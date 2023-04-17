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Министр спорта Татарстана о внедрении карты болельщика: «Проблем не видим»

вчера, 15:44

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о готовности Казани оперативно внедрить систему оформления карты болельщика, если «Рубин» выйдет в РПЛ.

Решение принято, если никаких изменений не произойдет, то будем работать. Остается открытым вопрос по Суперкубку, который мы хотели бы провести летом в Казани.

Концептуально у нас весь софт и вся система собраны еще с чемпионата мира по футболу. Понятно, что она претерпела изменения, но развернуть ее мы сможем, проблем не видим.

«Рубин» занимает 2-е место в Первой лиге.

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Рубин
Источник: tass.ru
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УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:13
В Рубине и до фан уйди на стадион ходило очень мало болельщиков, так что они действительно проблемы не заметят.
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Да никаких проблем не существует. Кому то надо нагнетать проблему, вот и заводят.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:15
Вся проблема в лидерах фанатских движении, у кого проблемы с законом, как раз из-за устраиваемых ими на стадионах беспорядков. Вот они простых бойцов и подбивают на бойкот.
Мне так никто вразумительного ответа не дал, почему они не могут сделать карту болельщиков.
Получается паспорт, загранпаспорт или водительские права они делают, а карту не могут сделать. Говорят мы не хотим жить под контролем, а разве все документы не для контроля?
Истинную причину отказа фанов от футбола я озвучил выше и не вижу других причин.
Фанаты показали своё истинное лицо, ради своих интересов он не поддерживают команду на стадионе, то есть команда им нужна для своих целей и служит только прикрытием их деятельности.
sova147
sova147 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:59
А почему позабыть? Надо просто скорее оформлять!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:45
А разве мог министр сказать иначе в этой ситуации?
Сидим не на стадионе, а дома, а мну пойдет дальше - закажу кресло как на трибунах...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:56
Да забыть уже нужно про эти карты,порешали же уже!
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