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«Болонья» не проиграла «Милану» в матче Серии А

вчера, 17:56
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Болонья» и «Милан» не выявили победителя в матче 30-го тура Серии А (1:1).

Хозяева открыли счет уже на 1-й минуте — отличился Никола Сансоне. На 40-й Томмазо Побега забил ответный мяч.

После поединка «Болонья» идет на 8-м месте (44 балла), «Милан» расположился на 4-й строчке (53 пункта).

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Все комментарии
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ witynchik (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Честно сказать, если бы был выбор финал ЛЧ, который не факт, что выиграешь или место в ЛЧ на следующий сезон, то я бы выбрал финал. Вылететь от Наполи, а уж тем более от Интера в ЛЧ будет куда обиднее, чем потеря места в четвёрке.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:48
Выставленный на продажу нос Ибры красивее игры Милана... Хе..
witynchik
witynchik
вчера в 18:33
Такими темпами можно и зону ЛЧ потерять
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:32
Потрёпанный Милан и отдохнувшая Болонья разошлись миром.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Павел Якунин (раскрыть)
вчера в 18:16
Думаю, будет жив здоров, то ещё выйдет на поле.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:16
Это всё понятно. Но в команде очень много го..., а на некоторых возлагались большие надежды. Бельгийцы просто худшие в составе Милана.
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:14
Не проиграла и то хорошо.
протон
протон ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 18:12
Берегут силы на Наполи!
Павел Якунин
Павел Якунин ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 18:08
А Ибра еще будет играть или он окончательно уже на тренерскую перешёл?
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:05
Заголовок конечно топ..Больнья не проиграла Милану. и Милан тоже не проиграл Болонье
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 18:01, ред.
Бл..., уже просто невозможно смотреть на игру Ребича. Ни пас отдать, ни ударить не может. Но главное днище на сегодня в Милане это бельгийская диаспора. Надеюсь, никакого Вранска выкупать не будут. Ориги однозначно на продажу. Де Кетеларе ещё можно на сезон куда-то в аренду впихнуть в Серии А и уже потом делать выводы.
Ожидал меньшего от игры, исходя из состава, но по ходу матча и его итогу, стало понятно, что потеряли очки сегодня.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:58
Чтото Милан совсем сник, не могут Болонию обыграть!
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