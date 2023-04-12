«Автократам не место в футболе». «Бавария» заплатила за лицемерные слова и решения

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сегодня, 12:40

Фанаты не отстают от боссов в отдельных случаях.

«Бавария» — тиран в Бундеслиге

Не каждый человек, знающий немецкий язык, поймет жителя Мюнхена. Баварцы считают себя особенными людьми. Чувствуют превосходство, поэтому в Манчестере на матче Лиги чемпионов растянули плакат:

Глейзеры, шейх Мансур, все автократы – вон. Футбол принадлежит народу.

Это как табачные компании ведут борьбу с курением. «Бавария» — корпорация. «Ауди» и «Адидас» среди основных спонсоров. Немецким клубом по закону не могут владеть иностранцы. Но знаете, в чем ещё ирония плаката фанатов мюнхенцев?

Кан продавливает отмену давнего запрета. Хочет, чтобы акции «Баварии» оказались у американцев или шейхов. «Бавария» не клуб пролетариев. Грабили конкурентов. Готовы принять инвесторов с сомнительной репутацией, ведь у Бундеслиги упали доходы.

Клуб из Мюнхена сам из автократов. Не им читать лекции о нравственности и повторять неработающие социалистические лозунги. Футбол уровня Лиги чемпионов спонсируется народом, но принадлежит корпорациям и их владельцам.

Кан и Салихамиджич просчитались

Нагельсманн выиграл 8 из 8 матчей в Лиге чемпионов. Не всегда наставники лапочки. Не всегда у них, даже в сезонах с победами, отличные отношения со всеми игроками. Кан и Салихамиджич поставили себя выше интересов «Баварии», и вчера их размазали по полю в Манчестере.

Как менеджеры оба слабее, чем о себе думают, а это всегда опасно в большом футболе. Примеров столько, что устанешь перечислять. Неудивительно, что внутри баварского гнезда после отставки Нагельсманна звучали голоса недовольных ветеранов, не все приняли резкий ход.

Хенесс считает, что тренера убрали из-за решения поехать кататься на лыжах с теперь уже бывшей девушкой после поражения в Леверкузене. Но чего добились отставкой? Вылетели из Кубка Германии, разгромлены в Манчестере.

Тухель поступил очень некрасиво

Цеховая этика – правильная штука. Именитым тренерам не стоит соглашаться на такую работу, как в «Баварии» после Нагельсманна. Нахваливать Тухеля за победу над «Боруссией» Дортмунд? Чемпионы так часто обыгрывали «шмелей», что могли выиграть под руководством козла Хённеса, маскота «Кельна».

Знаем, что Томас повлиял на появление наставника Нагельсманна. Юлиан получал травмы и не мог стать футболистом, а Тухель отправил его разбирать соперника. Но это не значит, что у бывшего тренера «Челси» было право отнимать команду, в которую Нагельсманн вложил все, что на данный момент имеет.

Футболисты тоже некрасиво поступили. Не нравился Юлиан? Нойеру, Киммиху и Мюллеру стоило говорить с Каном до начала сезона, тогда принимать решение. Павар поступил по-человечески, поблагодарил Юлиана и его тренерский штаб, а остальные звезды «Баварии» выступили, как истинные немцы.

Сделали вид, что в странной отставке не было ничего предосудительного. Теперь Стоунз, Бернарду, Холанд и Гвардиола размазали их по газону, чтобы не думали, что «Бавария» может победить в Лиге чемпионов без тренера. Не может.

Даже грандам нужна искренность

Футбол – великая игра. Часто в ней платишь по счетам. Не всегда побеждают хорошие парни. Тот же «Реал» классический современный герой, в котором соединяются негативные черты с человечными поступками. Вальверде ударил в лицо человека, который дважды задевал его упоминанием проблем жены с беременностью.

Пример плохого без контекста, но правильного по сути поступка. Герои не носят плащей, а злодеи не носят рога и копыта. «Баварии» не хватило честности, когда руководство попыталось установить диктатуру. Сначала уволили тренера вратарей, поскольку это друг Нойера. Потом убрали Нагельсманна, якобы из-за плохой дисциплины в команде.

Попали под каток «Манчестер Сити», который идеально менял настройки с «3-2-4-1» на «4-4-2» и «4-2-4». Для великих достижений нужна искренность, а «Бавария» благодаря Тухелю и двум менеджерам ее потеряла. Победы могут быть грандиозными даже в сотом дивизионе. Это как история «Рексхэма», который купили два оболтуса из США .

Актеры Рейнольдс и МакЭлхенни влюбляются в футбол. Их валлийский клуб играет в пятой английской лиге. Соперничает за победу в чемпионате с «Ноттс Каунти». На днях был матч против конкурента. Пришлось отыгрываться, вышли вперед, но на последних секундах судья указал на точку. А теперь главная интрига – в воротах Бен Фостер.

Бывший голкипер МЮ и «Уотфорда» ушел на пенсию, но месяц назад ему позвонил Рейнольдс, убедил подписать контракт до конца сезона. 39-летний вратарь взял пенальти, выиграли 3:2. Американцы поняли, что команда может дарить безумные сюжеты. Через полчаса после финального свистка фанаты валлийцев пели победные песни на трибунах.

Пока немцы заслужили вылет из ЛЧ

Алаба и Левандовски не хотели больше играть за «Баварию». Значит, были на то причины. Руководство клуба отпугнуло от команды огородника Хайнкеса и подходящего характерным игрокам Флика. Потеряли то, что разбавляло их высокомерность, превращало из роботов в людей.

Автократам не место в футболе. Но иронично, что фанаты «Баварии» написали о Кане и Салихамиджиче. Предыдущие легенды у руля, вроде Хенесса, были теми еще жуками, при них тоже хватало отсылок к ФК «Голливуд». Однако Роббен забивал МЮ в ЛЧ и ездил на работу на велосипеде.

Теперь должны благодарить Зоммера, что не проиграли в Манчестере 5:0. Вряд ли «Бавария» уступит серебряную салатницу, слишком велика разница в классе с преследователями. Но дежурный трофей ничего не меняет. Еще один сезон провален без финала Лиги чемпионов.

Виноваты в этом сами немцы. Нагельсманн мог проиграть Гвардиоле и в полуфинале, жеребьевка беспощадна к «Баварии». Но после всех спорных заявлений и поступков у роскошной победы «Манчестер» Сити» намного больше смысловых уровней.

Также футбол не прощает трансферное упрямство. Видели Гвардиолу в плей-офф ЛЧ без Холанда. Теперь видим «Баварию» без нового Левандовского. Кан и Салихамиджич заигрались. Их ждёт участь Нагельсманна? На данный момент «Бавария» заслужила вылет из Лиги чемпионов

Президент «Баварии» за пару дней до отставки Юлиана рассказывал, что великие клубы не тасуют тренеров. Поэтому у Нагельсманна длительный контракт и доверие руководства. Великие клубы могут отыграть 0:3 в Лиге чемпионов, но вряд ли Гвардиола допустит оплошность «Барселоны».