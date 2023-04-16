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«Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом», ведя по ходу матча в два гола

вчера, 17:57
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус. На 10-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество «канониров». На 33-й минуте форвард «Вест Хэма» Мохамед Бенрахма реализовал пенальти. На 52-й минуте полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не забил одиннадцатиметровый, а на 54-й минуте хавбек «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сравнял счёт.

«Арсенал» идёт на 1-м месте (74 очка), «Вест Хэм» занимает 15-е место (31 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
666roza777
666roza777 ответ Triem (раскрыть)
вчера в 23:10
Ты удивишься, но такое было. Арсенал всерьез мог стать чемпионом в год чемпионства Лестера. Там точно также на финише выдохлись.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:00
При Венгере такого не было, в топ 4 всегда попадал, идёт перестрой и нужны новые игроки под Артету, когда учитель и учитель и учение встретятся, либо учитель прбедит, либо ученик Артета докажет, что он готов (по закону Ситхов) . доя Арсенала тревожный знак при победе, поговаривают, ПЕП возьмёт отпуск, либо ждёт отставки Хави, а там Месси подскочит на белом коне, Городане могут переманить ученика Пепа
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Чем то мне все это напоминает концовку прошлого сезона, где мы долго и упорно вели борьбу за четвертую строчку и в самой концовке упустили ее....а в этом сезоне ни кто не ожидал, что Арсенал вообще будет бороться за чемпионство,а мы боремся....
Что же пушкари, теперь мы находимся в положении, когда все в руках у сити. В двух матчах мы умудрились уступить победы, ведя в счете....так команды претендующие на титут не должны играть! Но ничего страшного, команда у нас молодая и с характером, будем биться
В концовке календарь у Сити легче, так что все теперь зависет от них....
Dauletbek
Dauletbek ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:32
А он и забьет на АПЛ, для него важнее ЛЧ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:30
Нашел ссылку на матч. Чемпионат заканчивается, а я всего 1 игру видел Арсенала, против МЮ.

Думаю, дай посмотрю на этих чемпионов. Что за диво дивное, чудо чудное этот Арсенал. Неужели они как Сити всех давят.

Сразу оговорюсь, смотрел только второй тайм. Увидел старый знакомый бесхребетный Арсенал. Ничего не понял. Может показалось?
Сити 7-0 их унесет. И да, Сити не устанет в борьбе за три трофея. Они набрали форму, всех уничтожают. И у них два состава. А Арсенал меняет напа на полузащитника, при этом хочет забить
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:15
Да, "бокс" начинается после десятого раунда... Это нокдаун с оттенками нокаута...
DVL
DVL
вчера в 20:09
Фанам Арсенала не унывать, да у Сити игра в запасе, но ее еще надо выиграть. Да и очная встреча не определит чемпиона. У горожан в приоритете ЛЧ, на 2 фронта бороться будет не легко, хоть этот Сити монструозен.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:56
Ах! А сколько шума было до игры... Порвут....
А вот МС такой ошибки не допустит, и скорее всего станет Чемпионом Англии.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:46
Вот и всё походу. Арсенал скорее всего упускает первое место. Я думаю, что Манчестер Сити обыграет Арсенал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:34, ред.
У Арсенала, если не ошибаюсь, из турниров остался только чемп.Это хоть и единственный, но достаточно жирный плюс. А вот у Сити с этим дела обстоят намного сложнее, - АПЛ, КА + ЛЧ. Одна только ответка с Баварией явно не без потерь функционала основы обойдётся..., если только функционала ( тьфу-тьфу).

