«Ессентуки», проигравшие 0:15 во Второй лиге, могут сняться с чемпионата

«Ессентуки» в ближайшее время могут сняться с розыгрыша чемпионата России.
Ранее клуб проиграл в гостях «Форте» со счётом 0:15 в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги. По информации «Матч ТВ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, игра с «Форте» была последней для команды на профессиональном уровне. Клуб должен сняться с турнира.
Ранее президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил телеканалу о больших проблемах с функционированием футбольной команды в Ессентуках: начиная от количества вопросов по организации матчей, что показывают регулярные штрафы КДК РФС, и заканчивая проблемами в спортивной области. Ранее от футбольной деятельности были отстранены функционеры клуба.