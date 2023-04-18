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«Динамо» выпустило юбилейную ретро-форму

вчера, 16:54

«Динамо» выпустило специальную форму, посвященную 100-летнему юбилею клуба. Экипировка представлена в ретро-стилистике, логотипов спонсоров на ней нет. Клуб дал комментарий по теме:

При разработке дизайна наши партнеры вдохновлялись богатой историей и преемственностью поколений «бело-голубых», сформировав узнаваемый собирательный образ динамовской формы. Связь поколений была отражена и в фотосессии, в которой приняли участие динамовские ветераны Виктор Лосев и Максим Ромащенко, а также игрок основной команды «Динамо» Ярослав Гладышев, футболистка женской команды клуба Кристина Комиссарова и воспитанник клубной академии Егор Гусев.

Клуб выражает особую благодарность своим спонсорам — ВТБ, BetBoom, Wildberries, «Дикси» и авиакомпании «Россия» — за согласие не размещать логотипы компаний на юбилейной форме.

«Динамо» выпустило юбилейную ретро-форму

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 20:25
Когда это у Динамо жёлтая "Д" посередь груди была, я что-то пропустил?

Напридумывают ерунды..)
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:04
На ретро-форме на уровне груди была контрастная полоса, во всяком случае на довоенных фотографиях, ну хоть на трусах, этот элемент окраса присутствует.
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:55, ред.
Иван, с юбилеем!
Когда, в конце 80-х, ввели талоны на водку, то цыгане на полном серьёзе говорили, что если так и дальше будет то они не только себе, но и всем своим лошадям золотые зубы вставят.
П.С. Ты прав, это не ретро-форма. Буква "Д" всегда была синей.
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:22
Доброго Здоровья shur!,
Как знать, может всё же "проклятье Севидовой" спадёт и в честь Динамо прозвучит знаменитый хит Квинов пусть не в этом году, но уже совсем скоро.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:14
...ну скажем золотой использовать когда станут Чемпионы РПЛ,
.....................об этом история умалчивает, ой не скоро!!!
stanichnik
stanichnik ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Доброго Здоровья Joseph!
Если это жёлтый, то он вообще не к месту, всё же наверное это больше золотой.
А что касается золотой-цыганский, то есть такая шутка, цыгане настолько любят и ценят золото, что будь их воля у всех их коней зубы были бы золотыми.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Любимая песня ЦЫГАН - Заберите мое ЗОЛОТО!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:25
Почему Вы считаете такой оттенок жёлтого цыганским?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:10
Как говорится, сколько людей, столько и мнений и я, если позволите, выскажу своё.
Ретро-форму, по правде сказать, не увидел, разве что букву "Д" исполнили в стиле ретро, но и тут, не сочтите за брюзгу, будь моя воля использовал бы только два цвета белый и синий, без цыганского золотого.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:04
Почему нет на форме инкрустации как на шарфиках в ЦУМе?)
sova147
sova147
вчера в 18:03
Форма как..... Лет назад, только Д надо было сделать синей! А так очень хорошо без ярлыков.... С юбилеем!!!
shur
shur
вчера в 17:12
...как не крути символ Динамо - Л.И. Яшин ! На футболке надо было слево букву "Д" справо Лев в Кепке середина цифра "100"!
С праздником старейшее и одно из популярных обществ Москвы
" Динамо" !!!!
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