«Милан» продлил контракт с Жиру

«Милан» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру.
Француз выступает за «россонери» с лета 2021 года. Всего за команду он провёл 76 матчей, в которых забил 27 голов.
«Милан» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру.
Француз выступает за «россонери» с лета 2021 года. Всего за команду он провёл 76 матчей, в которых забил 27 голов.
Жиру возможно топ 20 игрок поколения!:) На своем веку стал Чемпионом Мира, опередил Анри по голам в сборной, выиграл ЛЧ, вернул чемпионство Милану, выиграл Чемпионат Франции со скромным Монпелье!
Жиру возможно топ 20 игрок поколения!:) На своем веку стал Чемпионом Мира, опередил Анри по голам в сборной, выиграл ЛЧ, вернул чемпионство Милану, выиграл Чемпионат Франции со скромным Монпелье!