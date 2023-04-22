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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола

вчера, 22:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышел в финал Кубка Англии.

На пути к финальной встрече «горожане» не пропустили ни одного гола в каждой из стадий. Последней командой, которой это удавалось, был «Эвертон» в сезоне-1965/66.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Тупула (раскрыть)
сегодня в 11:35
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:56
    Говорят Ортега так и не понял зачем его просят одевать перчатки...коль он за 5 матчей ни разу мяча не коснулся...
    Elliada
    Elliada ответ Тупула (раскрыть)
    вчера в 23:53
      Тупула
      Тупула ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 22:55
      Так и будет. Брайтону.
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 22:55
      И с кем в финале
      Тупула
      Тупула ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 22:54
      Хоть этот кубок пусть возьмут. С тремя составами надо хоть что-то выигрывать.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 22:47
      Кто-то там про удачу и левую пенку говорил? Челси, Арсенал, Бернли, Шеффилд не основным составом без всяких отговорок идти во всех фронтах достойно респекта. Марез блистал и пенка чистейшая.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 22:36
      Обидно будет продуть в финале...
      Elliada
      Elliada
      вчера в 22:36
      Кто если не МС???? Лучшая команда мира ставит всё новые рекорды. Если еще в финале не пропустит и выиграет, то будет просто класс!!
      Гость
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