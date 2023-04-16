«Акрон» за час реализовал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

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вчера, 14:23

В пресс-службе «Акрона» сообщили о продаже билетов на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком».

Игра пройдёт 19 апреля в Жигулевске на стадионе «Кристалл», вмещающем 3010 зрителей. Начало — в 16:30 по московскому времени.