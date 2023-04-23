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«Пари НН» выиграл у «Крыльев Советов» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:02
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ (2:1).

Фернандо Костанса на 30-й минуте вывел гостей вперед. На 36-й Тимур Сулейманов реализовал пенальти и сравнял счет. Победный гол оказался на счету Владислава Яковлева — взятие ворот произошло на 73-й минуте.

На 90+6-й у хозяев за вторую желтую карточку с поля был удален Вячеслав Кротов.

После игры «Пари НН» идет на 13-м месте (22 балла), «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку (25 очков).

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:03
Ну, здесь каждому своё. Кто-то любит смотреть на игру, а кто-то на табло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:38
Молодцы !!!!!!!

ЮраНН - качествеННый треННер...!!!!!!
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 18:54
Юран даёт плоды, если так пойдёт то топ клуб присмотрится к нему, Химки уже у него есть в активе, если бы ещё не тупое руководство…
Caniggia
Caniggia ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:47
Результат на табло, всё остальное лирика!
Giovanny
Giovanny
вчера в 17:51
Пари НН не хочет в пердив и не надо.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:20
С победой НН!
Юран - супер-тренер!
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 16:51
По всем футбольным оценкам игры НН не наиграл даже на ничью. При нормальном судействе и мизерном везении побеждать должны КС. И при чём здесь Юран?
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:49
С победой НН!!!
С победой Серёгу Юрана!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:42
Не понимаю, почему многие "эксперты" называли Крылья фаворитом этого матча. Нижний уже не тот, что был раньше, беспросветный аутсайдер. И всё потому, что там теперь Юран. Этот супер кризисный тренер вытащит кого угодно из любой пропасти и это он неоднократно доказывал. Вот и теперь тащит Нижний из болота. Уверен, что команда сохранит прописку в РПЛ, возможно, даже без стыковых игр. У Юрана сложный характер, но он, возможно, сильнейший российский тренер на данный момент и самый недооценённый.
lotsman
lotsman
вчера в 16:36
Игра какая то сумбурная. Вроде НН не наиграл на победу, а выиграл.))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рaтмир (раскрыть)
вчера в 16:35
Кому-то радость, кому-то по бороде на ставках. "Ты слишком азартен"- говорили мне..).
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:29
Вольная борьба (футбол) закончилась победой по очкам НиНо.....
dok66
dok66
вчера в 16:28
Пускай судьи и накосячили , но фарт Юрана в игре опять .
Рaтмир
Рaтмир ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:23
Зато счастливый Юран ... У Сергея Николаевича и нижегородцев особенный праздник:
🥳 Первая победа «Пари НН» за восемь матчей
🥳 Первая победа Юрана в чемпионате за ВОСЕМЬ с лишним месяцев

Ну как такому не обрадоваться? ...:))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:20, ред.
Бездарно профуканое преимущество Самарой. Три очка от НН и Урал в кустах. Осинкину пора прекратить летать в облаках). До твердой посадки не далеко. 10 угловых! 2-е преимущество по владению мяча и 4-е по ударам по воротам. Хватает одного Спартака.
Юрана и Ко с победой.
1viking17
1viking17
вчера в 16:18
    протон
    протон ответ 1viking17 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Еще такой вопрос: на какое длительное время отстранят судейство в этой игре? И рассмотрят ли вообще жалобу..
    makkie
    makkie
    вчера в 16:13
    Тупо вытянули Нижний на победу.
    Это ж надо настолько палиться!
    протон
    протон ответ 1viking17 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 16:10
    У суда без суда. Вроде бы и есть, но толку мало.
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 16:09
    Одни играли плохо, а вторые еще хуже....

    Ну а так что, довольно жаркой вышла концовка, но тут скорее хозяева были близки к третьему голу, чем гости ко второму. Набирает таким образом Пари НН первые очки при Юране, причём сразу три и волевым образом. Другое дело, что игра "парижан" по-прежнему вызывает массу вопросов, но теперь появляются у них реальные шансы на спасение от вылета....
    протон
    протон
    вчера в 16:08
    Судья испортил игру! Просто безобразие
    4zkdd3qd5b9r
    4zkdd3qd5b9r
    вчера в 16:04
    С победой НН!!!
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