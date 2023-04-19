Кейн может перейти в ПСЖ

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вчера, 10:45

Нападающий «Тоттенхэма» может продолжить карьеру во Франции.

Основным претендентом на подписание форварда являлся «Манчестер Юнайтед», однако теперь в борьбу за трансфер игрока включился ПСЖ .

Глава парижского клуба имеет хорошие отношения с президентом «Тоттенхэма» , что может поспособствовать переходу.