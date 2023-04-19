Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» продлил контракт с Жиру

Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:03
Надо подписывать молодых форвардов. Жиру — не панацея. С нового года вообще был незаметный.
vc7ser4sk7zj
vc7ser4sk7zj
вчера в 21:08
Милан делает верное предложение. Жиру нужный игрок!
протон
протон
вчера в 20:18
Если взглянуть на нарезку пасов Санти Касорлы в дебютном сезоне за Арсенал, и дебютном для Жиру кстати тоже, то каким он был транжирой и собирал на себе все негодования болельщиков, особенно на фоне огненного Ван Перси. Ничего, освоился, ближе к 30 годам только спрогрессировал, выиграл все кубки, и все еще держит уровень если не топового, то очень опасного и приличного форварда.
Жиру возможно топ 20 игрок поколения!:) На своем веку стал Чемпионом Мира, опередил Анри по голам в сборной, выиграл ЛЧ, вернул чемпионство Милану, выиграл Чемпионат Франции со скромным Монпелье!
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
Все правильно сделали... нужен Милану!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 