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Клопп будет принимать решения по трансферам «Ливерпуля» летом

вчера, 12:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет руководить трансферами клуба ближайшим летом.

Отмечается, что линия полузащиты нуждается в укреплении в первую очередь, мнение немецкого специалиста при подборе игроков станет определяющим.

Ранее сообщалось об интересе «красных» к хавбеку «Баварии».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:35
Дуралеи не послушали Эдвардса, который дело говорил по продвижению развития клуба, вот теперь уж год страдаем от того, как колбасит Красных и что будет дальше хз, а они хотят поверить в чутьё Клоппа
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:02
Ему дано право самостоятельно принимать подобные решения?
q754m9j9dm4z
q754m9j9dm4z
вчера в 15:56
Посмотрим какой из Клоппа менеджер
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:24
Это усилит мотивацию Клоппа к исправлению ситуации.
ДСА
ДСА
вчера в 13:43
Похоже он получил гарантии, что его не уволят.
shlomo
shlomo
вчера в 13:14, ред.
Потерять Клоппа будет одной из самых больших ошибок, тем более Юрген заявил, что хочет вместе исправить эту ситуацию... но для этого Ливерпулю всерьёз придётся выйти на трансферный рынок... Клуб зря тратит золотое время... Клопп уже 3 сезона отставал от Пепа на 1,2 очка в чемпионате... Проиграл 2 финала ЛЧ... это значит он сделал все что мог. Дальше должна была быть помощь от клуба, от руководства. помощь трансферами. Буквально хватило бы двух хороших игроков, условного ЗЦ и полузащитника. Вопрос можно было решить за 130-140 млн. Что такое 140 млн. для топ клуба? Зато у Ливерпуля было бы на 2 чемпионства и на 2 ЛЧ больше....

Чтобы стать топом надо и расходовать как топ.....Потрать эти деньги на 12 месяцев раньше, команда выстроена, на ходу. Просто подкинь дровишек и этот паровоз будет переть дальше.....
42ajfn8pypgp
42ajfn8pypgp
вчера в 13:04
Ожидаем летом-осенью большую перестройку, смотря какие будут финансы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:50
Ливеру надо хорошо поработать над покупками,ато так и будут плестись в конце пятёрки!
Гость
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