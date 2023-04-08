«Ессентуки», проигравшие 0:15 во Второй лиге, могут сняться с чемпионата

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вчера, 20:07

«Ессентуки» в ближайшее время могут сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее клуб проиграл в гостях «Форте» со счётом 0:15 в матче 23-го тура Группы 1 Второй лиги. По информации «Матч ТВ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, игра с «Форте» была последней для команды на профессиональном уровне. Клуб должен сняться с турнира.