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«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов

вчера, 11:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Крылья Советов» проведут матч 23-го тура РПЛ с «Химками» в футболках с портретами российских космонавтов.

Каждый футболист получил портрет согласно игровому номеру и очередности первого полёта каждого космонавта.

Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:13
Надеюсь, что они покажут космический футбол, результативный, мертвая игра не нужна. Давайте как в УПЛ, в 1ом тайме 7 мячей.
Gahi
Gahi
вчера в 14:00
Стало быть игра будет "КОСМОС" с командиром Леонидом Слуцким на борту. Удачи и мягкой посадки на футбольном поле.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:38
Давно пора....
Крылья - с портретами космонавтов..
Химки - с портретами химиков...
Динамо - с портретами полицейских...
Спартак - с портретами судей РПЛ...
drug01
drug01
вчера в 12:36
Это приятное решение, будет эмоциональный подъём и может повлиять на конечный итог встречи
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:29
Здорово придумали, молодцы ребятушки !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:08
Не дай бог кого-нибудь удалят...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:03
Симпатичная команда, но до космоса ещё рано). Стратосфера наверно).
Валерыч
Валерыч ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
Логично! "Крылья" - это Космос!)
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:53
Крылья Советов - это команда с советским названием.
Поэтому всегда болею за неё (после Спартака, разумеется))
Все мы родом из СССР! Вперёд, Крылья! Только, Победа!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:41
И постараются отправить соперников в самую "космическую" лигу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:41
На Осинкине значит будет портрет Королева).
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