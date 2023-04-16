«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом», ведя по ходу матча в два гола

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вчера, 17:57

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 10-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров». На 33-й минуте форвард «Вест Хэма» Мохамед Бенрахма реализовал пенальти. На 52-й минуте полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не забил одиннадцатиметровый, а на 54-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сравнял счёт.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (74 очка), «Вест Хэм» занимает 15-е место (31 очко).