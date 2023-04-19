Кейн может перейти в ПСЖ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру во Франции.
Основным претендентом на подписание форварда являлся «Манчестер Юнайтед», однако теперь в борьбу за трансфер игрока включился ПСЖ.
Глава парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи имеет хорошие отношения с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, что может поспособствовать переходу.
И да здравствует Пенсионный фонд 💰 💰 !!!)
И да здравствует Пенсионный фонд 💰 💰 !!!)
Это в корне не соответствует действительности. Владельцем клуба является ENIC International Limited, которая принадлежит Джо Льюису, а у Леви там всего лишь миноритарка.
Это в корне не соответствует действительности. Владельцем клуба является ENIC International Limited, которая принадлежит Джо Льюису, а у Леви там всего лишь миноритарка.