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Некоторые фанаты «Манчестер Сити» освистали Канселу

вчера, 08:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Некоторые болельщики «Манчестер Сити» были враждебно настроены по отношению к защитнику Жоау Канселу во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).

Футболист выступает за мюнхенцев в рамках аренды, права на него принадлежат «горожанам». Группа фанатов МС выразила свое недовольство, когда Жоау появился на поле на 80-й минуте. Сам игрок проявляет уважение к английскому клубу: перед поединком было опубликовано видео, на котором Канселу специально не наступает на коврик в виде эмблемы «Манчестер Сити», вместо этого он аккуратно его обходит.

Некоторые фанаты «Манчестер Сити» освистали Канселу

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:12
разместить эмблему на полу, который существует для того, чтобы по нему ходить, чтобы потом восхищаться тем, что кто-то не наступает на эту эмблему. люди.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:56
Фанаты всё близко к сердцу воспринимают, и очень долго не прощают.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:46
Что они себе позволяют???
64u6szkg9jyv
64u6szkg9jyv
вчера в 09:59
Вообще не понимаю, зачем они эмблему клуба на ковриках наносят, им что нравится когда об их клуб ноги вытирают?
Это не только к МС относится, а ко всем клубам.

Канселу из-за уважение не наступает на коврик в виде эмблемы «Манчестер Сити»? То есть он подчёркивает, что он один такой уважает МС, а все другие нет, причём даже игроки МС и сотрудники клуба не уважают свой клуб.
Логика Канселу на грани фантастики.
Elliada
Elliada
вчера в 09:35
Освистывать не нужно. Думаю, Канселу сам понимает, что он сам виноват. Гвардиола видел его спад и перестал ставить в стартовый состав. Канселу нужно было бороться за своё место, а не жаловаться. В итоге, сменил команду, но игроком старта так и не стал. Бавария не будет продлевать аренду и он вернется в Сити, а Пеп его продаст, если он не изменится.

У каждого игрока бывают спады. Это естественно. Поэтому нужно работать над собой, а не жаловаться и ругаться с тренером. К примеру, каким был Грилиш в прошлом сезоне и какой он сейчас?
rvh7kf89u48x
rvh7kf89u48x
вчера в 09:15
Идиотов везде хватает
Гость
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