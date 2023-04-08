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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

«Ессентуки», проигравшие 0:15 во Второй лиге, могут сняться с чемпионата

вчера, 20:07
Форте ТаганрогЛоготип футбольный клуб Форте Таганрог15 : 0Логотип футбольный клуб ЕссентукиЕссентукиМатч завершен

«Ессентуки» в ближайшее время могут сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее клуб проиграл в гостях «Форте» со счётом 0:15 в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги. По информации «Матч ТВ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, игра с «Форте» была последней для команды на профессиональном уровне. Клуб должен сняться с турнира.

Ранее президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил телеканалу о больших проблемах с функционированием футбольной команды в Ессентуках: начиная от количества вопросов по организации матчей, что показывают регулярные штрафы КДК РФС, и заканчивая проблемами в спортивной области. Ранее от футбольной деятельности были отстранены функционеры клуба.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:38
Вратарь думал, что матч перенесли.
112910415
112910415
вчера в 22:56
чёрная метка получена
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:08
Проще 0-3 получить и вообще не играть.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:49
shlomo
shlomo
вчера в 20:44
Есть чувство, что кто то заработал в Бук конторах....
65taz9t82grp
65taz9t82grp
вчера в 20:31
Все команды сидят на бюджете! Пока все это будет продолжаться - этот футбол назвать футболом нельзя! Издевательство над здравым смыслом.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:10
Кто же там играет,школьники что ли?
Гость
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