Бразильский защитник «Зенита» может получить гражданство РФ

Защитник «Зенита» ответил на вопрос, может ли он получить гражданство РФ .

Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Быть может, рассмотрю этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет.