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«Ньюкасл» летом может подписать четырёх футболистов из АПЛ

вчера, 23:44

«Ньюкасл» летом может серьёзно усилиться.

Сообщается, что главный тренер команды Эдди Хау хочет не только добавить глубины составу, но и подписать футболистов высокого уровня. В сфере интересов «сорок» находятся полузащитники Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»), Конор Галлахер («Челси»), а также нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:07
Продуманная стратегия клуба обезательно даст свои результаты. Удачи
протон
протон
вчера в 23:55
Ньюкасл грамотно тратит деньги, так что не думаю, что их кто-то разведет. Из этого спика им реально взят только Мэддисона, Барнса, Филлипса, Мактомини, Боуэна и Тирни. Все зависит будет от того вылетят ли Лестер или Вестехэм. А клубы из большой четверки редко кого-то продают дороже чем купили.
Мэддисону давно пора на повышение
Если сумеют и Райса купить, то это будет шикарно.
Пара в центре поля Гимараэс-Райс выглядит как дуэт на долгие годы.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:52
Доброй ночи. В этот раз приз не был выслан Вам ввиду недостающей заполненной информации.
Гость
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