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Дубль Комличенко помог «Ростову» одолеть «Урал»

вчера, 14:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Урал» уступил «Ростову» в поединке 24-го тура РПЛ (1:3).

Дубль оформил Николай Комличенко, который забил на 19-й и 50-й минуте матча. У гостей на 80-й отличился Даниел Мишкич. Итоговый счет установил Максим Осипенко на 90-й минуте с пенальти.

После поединка уральцы идут на 11-м месте (25 очков), южане занимают 2-ю строчку (49 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:34
а Ростов-то не собирается сбавлять ход ... круто !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:29
. У гостей на 80-й отличился Даниел Мишкич
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1349599/ural-rostov 23.04.2023
А вроде как Урал был хозяином, а его игрок Мишкич гостем?
np3xtsddbdf4
np3xtsddbdf4
вчера в 16:35
Ростову надо удержать второе место, будет что вспомнить
Boricku
Boricku
вчера в 16:20
Карповский дельфинарий плра разгонять.
Сп62
Сп62
вчера в 15:50
Надо признать, что многие, и я в том числе, после зимних каникул считал Ростов "факиром на час". Однако, время рассудило иначе. Невероятная мобильность команды и уверенность в своих силах на сегодняшний день Ростов сделали действительно второй командой РПЛ. И кто сегодня скажет, что ростовская команда не тренерская.
5Uralmash
5Uralmash
вчера в 15:18
Хухуян сломал всю игру. лучший
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:17
Интересно бы сравнить АПЛ и РПЛ по пенкам,есть статистика!?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:15
Ростов методично берет свои очки.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 15:11
Рискну предположить, что по окончании этого сезона Карпин покинет "Ростов", возможно, в "Динамо". Уйдут Осипенко, Глебов - в один из московских клубов...
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:48
Игру не смотрел, но судя по счёту, Карпин достаточно уверенно обыграл Урал. Но соглашусь, что Ростов не фаворит в борьбе за серебро.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45, ред.
Вчера...2 матча - 5 пенальти...
Сегодня 1,5 матча - 2 пенальти...

Походу в судейском корпусе висит плакат..."Не поставил пенальти - не работал"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
И вот хоть под конец матча, а без пенальти не обошлось...
lotsman
lotsman
вчера в 14:34
Хорошая игра была. Ростов молодцы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29, ред.
С ПОБЕДОЙ РОСТСЕЛЬМАШ !!!
Молодцы ребятушки, так держать ! Классный матч выдали обе команды. Битва получилась на загляденье, все девяносто минут. Конечно же счёт мог быть совершенно другой, логичнее просматривалась боевая ничья. Но это футбол и всё может произойти не по правилам, этим он и хорош . Продолжает удивлять торсида под руководством Карпина, на довольно продолжительное время команда продолжает быть в лидерах РПЛ, занимая вторую строчку турнирной таблицы, уступая только Зенит - Газпрому . А учитывая разницу так сказать потенциалов, ввиде бюджета клуба 46-лям $ против 160 и составов команд , так это достойно только похвалы и уважение главному тренеру Карпину . Надеюсь что Ростов сможет зацепиться за лидирующую тройку к концу сезона. Удачи Ростову и Уралу в дальнейшем. Всем Добра !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:22
Может у Гончаренко брат близнец есть ???
5-е поражение подряд...после невиданной серии в 16 матчей без поражений.....

Ростов неплох...с Победой !!!
Но думаю ЦСКА ближе к серебру чем Карпин....
Ибо...Ростову предстоят 4 гостевые игры с непростыми соперниками...ЦСКА же из 7-ми игр - 5 проведёт в Москве...
Возможно всё решиться в последнем туре 03.06.23....ЦСКА-Ростов...
Удачи!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:19
Карпин должен быть довольным игрой своих подопечных. Обыгран крепкий орешек с самоотдачей, желанием. Гончаренко сошлется, возможно, на свежесть своих игроков после кубковой встречи с конями.
С победой Ростов! Не отставать и убегать, как Колобок).
vlasovca
vlasovca
вчера в 14:18
Браво русским парням /именно русским а не легионерам/. РОСТОВУ удачи за второе серебро.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:14
Вперед, Ростов, догоняйте эти питерские ходячие набитые кошельки!
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
А что, подыгрыш рукой соперниками Ростова не считается нарушением правил?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:12, ред.
Болельщиков Ростова с победой! Матч хороший получился, не скучный во всяком случае). Урал тоже неплохо смотрелся, но вот первые два гола дали забить. Разрешили, так скажем.
протон
протон ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 14:09
Матч классный!
Молодцы!
У Урала отличная команда, желаю им выиграть кубок!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:09
НЕ "помог",а "обеспечил",ибо от третьего гола конечное распределение очков не зависело.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:09
Я рад за Победу фк РОСТОВ и его тренера В Карпина.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:06
Как сказал комментатор - Ростов сейчас первый... после Зенита
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 14:06
С Победой Земляки и сопереживающие Югу!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 14:05
Поздравляю болельщиков Ростова с победой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:04
2 гола не засчитали и пенальти, это помогло Ростову!
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