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«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и потеряла очки во 2-м матче подряд

вчера, 19:13
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Хетафе» сыграл вничью с «Барселоной» (0:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Барселона» идёт на 1-м месте (73 очка), «Хетафе» занимает 15-е место (31 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:19
Да что же это такое! Вторая подряд нулевая ничья. Если Барса так продолжит очки терять, то титул под вопросом.
e4etd7u67f69
e4etd7u67f69
вчера в 21:19
Думаю это не помешает им стать чемпионом
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:05
Без Педри, Де Йонга и Дембеле команде приходится очень туго. Очередное унылое зрелище.
Так можно потерять преимущество, пора бы уже собраться
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:19, ред.
Рано начали дурака валять... Месси чтоль ждут?... Зря... Один плюс - очередной сухарь для Штегена..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:12, ред.
Не понимаю Хави порой.
Ну ведь даже с дивана одним глазом видно, что у Бальде, кроме быстрых ног, ничего (в голове) нет. Тогда спрашивается ... какого рожна коуч держит на лавке полтора тайма голодного до игры Фати, меняя его на вполне живого Кессье (!), у которого итак игрового времени с гулькин хрен ?!
В общем ... как по мне, дичайшую дичь несёт Эрнандес.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:52
Всё идёт по плану, а в плане - ничья!)
Отдохнули каталонцы, взяли паузу...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:49
Понимают, что Реал уже не намерен бороться за Ла Лигу в этом сезоне, и сбавили обороты?
протон
протон
вчера в 19:44
У команды нет резерва. Точка. С Педри, Дембеле и де Йонгом может была бы не феерия, но уж точно не такая унылая импотенция и безнадёга.
Посмотрим, что Алемани наколдует летом. С десятком игроков можно и нужно расставаться.
sova147
sova147
вчера в 19:39
Вероятно берегут силы и уверены что есть запас в очках? Но так играть конечно нельзя!
112910415
112910415
вчера в 19:28
с такими шутками завязывать надо
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:21
Посмотрел 2 тайм. Барса дурака валяет. Это что за игра была. Они хоть понимают, что 11 очков это небольшой отрыв
Elliada
Elliada
вчера в 19:17
Отрыв от Реала сократился до 11 очков. Впереди еще 9 игр. Барселона что-то сбавила обороты, как будто чемпионат уже в кармане. Это может доставить неприятности. Впереди у каталонцев Атлетико Мадрид.
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