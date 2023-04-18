«Ньюкасл» летом может подписать четырёх футболистов из АПЛ

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вчера, 23:44

«Ньюкасл» летом может серьёзно усилиться.

Сообщается, что главный тренер команды хочет не только добавить глубины составу, но и подписать футболистов высокого уровня. В сфере интересов «сорок» находятся полузащитники («Вест Хэм»), («Лестер Сити»), («Челси»), а также нападающий «Брентфорда» .