Дубль Комличенко помог «Ростову» одолеть «Урал»

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вчера, 14:03

«Урал» уступил «Ростову» в поединке 24-го тура РПЛ (1:3).

Дубль оформил Николай Комличенко, который забил на 19-й и 50-й минуте матча. У гостей на 80-й отличился Даниел Мишкич. Итоговый счет установил Максим Осипенко на 90-й минуте с пенальти.

После поединка уральцы идут на 11-м месте (25 очков), южане занимают 2-ю строчку (49 баллов).