Фанаты «Црвены Звезды» закрасили слово Gazprom, чтобы обойти запрет властей

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вчера, 11:48

Футбольная ассоциация Сербии наказала фанатов «Црвены Звезды» запретом на посещение домашнего матча с «Радничками» из Крагуеваца. Это стало следствием того, что во время одной недавних игр фанаты скандировали кричалки в честь Ратко Младича - сербского генерала, командовавшего группой войск во время конфликта на Балканах в начале 90-х. В 2017 году Младич был приговорен к пожизненному заключению за военные преступления.

Фанаты, несмотря на запрет, все равно попали на стадион и закрасили слово Gazprom на трибуне стадиона, выделив цветом только две буквы P и M – инициалы Ратко Младича.