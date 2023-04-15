«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов

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вчера, 11:33

«Крылья Советов» проведут матч 23-го тура РПЛ с «Химками» в футболках с портретами российских космонавтов.

Каждый футболист получил портрет согласно игровому номеру и очередности первого полёта каждого космонавта.

Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.