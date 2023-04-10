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Ещё один бразильский игрок «Зенита» получит паспорт РФ

вчера, 19:55

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что полузащитник Густаво Мантуан может получить российский паспорт.

Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 08:58
Зачем вы натурализуете бразильцев, свои школы развивайте. Просто злости уже нет на этот цирк
Shafterhopf
Shafterhopf ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 03:03
Он должен прожить 5 лет, но видимо в Зените подают заявку, что футболист - очень важная профессия для Российской Федерации, и поэтому срок пребывания снижают до 1 года (хотя в перечне утвержденных профессий никаких футболистов, конечно, нет).
Икарус
Икарус
сегодня в 02:32
Самый самый честный клуб, у которого ни разу нет административного ресурса, и который им не пользуется.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 01:28
Ураааа.Скоро в товарняк Узбеков начнем выигрывать!!!
stanichnik
stanichnik ответ bbwf333 (раскрыть)
сегодня в 00:11
Доброго Здоровья bbwf!
Суть моего поста в том, что по закону для получения нашего гражданства необходимо соблюсти ряд условий, одно из которых, постоянное проживание не менее года, но главное эти требования должны распространяться на всех без исключения.
bbwf333
bbwf333 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:30
А какая разница сколько прожил в России?!?
Другим клубам значит можно гражданство свим игрокам давать,а как Зенит - то сразу ....?!?
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 23:25
Позор!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:10
Служба ГАЗПРОМУ в рядах ФК "Зенит" оценивается как служба в десантно-штурмовых подразделениях и постоянного офицерского состава штрафных частей ВС СССР в годы Великой Отечественной в*йны-месяц за пять.ПОэтому Маня уже выслужил пятилетний срок пребывания на территории РФ. ДОСТОИН!!!
nik9373
nik9373 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:06
Ага, с прохождением службы в футбольном клубе с Невы.
протон
протон
вчера в 23:00
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
d1metras
d1metras
вчера в 22:25
Позорище. Гражданство РФ скоро на Авито будут продавать.
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:21
Может ещё начать торговать гражданством, как какая-нибудь Сент-Люсия или Антигуа и Барбуда?
112910415
112910415
вчера в 22:12
всех оптом принять, чего тянуть-то
Boricku
Boricku
вчера в 21:34
Налоги меньше будут плотить, бюджет латать надо
ДСА
ДСА
вчера в 21:20
Ну нельзя всем подряд российское гражданство раздавать.
lotsman
lotsman
вчера в 21:19
Зачем вся эта канитель. Россияне, возвращающиеся из за границы, годами ждут гражданства, а тут на раз два и россиянин.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:16, ред.
Это бред, давайте сразу всем дадим гражданство. Как пирожки продавать.не стыдно сукины дети.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:10
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:10
.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:08
Даёшь Бразилию - 3!
Щас канонада затихнет и все эти ФИФА, УЕФА... пожалеют, что отстранили нас от европейского футбола. Зарождается под шумок новая сборная России...
С паспортами, с правильной мочой на допинг...)) А цвет кожи не имеет значения, главное все эти натурализированные ребята болели и мечтали получить российские паспорта и играть за Россию С ДЕТСТВА!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02, ред.
Ещё один бразильский игрок «Зенита» получит паспорт РФ .

Недолёкое будущее : - "Зенит" на летних сборах!))
Семак в центре, прошу не перепутать !)
sova147
sova147
вчера в 20:50
Что-то много бразильцев полюбили Россию! Это только радует!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:45
Сразу после того как игроки Спартака отслужат.
Где вы видели, что бы футболисты служили в нашей армии?
Да раньше было такое явление, но давно уже такого нет.
У всех либо отсрочки, либо военная кафедра, либо не годны по состоянию здоровья.
Только не удивляйтесь, что многие не служат по состоянию здоровья. Достаточно иметь плоскостопие и всё ты уже не годен. Главное иметь справку об этом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:36, ред.
Древняя мудрость гласит, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Всемогущий Газпром легко может решить проблему натурализации бразильца, а простому смертному русскому из бывших союзных республик нужно годами, унижаясь перед чиновниками, оббивать пороги миграционной службы. Кто-то может возразить, а как Жоаозиньо или Ари, но так ведь у них жёны россиянки и они прожили в Росси не один год, а Мантуан ещё и года не прожил в Питере, да и семьёй ещё пока не обзавёлся. Нет, я конечно не против, пусть получает паспорт с двуглавым орлом, я только о соблюдении Закона всеми категориями людей и организациями, который должен быть для всех, как футболистов, так и таксистов.
Сп62
Сп62
вчера в 19:59
А в Армию его призовут?
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