протон
протон
вчера в 19:00
Обидно, упустили шанс сравняться с Баварией!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:00
Хасан С решил ))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:42
Что то было непонятно...
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:41
Нет слов, деньги решают всё...
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