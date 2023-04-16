«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и потеряла очки во 2-м матче подряд

«Хетафе» сыграл вничью с «Барселоной» (0:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Барселона» идёт на 1-м месте (73 очка), «Хетафе» занимает 15-е место (31 очко).
«Хетафе» сыграл вничью с «Барселоной» (0:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Барселона» идёт на 1-м месте (73 очка), «Хетафе» занимает 15-е место (31 очко).
Ну ведь даже с дивана одним глазом видно, что у Бальде, кроме быстрых ног, ничего (в голове) нет. Тогда спрашивается ... какого рожна коуч держит на лавке полтора тайма голодного до игры Фати, меняя его на вполне живого Кессье (!), у которого итак игрового времени с гулькин хрен ?!
В общем ... как по мне, дичайшую дичь несёт Эрнандес.
Ну ведь даже с дивана одним глазом видно, что у Бальде, кроме быстрых ног, ничего (в голове) нет. Тогда спрашивается ... какого рожна коуч держит на лавке полтора тайма голодного до игры Фати, меняя его на вполне живого Кессье (!), у которого итак игрового времени с гулькин хрен ?!
В общем ... как по мне, дичайшую дичь несёт Эрнандес.