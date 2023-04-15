К 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов выпустили специальную форму

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вчера, 13:25

Puma выпустила специальную форму, приуроченную к 30-летию победы «Марселя» в Лиге чемпионов.

«Бело-голубые» обыграли в финале турнира сезона 1992/93 «Милан» со счётом 1:0. Встреча прошла 26 мая 1993 года на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Эта победа остаётся единственной для «Марселя» в Лиге чемпионов.