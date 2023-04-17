Министр спорта Татарстана о внедрении карты болельщика: «Проблем не видим»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о готовности Казани оперативно внедрить систему оформления карты болельщика, если «Рубин» выйдет в РПЛ.
Решение принято, если никаких изменений не произойдет, то будем работать. Остается открытым вопрос по Суперкубку, который мы хотели бы провести летом в Казани.
Концептуально у нас весь софт и вся система собраны еще с чемпионата мира по футболу. Понятно, что она претерпела изменения, но развернуть ее мы сможем, проблем не видим.
«Рубин» занимает 2-е место в Первой лиге.
Мне так никто вразумительного ответа не дал, почему они не могут сделать карту болельщиков.
Получается паспорт, загранпаспорт или водительские права они делают, а карту не могут сделать. Говорят мы не хотим жить под контролем, а разве все документы не для контроля?
Истинную причину отказа фанов от футбола я озвучил выше и не вижу других причин.
Фанаты показали своё истинное лицо, ради своих интересов он не поддерживают команду на стадионе, то есть команда им нужна для своих целей и служит только прикрытием их деятельности.
Мне так никто вразумительного ответа не дал, почему они не могут сделать карту болельщиков.
Получается паспорт, загранпаспорт или водительские права они делают, а карту не могут сделать. Говорят мы не хотим жить под контролем, а разве все документы не для контроля?
Истинную причину отказа фанов от футбола я озвучил выше и не вижу других причин.
Фанаты показали своё истинное лицо, ради своих интересов он не поддерживают команду на стадионе, то есть команда им нужна для своих целей и служит только прикрытием их деятельности.