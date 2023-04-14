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Фанаты «Црвены Звезды» закрасили слово Gazprom, чтобы обойти запрет властей

вчера, 11:48

Футбольная ассоциация Сербии наказала фанатов «Црвены Звезды» запретом на посещение домашнего матча с «Радничками» из Крагуеваца. Это стало следствием того, что во время одной недавних игр фанаты скандировали кричалки в честь Ратко Младича - сербского генерала, командовавшего группой войск во время конфликта на Балканах в начале 90-х. В 2017 году Младич был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления.

Фанаты, несмотря на запрет, все равно попали на стадион и закрасили слово Gazprom на трибуне стадиона, выделив цветом только две буквы P и M – инициалы Ратко Младича.

Фанаты «Црвены Звезды» закрасили слово Gazprom, чтобы обойти запрет властей

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Asper (раскрыть)
вчера в 21:59
Куда они денутся? Всё равно половина(если не более) из них будут батрачить на коренных представителей 4 еврорейха. Так как кубинцы,не смогут терпеть и вести себя ни одна европейская нация.Достаточно глянуть на карту мира.И население там неоднородное,хватает и прямых прорейховцев.Ну а что пока соплякам всё равно,я и так знаю,-побузить святое дело.
А так страна и народ хорошие,много раз проезжал через Сербию.
Asper
Asper ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:53
Люди, для которых Младич - герой, вероятно, вращали и ЕС и НАТО против часовой стрелки известно на чем
112910415
112910415
вчера в 16:14
позицию обозначили, все поняли
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:12
Теперь за это Сербию примут в Евросоюз на два года позже планируемого,а в НАТу-на три.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:35
Смелая гражданская позиция.

Баклажаны сербов не папа Карло стругал из дерева...
drug01
drug01
вчера в 13:11
В это не спокойное время фанаты могут сделать всё. Поддержать команду разными способами для достижения результата любимой команды
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:48
Спорт вне политики
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:38
Фанаты "Црвены Звезды" выражают благодарность "Газпрому" за предоставленные буквы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:23, ред.
У каждого свои герои.
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