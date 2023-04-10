Ещё один бразильский игрок «Зенита» получит паспорт РФ .

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что полузащитник Густаво Мантуан может получить российский паспорт.
Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.
Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.
Недолёкое будущее : - "Зенит" на летних сборах!))
Семак в центре, прошу не перепутать !)
Недолёкое будущее : - "Зенит" на летних сборах!))
Семак в центре, прошу не перепутать !)
Щас канонада затихнет и все эти ФИФА, УЕФА... пожалеют, что отстранили нас от европейского футбола. Зарождается под шумок новая сборная России...
С паспортами, с правильной мочой на допинг...)) А цвет кожи не имеет значения, главное все эти натурализированные ребята болели и мечтали получить российские паспорта и играть за Россию С ДЕТСТВА!)
Щас канонада затихнет и все эти ФИФА, УЕФА... пожалеют, что отстранили нас от европейского футбола. Зарождается под шумок новая сборная России...
С паспортами, с правильной мочой на допинг...)) А цвет кожи не имеет значения, главное все эти натурализированные ребята болели и мечтали получить российские паспорта и играть за Россию С ДЕТСТВА!)