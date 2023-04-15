Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаФранция. Лига 1 2022/2023

К 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов выпустили специальную форму

вчера, 13:25

Puma выпустила специальную форму, приуроченную к 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов.

«Бело-голубые» обыграли в финале турнира сезона 1992/93 «Милан» со счётом 1:0. Встреча прошла 26 мая 1993 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Эта победа остаётся единственной для «Марселя» в Лиге чемпионов.

К 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов выпустили специальную форму К 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов выпустили специальную форму

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марсель
Перевод с footyheadlines.com Фото: Твиттер «Марселя»
«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами космонавтов
Вчера, 11:33 Видео
Опубликованы фото новой выездной формы «Баварии»
08 апреля Фото
«Аякс» и adidas выпустили коллекцию одежды с отсылкой к 70-м
01 апреля Фото
Загребское «Динамо» вывело из обращения футболку с 5-м номером
30 марта
Сборная Италии сыграет с Англией в специальной форме в память о Виалли
23 марта Фото
Новая форма «Шинника» стилизована под купюру 1000 рублей
23 марта Фото
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:30
Еще не помешало бы выделить на трансферы внушительную сумму, в честь 30-летия без побед в ЛЧ
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:55
Да же Марсель выиграла лч
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:56
Марселю до "космической" формы "Крыльев" как до луны....)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:53, ред.
То есть вы серьезно решили показать, что вы с 1993 года ни на что не способны с помощью этой формы? А давайте теперь все клубы начнут праздновать прошлые заслуги, почему бы и нет? Давайте Селтик (1967), Стяуа (1986), Фейеноорд (1970), Астон Вилла (1982) тоже будут праздновать их победу, это же победа, и она же была!

А еще предлагаю Фиорентине праздновать единственный выход в финал ЛЧ (не побеждали) в 1957 году. А че бы и нет, достижение! Я не говорю уже о Атлетико Мадрид, который трижды выходил в финал ЛЧ и ни разу не выигрывал (1974, 2014, 2016).

СУТЬ: Разводят бред, лишь бы фанаты закрывали глаза на текущие неудачи клуба. И самое обидное, что среднестатистический болельщик не просто схавает, а СОЖРЕТ и еще долго будет обсасывать эту тему с друзьями. Для умного человека попытка стабилизировать отношение к клубу очевидна
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:52
Можно было в золотом цвете её выпустить!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 