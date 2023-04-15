«Болонья» не проиграла «Милану» в матче Серии А

1681570616

вчера, 17:56

«Болонья» и «Милан» не выявили победителя в матче 30-го тура Серии А (1:1).

Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте — отличился Никола Сансоне. На 40-й Томмазо Побега забил ответный мяч.

После поединка «Болонья» идет на 8-м месте (44 балла), «Милан» расположился на 4-й строчке (53 пункта).