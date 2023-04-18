«Ньюкасл» летом может подписать четырёх футболистов из АПЛ

«Ньюкасл» летом может серьёзно усилиться.
Сообщается, что главный тренер команды Эдди Хау хочет не только добавить глубины составу, но и подписать футболистов высокого уровня. В сфере интересов «сорок» находятся полузащитники Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Конор Галлахер («Челси»), а также нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни.
Мэддисону давно пора на повышение
Если сумеют и Райса купить, то это будет шикарно.
Пара в центре поля Гимараэс-Райс выглядит как дуэт на долгие годы.
Мэддисону давно пора на повышение
Если сумеют и Райса купить, то это будет шикарно.
Пара в центре поля Гимараэс-Райс выглядит как дуэт на долгие годы.