Проблема отсутствия у Пепа ушастого с МС за семь лет кадрового и финансового карт бланша, уже всю плеш каталонцу проела. Поэтому ..., не исключён вариант "игр приоритетов", когда матч с "пушкарями" не будет иметь для Сити (точнее для Пепа) первостепенного значения, ибо гнаться за "квадруплами" ... а тем более в АПЛ, знаете ли, не реально. Надо бы что-то одно выбирать - дядя Юра в прошлом сезоне это наглядно продемонстрировал.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:32
Чемпионство ушло!!а было почти в руках,только надежда,что Пеп забьет на апл,и зациклится на лиге чемп.
112910415
112910415
вчера в 19:32
случилось то, чего со страхом ждали ... (
aNOOBis
aNOOBis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:25
Оценил. ;-)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:23
Сити может потерять очки, ничья может быть с Арсеналом. МС будет сильно уставшим после Баварии, а там игра матч жизни для Пепа
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 19:18
Надо эти ценные мысли писать непосредственно Артете...на почтамт до востребования ;-)
Чфырчко 1
Чфырчко 1
вчера в 18:57
У сити три состава
amfik
amfik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:50
На такую статистику - и на старуху бывает проруха . Меня беспокоит только форма игроков и общий настрой. Ни того, ни другого сегодня не увидел. Сити по ходу сезона еле отскакивал с 1:0 сколько раз ? ))) Так что можно ходить с запором неделю, а потом за три секунды взорвать соседский унитаз. Но мозгоправ на ближайшую неделю необходим. И никаких шоколадок, выходов в пабы и тп
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ amfik (раскрыть)
вчера в 18:42
7 последних игр на Этихаде между этими командами - 7 побед МС.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 18:33
Карета превращается в тыкву...сказке конец :-(
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:27
Сдулись пушкари...
Сливай воду...
Сами Хосепу ковер стелят к чемпионству....
Gahi
Gahi
вчера в 18:27
После этого ничейного результата "Арсенал" ещё больше даёт возможность своему конкуренту за трофей "Манчестер Сити" надежду исправить ситуацию и обострить борьбу за титул. Команды разделяют всего четыре очка, но так как у "Манчестер Сити" есть игра в запасе, то можно быть уверенными что они смогут взять в этой игре максимальное количество очков. А вот "Арсеналу" ошибается и терять очки категорический нельзя, команда исчерпала свой лимит и тот гандикап который у неё был до этой игры с командой "Вест Хэм". Удачи
Илья85
Илья85
вчера в 18:23
По ходу и сказке конец
Elliada
Elliada
вчера в 18:21
Матч начал смотреть при счете 2:2. Думал, Арсенал будет осаждать ворота ВХ, но они вяло играли, не создали ни одного момента за почти тайм, а это странно, ведь Арсенал вылетел из всех турниров и времени между матчами полно. Не понимаю, куда делись силы, если отдыхают неделю между матчами и почему не было желания? Играли, как будто вели в счете.
lotsman
lotsman
вчера в 18:20
Свинтусы канониры, всё таки, не могли удержать счёт. С таким подходом к игре чемпионства не достичь.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:19
Арсенал сдувается. Не выдерживает давления. Рановато им еще до чемпионства.
shlomo
shlomo
вчера в 18:17
Потеря двух очков может дорого обойтись
Triem
Triem
вчера в 18:11
Всё, Арсенал походу выдохся. Но все равно неплохо смотрелся по ходу сезона. С 2004 года ещё не было такого чтобы Арсенал претендовал на титул.
В этом сезоне видно невооружённым глазом, что запаса прочности у Сити в два раза больше, если не в три. На Этихаде будет изнасилование если судить по игре Арсенала в последних двух играх. Слишком плюшевые и единоборства проигрывают.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:10
Да уж… Теперь я все больше верю, что Арсенал не станет чемпионом в этом сезоне, хотя надежды были большие.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:09
Ближе к финишу Арс стал буксовать, теперь надо Сити обыгрывать
amfik
amfik
вчера в 18:09
Жоржиньо самый бесполезный игрок АПЛ. Когда нападающего заменяют на это бревно, да ещё через три минуты после незабитого пенальти, когда надо валить вперёд ... Нападающего на бревно. Что из этого может получиться? Нкетию и Нельсона выпускает за три минуты до конца, при счёте 2:2 и блеклой игре. У команды было море времени, ни с кем ни играли. Чем они занимались и какое порно смотрел в записи Артета, если не смогли вытащить три очка из такого матча? Я в серьезных сомнениях по такой игре на счет матча с Сити. У них и календарь легче. Если проиграем в Манчестере, можно паковать чемоданы.
Гость
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