Бразильский защитник «Зенита» может получить гражданство РФ

Защитник «Зенита» Родригао ответил на вопрос, может ли он получить гражданство РФ.
Я об этом никогда не думал всерьез. У меня никогда не было информации, для чего мне это нужно. Не исключаю, что в будущем этот вопрос может возникнуть. Быть может, рассмотрю этот вопрос. Но прямо сейчас таких мыслей у меня нет.
За время "простоя" есть возможность переосмыслить свою жизнь, помириться с женой, наконец-то заняться ремонтом квартиры и вынести мусор... Дел у мужика всегда хватит.
Всего хорошего.
За время "простоя" есть возможность переосмыслить свою жизнь, помириться с женой, наконец-то заняться ремонтом квартиры и вынести мусор... Дел у мужика всегда хватит.
Всего хорошего.
Не надо превращать команду в паспортный стол...
Не надо превращать команду в паспортный стол...
Спасибо, что сообщили.
Отчасти согласен, пусть будет флуд, спорить не буду.
Вот у меня другое предложение вернуть "список банов" где указывается за что и когда был удалён комментарий и какое наказание за это.
А то удаляют, а ты порой даже не понимаешь, за что. Тем более бывают уж очень щепетильные нюансы, бывает и ошибочные удаления и наказания.
А все комментария дословно помнить не будешь, ну не копировать же всё, что пишешь. А так всё сразу будет видно и понятно.
Собственно раньше так и было.
Спасибо, что сообщили.
Отчасти согласен, пусть будет флуд, спорить не буду.
Вот у меня другое предложение вернуть "список банов" где указывается за что и когда был удалён комментарий и какое наказание за это.
А то удаляют, а ты порой даже не понимаешь, за что. Тем более бывают уж очень щепетильные нюансы, бывает и ошибочные удаления и наказания.
А все комментария дословно помнить не будешь, ну не копировать же всё, что пишешь. А так всё сразу будет видно и понятно.
Собственно раньше так и было.
"Вполне ожидаемый результат."
https://www.soccer.ru/news/1348868/real-chelsi?comment=31449346comment-31449346
"Вполне ожидаемый результат."
https://www.soccer.ru/news/1348868/real-chelsi?comment=31449346comment-31449346
Если бы они играли - зачем?)
Если бы они играли - зачем?)