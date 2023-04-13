Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

ФК «Тосно» будет возрождён и сыграет в чемпионате Ленинградской области

вчера, 11:13

ФК «Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году и тогда же прекративший существование, будет возрожден. На странице команды в соцсети говорится:

Футбольный клуб «Тосно» возвращается! При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант» были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне 2023 года все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бразильский защитник «Зенита» может получить гражданство РФ
Вчера, 12:18
Ещё один бразильский игрок «Зенита» получит паспорт РФ
10 апреля
Бразильский игрок «Крыльев Советов» может получить гражданство России
09 апреля
Смолов помирился с журналистом, которого ранее назвал «клоуном»
08 апреля
«Ессентуки», проигравшие 0:15 во Второй лиге, могут сняться с чемпионата
08 апреля
Мозес вышел на поле впервые с августа прошлого года
01 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:59
Возрождение Тосно - голимая журналистская утка. Бывший Тосно был профессиональным клубом. Нынешний Тосно - любительский клуб. В Ленобласти десятки любительских футбольных команд. Создать любительский клуб легко и не требует больших денег. А закрыть его вообще ничего не стоит. В среднем живут такие клубы 3-4 года, в течение которых народу надоедает мотаться по любительским соревнованиям, и игроки уходят. Так что эта новость уровня Ленобласти, не более. Тиражировать такое во всех центральных СМИ попросту стыдно. А что до банкротства того Тосно, то избежать его было невозможно, потому что владелец клуба (компания Форт-Групп) полностью прекратил финансирование в связи с переездом из славного города Тосно в подмосковное Ясенево.
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:58
Тосно не могло играть в Европе даже выиграв Кубок.
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:55
Тогда нужно срочно в Тосно Парфёнова.
протон
протон
вчера в 20:27
Ждём от Тосно завоевания кубка России
Simovsky Constantin
Simovsky Constantin
вчера в 18:35, ред.
Опомнитесь, люди! Речь идет о создании любительского клуба, бюджет которого - это в основном поездки на автобусе по СЗФО и ночевки в самых дешевых гостиницах. Игроки таких клубов не получают зарплату. Тренеры тоже. Таких клубов в Ленобласти десятки, а в Питере еще больше. Они быстро и легко появляются, потому что не нужно ни лицензирования, ни больших денег, а еще быстрее и легче исчезают. Вот если Тосно получит профессиональный статус, как Ленинградец из Пикалево, тогда это будет другой разговор. Но для этого нужны болельщики Тосно в руководстве Ленобласти. А их там нет.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 14:42
Питерские чинуши будут бабло пилить на этом проекте . Все правильно
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:19
Возрождают снова "Тосно" и от этого всем тошно.
LOpp
LOpp
вчера в 14:05
пусть Глушакова подпишут, он с детства за Тосно
Serious94
Serious94 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:18
Ну по пролегающему Московскому шоссе через Тосно, дорога конечно есть.
rsp5akg4mhu5
rsp5akg4mhu5
вчера в 12:41
Боярский: "Жду с нетерпением, мою прелесть".
galem72
galem72
вчера в 12:35
Очередная бездарная трата бюджетных средств региона. Главное, побольше бесполезностей набрать в администрацию клуба, чтобы быстрее осваивать свалившиеся на них деньги.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 12:22
Странно.В Санкт-Петербурге живу ,вчера проезжал через Тосно.Везде дороги есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:17
А у администрации хватит денег на клуб, не всё ещё разворовали !?
lotsman
lotsman
вчера в 12:12
Если будет хороший спонсор, то может что то получится.
shur
shur
вчера в 12:09, ред.
...один московский клуб - великомученник уже есть под знаменитым названием "Торпедо", надеюсь новый "Тосно" будет
более удачливым, по крайней мере спасибо за кубковыую игру
в 18 году...!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:07
В Спартаке это новость восприняли с содроганием... ещё свяжи воспоминания Кубка России 2018 и матч с Тосно.
57ajq2ua26mp
57ajq2ua26mp
вчера в 12:07
Пора вспомнить былую игру, удачи!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:04
С утра было очень мне тошно.
Погода - дожди и 62о.
Но тут возродилось "Тосно",
И стало в душе мне светло!
nubom
nubom
вчера в 11:58
Очередным хитрованам - ни копейки бюджетных денег!!!
Serious94
Serious94
вчера в 11:47
Во всем Тосненском районе и самом Тосно никаких дорог от слова совсем нет, а клуб который нахрен никому не нужен будет из бюджета финансироваться. Да о каком Тосно говорить во всей области и СПБ нет дорог. За зиму 5 раз балансировал колеса и правил. Страна идиотов сидящих на шее у народа.
ОПС
ОПС
вчера в 11:44
Это хорошо. Надолго ли? Сменится нынешнее начальство, придет другое и все может закончиться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:41
Только это будет уровень втордива, не выше.
112910415
112910415
вчера в 11:40
опасно очень !
переманит у них Зенит всех хороших игроков ... )
dok66
dok66
вчера в 11:24
И хорошо , что возродился , но так понимаю , что просто как зарегистрированная марка как бренд . Там смотришь , и спонсоры подтянутся .
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
Тосно , в прошлом запомнилась прежде всего кубковыми играми, посмотрим насколько команда поднимется в Кубке регионов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15
Феникс из пепла?
Это не подмога ли подтягивается к Зениту?
Там слух прошёл пять негритят уходят...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 