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«Ювентус» проиграл «Сассуоло»

вчера, 20:53
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Сассуоло» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче 30-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Сассуоло» Грегуар Дефрель.

«Сассуоло» идёт на 10-м месте (40 очков), «Ювентус» занимает 7-е место (44 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:33, ред.
«Сассуоло» обыграл «Ювентус» (1:0) в матче 30-го тура Серии А .
Во первых хочется поздравить всех болельщиков Сассуоло с заслуженной Победой ! Сассуоло медленно но уверенно начинает набирать очки и подтягиваться в верхнюю часть турнирной таблицы . А вот Ювентус особенно в гостевых матчах показывает совершенно не выразительный футбол . Как может команда которая ставит перед собой такие высокие цели, играть вот таким образом . В пятнадцати играх команда под управлением гения Аллегри забила всего тринадцать мячей . Унылое зрелище для некогда великого клуба . И в сегодняшнем матче было сделано всего три удара в створ ворот. И вот как можно бороться за победу и чемпионство с такими показателями , даже при условии что у команд верхней части турнирной таблицы, тоже не всё идёт гладко . Когда же наконец-то Юве перестанет играть в этот унылый футбол ⚽️ под руководством Аллегри . Надеюсь это последний сезон Аллегри в Ювентусе .
112910415
112910415
вчера в 21:38
не ждали, не чаяли ...
Бека Бяка
Бека Бяка
вчера в 21:28, ред.
Сассуоло не устает соссуолить топ клубов.
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:06
Сассуоло есть чем гордиться.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:59
Могут очки вернут,но не хотелось бы,а то расслабяться.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 20:58
Не особо растроен,главное чтоб прошли Спортинг .
Elliada
Elliada
вчера в 20:58
Единственная надежда Юве сыграть в ЛЧ - это выиграть ЛЕ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:57
Это конечно неприятно, но все участники различных лиг, за малым исключением, ловят отходняк)
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