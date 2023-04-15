К 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов выпустили специальную форму

Puma выпустила специальную форму, приуроченную к 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов.
«Бело-голубые» обыграли в финале турнира сезона 1992/93 «Милан» со счётом 1:0. Встреча прошла 26 мая 1993 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Эта победа остаётся единственной для «Марселя» в Лиге чемпионов.
А еще предлагаю Фиорентине праздновать единственный выход в финал ЛЧ (не побеждали) в 1957 году. А че бы и нет, достижение! Я не говорю уже о Атлетико Мадрид, который трижды выходил в финал ЛЧ и ни разу не выигрывал (1974, 2014, 2016).
СУТЬ: Разводят бред, лишь бы фанаты закрывали глаза на текущие неудачи клуба. И самое обидное, что среднестатистический болельщик не просто схавает, а СОЖРЕТ и еще долго будет обсасывать эту тему с друзьями. Для умного человека попытка стабилизировать отношение к клубу очевидна
А еще предлагаю Фиорентине праздновать единственный выход в финал ЛЧ (не побеждали) в 1957 году. А че бы и нет, достижение! Я не говорю уже о Атлетико Мадрид, который трижды выходил в финал ЛЧ и ни разу не выигрывал (1974, 2014, 2016).
СУТЬ: Разводят бред, лишь бы фанаты закрывали глаза на текущие неудачи клуба. И самое обидное, что среднестатистический болельщик не просто схавает, а СОЖРЕТ и еще долго будет обсасывать эту тему с друзьями. Для умного человека попытка стабилизировать отношение к клубу очевидна