Дубль Комличенко помог «Ростову» одолеть «Урал»

«Урал» уступил «Ростову» в поединке 24-го тура РПЛ (1:3).
Дубль оформил Николай Комличенко, который забил на 19-й и 50-й минуте матча. У гостей на 80-й отличился Даниел Мишкич. Итоговый счет установил Максим Осипенко на 90-й минуте с пенальти.
После поединка уральцы идут на 11-м месте (25 очков), южане занимают 2-ю строчку (49 баллов).
С победой Ростов! Не отставать и убегать, как Колобок).
С победой Ростов! Не отставать и убегать, как Колобок).
Молодцы ребятушки, так держать ! Классный матч выдали обе команды. Битва получилась на загляденье, все девяносто минут. Конечно же счёт мог быть совершенно другой, логичнее просматривалась боевая ничья. Но это футбол и всё может произойти не по правилам, этим он и хорош . Продолжает удивлять торсида под руководством Карпина, на довольно продолжительное время команда продолжает быть в лидерах РПЛ, занимая вторую строчку турнирной таблицы, уступая только Зенит - Газпрому . А учитывая разницу так сказать потенциалов, ввиде бюджета клуба 46-лям $ против 160 и составов команд , так это достойно только похвалы и уважение главному тренеру Карпину . Надеюсь что Ростов сможет зацепиться за лидирующую тройку к концу сезона. Удачи Ростову и Уралу в дальнейшем. Всем Добра !
Молодцы ребятушки, так держать ! Классный матч выдали обе команды. Битва получилась на загляденье, все девяносто минут. Конечно же счёт мог быть совершенно другой, логичнее просматривалась боевая ничья. Но это футбол и всё может произойти не по правилам, этим он и хорош . Продолжает удивлять торсида под руководством Карпина, на довольно продолжительное время команда продолжает быть в лидерах РПЛ, занимая вторую строчку турнирной таблицы, уступая только Зенит - Газпрому . А учитывая разницу так сказать потенциалов, ввиде бюджета клуба 46-лям $ против 160 и составов команд , так это достойно только похвалы и уважение главному тренеру Карпину . Надеюсь что Ростов сможет зацепиться за лидирующую тройку к концу сезона. Удачи Ростову и Уралу в дальнейшем. Всем Добра !