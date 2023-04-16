«Акрон» за час реализовал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

В пресс-службе «Акрона» сообщили о продаже билетов на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком».
Игра пройдёт 19 апреля в Жигулевске на стадионе «Кристалл», вмещающем 3010 зрителей. Начало — в 16:30 по московскому времени.
Аншлаг ожидался ещё до того, как мы узнали соперника по этой стадии кубка. Все билеты, если брать совокупное время по всем этапам продаж, были реализованы за час.
При чём вне Москвы Спартак последний раз выигрывал в октябре...))
При чём вне Москвы Спартак последний раз выигрывал в октябре...))
"Путь Периферии"...
"Путь Периферии"...
Акрон победит на классе!
Но только при честном судействе ....
Акрон победит на классе!
Но только при честном судействе ....