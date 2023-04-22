«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышел в финал Кубка Англии.
На пути к финальной встрече «горожане» не пропустили ни одного гола в каждой из стадий. Последней командой, которой это удавалось, был «Эвертон» в сезоне-1965/66.
|Манчестер Сити3 : 0Шеффилд Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышел в финал Кубка Англии.
На пути к финальной встрече «горожане» не пропустили ни одного гола в каждой из стадий. Последней командой, которой это удавалось, был «Эвертон» в сезоне-1965/66.
Обожаю, когда у людей так бомбит)
Обожаю, когда у людей так бомбит)