«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче Премьер-Лиги

1682254958

вчера, 16:02

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ (2:1).

Фернандо Костанса на 30-й минуте вывел гостей вперед. На 36-й Тимур Сулейманов реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол оказался на счету Владислава Яковлева — взятие ворот произошло на 73-й минуте.

На 90+6-й у хозяев за вторую желтую карточку с поля был удален Вячеслав Кротов.

После игры «Пари НН» идет на 13-м месте (22 балла), «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку (25 очков).