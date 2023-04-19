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Кейн может перейти в ПСЖ

вчера, 10:45

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру во Франции.

Основным претендентом на подписание форварда являлся «Манчестер Юнайтед», однако теперь в борьбу за трансфер игрока включился ПСЖ.

Глава парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи имеет хорошие отношения с президентом «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, что может поспособствовать переходу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:43
Можно будет выпускать четверку Месси - Неймар - Мбаппе - Кейн и играть без вратаря.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:45
Наконец то им понты надоели и решили команду строить...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:03
А Месси будет у него на побегушках
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:47
Он не уедет из Англии пока не побьёт рекорд Ширера... Для него это важно... И логично..
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:39
Его из Тоттенхэма будут провожать как в последний путь, ПСЖ - это твой последний клуб в Европе, дальше Штаты, хотя по возрасту это на то и выходит. Поиграет во Франции годика 2-3, а там уже возраст.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:31
В ПСЖ и без него пауков хватает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:26
Переход в ПСЖ, это конец футбольной карьеры!)
И да здравствует Пенсионный фонд 💰 💰 !!!)
9a4k5cvbbq5r
9a4k5cvbbq5r
вчера в 12:14
    FruttyPups
    FruttyPups ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Спасибо, исправили.
    Владимир 77
    Владимир 77
    вчера в 11:58
    Когда окончательно надумается,ему будет 40 уже
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:35
    Вот у кого денег хватит так это у ПСЖ.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:26
    Судьба Харри будет решаться на самом высоком футбольном уровне - в ОАЭ!
    galem72
    galem72
    вчера в 11:19
    "...Нассер Аль-Хелаифи имеет хорошие отношения с владельцем «Тоттенхэма» Дэниелом Леви..."

    Это в корне не соответствует действительности. Владельцем клуба является ENIC International Limited, которая принадлежит Джо Льюису, а у Леви там всего лишь миноритарка.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:49
    ПСЖ может перебить все предложения, игрок хороший. Кейну нужна новая обстановка..
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 10:49
    Нечего делать Кейну в ПСЖ... пусть играет за шпор
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 10:47
    Ну если ПСЖ,тогда они и заберут.
    Гость
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