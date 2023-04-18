Клопп будет принимать решения по трансферам «Ливерпуля» летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет руководить трансферами клуба ближайшим летом.
Отмечается, что линия полузащиты нуждается в укреплении в первую очередь, мнение немецкого специалиста при подборе игроков станет определяющим.
Ранее сообщалось об интересе «красных» к хавбеку «Баварии».
Чтобы стать топом надо и расходовать как топ.....Потрать эти деньги на 12 месяцев раньше, команда выстроена, на ходу. Просто подкинь дровишек и этот паровоз будет переть дальше.....
Чтобы стать топом надо и расходовать как топ.....Потрать эти деньги на 12 месяцев раньше, команда выстроена, на ходу. Просто подкинь дровишек и этот паровоз будет переть дальше.....