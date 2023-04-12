Некоторые фанаты «Манчестер Сити» освистали Канселу

Некоторые болельщики «Манчестер Сити» были враждебно настроены по отношению к защитнику Жоау Канселу во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).
Футболист выступает за мюнхенцев в рамках аренды, права на него принадлежат «горожанам». Группа фанатов МС выразила свое недовольство, когда Жоау появился на поле на 80-й минуте. Сам игрок проявляет уважение к английскому клубу: перед поединком было опубликовано видео, на котором Канселу специально не наступает на коврик в виде эмблемы «Манчестер Сити», вместо этого он аккуратно его обходит.
Это не только к МС относится, а ко всем клубам.
Канселу из-за уважение не наступает на коврик в виде эмблемы «Манчестер Сити»? То есть он подчёркивает, что он один такой уважает МС, а все другие нет, причём даже игроки МС и сотрудники клуба не уважают свой клуб.
Логика Канселу на грани фантастики.
Это не только к МС относится, а ко всем клубам.
Канселу из-за уважение не наступает на коврик в виде эмблемы «Манчестер Сити»? То есть он подчёркивает, что он один такой уважает МС, а все другие нет, причём даже игроки МС и сотрудники клуба не уважают свой клуб.
Логика Канселу на грани фантастики.
У каждого игрока бывают спады. Это естественно. Поэтому нужно работать над собой, а не жаловаться и ругаться с тренером. К примеру, каким был Грилиш в прошлом сезоне и какой он сейчас?
У каждого игрока бывают спады. Это естественно. Поэтому нужно работать над собой, а не жаловаться и ругаться с тренером. К примеру, каким был Грилиш в прошлом сезоне и какой он сейчас?