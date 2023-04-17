Министр спорта Татарстана о внедрении карты болельщика: «Проблем не видим»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о готовности Казани оперативно внедрить систему оформления карты болельщика, если «Рубин» выйдет в РПЛ .

Решение принято, если никаких изменений не произойдет, то будем работать. Остается открытым вопрос по Суперкубку, который мы хотели бы провести летом в Казани.

Концептуально у нас весь софт и вся система собраны еще с чемпионата мира по футболу. Понятно, что она претерпела изменения, но развернуть ее мы сможем, проблем не видим.