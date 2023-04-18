«Динамо» выпустило юбилейную ретро-форму

«Динамо» выпустило специальную форму, посвященную 100-летнему юбилею клуба. Экипировка представлена в ретро-стилистике, логотипов спонсоров на ней нет. Клуб дал комментарий по теме:

При разработке дизайна наши партнеры вдохновлялись богатой историей и преемственностью поколений «бело-голубых», сформировав узнаваемый собирательный образ динамовской формы. Связь поколений была отражена и в фотосессии, в которой приняли участие динамовские ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, а также игрок основной команды «Динамо» Ярослав Гладышев, футболистка женской команды клуба Кристина Комиссарова и воспитанник клубной академии Егор Гусев.

Клуб выражает особую благодарность своим спонсорам — ВТБ, BetBoom, Wildberries, «Дикси» и авиакомпании «Россия» — за согласие не размещать логотипы компаний на юбилейной форме.