«Ювентус» проиграл «Сассуоло»

«Сассуоло» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче 30-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Сассуоло» Грегуар Дефрель.
«Сассуоло» идёт на 10-м месте (40 очков), «Ювентус» занимает 7-е место (44 очка).
«Сассуоло» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче 30-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Сассуоло» Грегуар Дефрель.
«Сассуоло» идёт на 10-м месте (40 очков), «Ювентус» занимает 7-е место (44 очка).
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Сассуоло с заслуженной Победой ! Сассуоло медленно но уверенно начинает набирать очки и подтягиваться в верхнюю часть турнирной таблицы . А вот Ювентус особенно в гостевых матчах показывает совершенно не выразительный футбол . Как может команда которая ставит перед собой такие высокие цели, играть вот таким образом . В пятнадцати играх команда под управлением гения Аллегри забила всего тринадцать мячей . Унылое зрелище для некогда великого клуба . И в сегодняшнем матче было сделано всего три удара в створ ворот. И вот как можно бороться за победу и чемпионство с такими показателями , даже при условии что у команд верхней части турнирной таблицы, тоже не всё идёт гладко . Когда же наконец-то Юве перестанет играть в этот унылый футбол ⚽️ под руководством Аллегри . Надеюсь это последний сезон Аллегри в Ювентусе .
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Сассуоло с заслуженной Победой ! Сассуоло медленно но уверенно начинает набирать очки и подтягиваться в верхнюю часть турнирной таблицы . А вот Ювентус особенно в гостевых матчах показывает совершенно не выразительный футбол . Как может команда которая ставит перед собой такие высокие цели, играть вот таким образом . В пятнадцати играх команда под управлением гения Аллегри забила всего тринадцать мячей . Унылое зрелище для некогда великого клуба . И в сегодняшнем матче было сделано всего три удара в створ ворот. И вот как можно бороться за победу и чемпионство с такими показателями , даже при условии что у команд верхней части турнирной таблицы, тоже не всё идёт гладко . Когда же наконец-то Юве перестанет играть в этот унылый футбол ⚽️ под руководством Аллегри . Надеюсь это последний сезон Аллегри в Ювентусе .