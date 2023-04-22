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«Торино» без Миранчука обыграл «Лацио»

вчера, 20:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Лацио» проиграл «Торино» (0:1) в матче 31-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 43-й минуте забил полузащитник «Торино» Иван Илич. Российский хавбек туринского клуба Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

«Лацио» идёт на 2-м месте (61 очко), «Торино» занимает 10-е место (42 очка).

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Стадион «Олимпико»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Торино»
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:58
Торино удивил, в смысле того, что сделал Лацио. А с Миранчуком или без оного - там виднее. По крайней мере игровой практики у Лёхи больше, чем в Аталанте.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:49
Неожиданный результат. Лацио в последнее время хорошую форму набрал. Молодцы Торино, сумели их остановить.
Comentarios
Comentarios ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 23:49
    Maikl322
    Maikl322
    вчера в 22:33
    с миранчуком бы проиграли.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:24
    Такое ощущение, что в Серии А все клубы играют так, чтобы Наполи как можно скорее стал чемпионом
    протон
    протон
    вчера в 22:16
    Очередной провал ! О таких надеждах мы писали , возвели в ранг чуть ли не лучших игроков Европы !!
    Вот и здесь о технике и игровом мышлении !!! А получается они не нужны Торино !
    В Аталанте зе 2 года - 6 мячей , теперь и в Торино всего 4 мяча !
    sova147
    sova147
    вчера в 22:07
    Значит играть успешно могут и без него...
    KTS16
    KTS16
    вчера в 22:04
    На базе забыли?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:57
    Как они сумели без Лёхи?)
    KTS16
    KTS16
    вчера в 21:51
    Вот экстремалы
    Russia_4ever
    Russia_4ever
    вчера в 21:40
    Кааааааак? Без Миранчука? )))))
    KTS16
    KTS16
    вчера в 21:39
    Это подвиг
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 21:17
    Неожиданный результат вне зависимости от Миранчука
    A.S.A
    A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Благодарю за подробный ответ! можно попробовать....30 ставок у меня уже вроде как есть, сейчас поменяю тип ставок, и если ни кто не против, то я в деле!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:09
    А с Миранчуком проиграли бы?!!😀
    Гость
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