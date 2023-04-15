«Штутгарт» в меньшинстве спас ничью в поединке с «Боруссией» Дортмунд

1681572800

вчера, 18:33

«Штутгарт» в матче 28-го тура Бундеслиги не проиграл «Боруссии» Дортмунд (2:2).

Себастьен Аллер на 26-й минуте вывел гостей вперед. На 33-й Дониэлл Мален забил второй мяч команды. На 38-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Константинос Мавропанос. Тангуй Кулибали на 78-й отыграл один из мячей, второй гол хозяев был забит на 84-й минуте — автором стал Йоша Вагноман. Джованни Рейна на 90+3-й мог своим мячом обеспечить «Боруссии» победу, но на 90+7-й минуте Силла Вамангитука установил итоговый счет.

После поединка «швабы» занимают 16-е место (24 очка), «шмели» расположились на 2-й строчке (57 баллов).

В другом матче тура «Бавария» и «Хоффенхайм» также сыграли вничью.