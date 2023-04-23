«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче Премьер-Лиги

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ (2:1).
Фернандо Костанса на 30-й минуте вывел гостей вперед. На 36-й Тимур Сулейманов реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол оказался на счету Владислава Яковлева — взятие ворот произошло на 73-й минуте.
На 90+6-й у хозяев за вторую желтую карточку с поля был удален Вячеслав Кротов.
После игры «Пари НН» идет на 13-м месте (22 балла), «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку (25 очков).
Ну а так что, довольно жаркой вышла концовка, но тут скорее хозяева были близки к третьему голу, чем гости ко второму. Набирает таким образом Пари НН первые очки при Юране, причём сразу три и волевым образом. Другое дело, что игра "парижан" по-прежнему вызывает массу вопросов, но теперь появляются у них реальные шансы на спасение от вылета....
Ну а так что, довольно жаркой вышла концовка, но тут скорее хозяева были близки к третьему голу, чем гости ко второму. Набирает таким образом Пари НН первые очки при Юране, причём сразу три и волевым образом. Другое дело, что игра "парижан" по-прежнему вызывает массу вопросов, но теперь появляются у них реальные шансы на спасение от вылета....
Юрана и Ко с победой.
Юрана и Ко с победой.