Ещё один бразильский игрок «Зенита» получит паспорт РФ .

Бразильский тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, что полузащитник может получить российский паспорт.

Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он – хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.