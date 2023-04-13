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Бразильский защитник «Зенита» может получить гражданство РФ

вчера, 12:18

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, может ли он получить гражданство РФ.

Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Быть может, рассмотрю этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:48
Большинство читает только заголовки, этим и пользуются "доброжелатели" Зенита.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:44
Расчёт на любителей жёлтой прессы, а они тут же и повылазили, прочитав, как всегда, только заголовок.
valt134
valt134
вчера в 19:40
Тьфу… Одни Басурмане кругом… Я их Родственник…
valt134
valt134
вчера в 19:38
Ну надо же УВАЖЕНИЕ иметь к своей стране и Флагу…
valt134
valt134
вчера в 19:37
У него хвост ещё не отвалился, а ему ещё паспорт Российский
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Совет от "банщика" со стажем. Относитесь спокойно ко всей этой кухне, а на следующий день продолжайте писАть комментарии. Разумеется, проанализировав, за что получили бан. Постарайтесь не повторять ошибок. И спите спокойно. Поверьте, в жизни есть дела поважнее, чем волноваться из-за таких пустяков.
За время "простоя" есть возможность переосмыслить свою жизнь, помириться с женой, наконец-то заняться ремонтом квартиры и вынести мусор... Дел у мужика всегда хватит.
Всего хорошего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17
Чушь какая то....
Не надо превращать команду в паспортный стол...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:26
За заслуги перед Миллером, героем труда!
valt134
valt134
вчера в 18:14
И свалит опять из страны? Ну что за цирк? Ну хватит уже над РУССКИМ Народом насмехаться!
ДСА
ДСА
вчера в 16:10
Непонятно за что им дают гражданство....
dok66
dok66
вчера в 14:53
Это точно , и зачем козе баян ?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:12
Заголовок не соответствует содержанию. Стиль жёлтой прессы наступает и здесь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 12:36
Приветствую!
Спасибо, что сообщили.
Отчасти согласен, пусть будет флуд, спорить не буду.
Вот у меня другое предложение вернуть "список банов" где указывается за что и когда был удалён комментарий и какое наказание за это.
А то удаляют, а ты порой даже не понимаешь, за что. Тем более бывают уж очень щепетильные нюансы, бывает и ошибочные удаления и наказания.
А все комментария дословно помнить не будешь, ну не копировать же всё, что пишешь. А так всё сразу будет видно и понятно.
Собственно раньше так и было.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:32
Зачем вообще поднимать эту тему и делать такой заголовок, если нет в этом никакой правды. Даже сам игрок это никак не подтверждает и даже мыслей у него таких НЕТ, от слова АБСОЛЮТНО ! Ну и как связать ваш заголовок с реалиям, как чушь и бред !?!(
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:26
Здравствуйте.

"Вполне ожидаемый результат."
https://www.soccer.ru/news/1348868/real-chelsi?comment=31449346comment-31449346
Шуnя771
Шуnя771 ответ b5s7jban6ktd (раскрыть)
вчера в 12:23
Вы сами и ответили?!
Если бы они играли - зачем?)
b5s7jban6ktd
b5s7jban6ktd
вчера в 12:22
Зачем им гражданства если они не играют
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