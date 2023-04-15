«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов

«Крылья Советов» проведут матч 23-го тура РПЛ с «Химками» в футболках с портретами российских космонавтов.
Каждый футболист получил портрет согласно игровому номеру и очередности первого полёта каждого космонавта.
Встреча пройдёт сегодня, 15 апреля. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Крылья - с портретами космонавтов..
Химки - с портретами химиков...
Динамо - с портретами полицейских...
Спартак - с портретами судей РПЛ...
Крылья - с портретами космонавтов..
Химки - с портретами химиков...
Динамо - с портретами полицейских...
Спартак - с портретами судей РПЛ...
Поэтому всегда болею за неё (после Спартака, разумеется))
Все мы родом из СССР! Вперёд, Крылья! Только, Победа!
Поэтому всегда болею за неё (после Спартака, разумеется))
Все мы родом из СССР! Вперёд, Крылья! Только, Победа!