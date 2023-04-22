«Торино» без Миранчука обыграл «Лацио»

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вчера, 20:57

«Лацио» проиграл «Торино» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 43-й минуте забил полузащитник «Торино» Иван Илич. Российский хавбек туринского клуба Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

«Лацио» идёт на 2-м месте (61 очко), «Торино» занимает 10-е место (42 очка).