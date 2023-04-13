ФК «Тосно» будет возрождён и сыграет в чемпионате Ленинградской области

ФК «Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году и тогда же прекративший существование, будет возрожден. На странице команды в соцсети говорится:
Футбольный клуб «Тосно» возвращается! При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант» были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».
В сезоне 2023 года все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО.
более удачливым, по крайней мере спасибо за кубковыую игру
в 18 году...!!!
более удачливым, по крайней мере спасибо за кубковыую игру
в 18 году...!!!
Погода - дожди и 62о.
Но тут возродилось "Тосно",
И стало в душе мне светло!
Погода - дожди и 62о.
Но тут возродилось "Тосно",
И стало в душе мне светло!
переманит у них Зенит всех хороших игроков ... )
переманит у них Зенит всех хороших игроков ... )
Это не подмога ли подтягивается к Зениту?
Там слух прошёл пять негритят уходят...)
Это не подмога ли подтягивается к Зениту?
Там слух прошёл пять негритят уходят...)