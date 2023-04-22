«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, не пропустив ни одного гола

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вчера, 22:29

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и вышел в финал Кубка Англии.

На пути к финальной встрече «горожане» не пропустили ни одного гола в каждой из стадий. Последней командой, которой это удавалось, был «Эвертон» в сезоне-1965/66.