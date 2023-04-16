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«Акрон» за час реализовал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком»

вчера, 14:23
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19.04.2023 в 16:30 Не начался

В пресс-службе «Акрона» сообщили о продаже билетов на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком».

Игра пройдёт 19 апреля в Жигулевске на стадионе «Кристалл», вмещающем 3010 зрителей. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Аншлаг ожидался ещё до того, как мы узнали соперника по этой стадии кубка. Все билеты, если брать совокупное время по всем этапам продаж, были реализованы за час.

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Все комментарии
bbbwf333
bbbwf333 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:55
В Санкт-Петербурге 11 лет не может выиграть ....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:31
Возможно...возможно...
При чём вне Москвы Спартак последний раз выигрывал в октябре...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
О...я вижу в комментах проскакивают фантазии о 3-м пути в Кубке России...
"Путь Периферии"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:15
Я думаю, что это специально сделано. В Самару приехало бы стадо КБ из 5-6 тыс особей. А в Жигулевске они имеют право дать им 310 билетов и все.
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:34
...так то..с ПАСКОЙ Тебя Святой!....а вот мне ..учительница Русского языка (в живую видела Сталина)...говорила, что только у нас самый настоящий Русский язык! (без аканьяк и оконьяк)...так кто, в таком случаи---периферия?)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:29
Не уважение кого...??? Так всегда назывли не небольшие кстати города и которые были далеко от Столице. В литературе и в обиходе....И ничего здесь я думаю обидного нет. И я прекрасно знаю , когда команды вышки приезжают в эти города и какой там ажиотаж потому , что сам из переферии
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:21
Ты все..пиастры считаешь))))
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:21
понятно!...не уважение-дорого обходится!
valt134
valt134
вчера в 16:55
Если Акрон выиграет-это будет футбольное ЧУДО. Пройти 4 московских команды-дорогого стоит. Но, навряд ли. Любые чудеса когда-нибудь заканчиваются. Хотя хочется верить в Сказку…
bbbwf333
bbbwf333 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:53
У нас самая большая посещаемость !
bbbwf333
bbbwf333 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:48
Почему если ?!?
Акрон победит на классе!
Но только при честном судействе ....
ДСА
ДСА
вчера в 16:48
Зенит о таком ажиотаже может только мечтать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:40
До Самары 50 км...могли бы за билеты выручить в 15 раз больше....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:27
Вот Акроны и считаю...А так по существу вопроса это команды второй лиги и пердива куда не заезжают команды РПЛ
альсато
альсато ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:20
а кого ты (в нынешнее время) считаешь периферией?
Mi6
Mi6
вчера в 16:19
С нетерпением ждём сенсации
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
В Тольятти люди не избалованы футболом, в отличие от Москвы...
KTS16
KTS16
вчера в 16:01
Акрон!!!
dok66
dok66
вчера в 16:01
Могли бы сыграть и в Самаре , где зрителей было бы на порядок больше . Но... свой стадион счастливый , решили не пугать удачу.
ABir
ABir
вчера в 15:50
Кто попадет на этот матч, попадет в историю.
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
вчера в 15:47
победы АКРОНУ...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:26, ред.
Не каждый год команды высшей Лиги в Акрон приезжают....так всегда на переферии было
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:58
Да уж, обидно, такой матч, а мест ограничено, 3000 это вообще пыль.
sova147
sova147
вчера в 14:54
Так у нас любят футбол! Для хозяев любой результат будет успех!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:33
Это же не Москва,такие мероприятия,один раз в жизни!! Пивка надо побольше подвезти ,тогда мероприятие удастся на все сто,а если еще и Спартак обыграют,вы представляете,что там будет!!!?
112910415
112910415
вчера в 14:31
ну, так всегда бывает
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:25
Здесь ничего удивительного нет
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