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«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лансу»

вчера, 23:58
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс3 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Ланс» обыграл «Монако» (3:0) в матче 32-го тура Лиги 1.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ланса» Лоис Опенда. На 16-й минуте Опенда оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник Адриен Томассон довёл счёт до разгромного.

«Ланс» идёт на 2-м месте (66 очков), «Монако» занимает 4-е место (61 очко).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ланс»
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Все комментарии
KTS16
KTS16
сегодня в 08:29, ред.
Это потеря
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:38
Монако изначально даже фаворитом этого матча не был.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:50
Типа "с Саней не проиграли бы"?))
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Для команд из лидирующей группы счет какой то не очень приличный для Монако.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:45
На "Лансы" без Головина хаживать...как на медведя без ружья....
О чём думали???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:26
Болельщиков Ланса с заслуженной Победой .
Монако сегодня был переигран по всем статьям и статистика матча тому яркое подтверждение . Команда под руководством Филиппа Клемана показывает совершенно не выразительный футбол и её постоянно штормит . Даже в играх с аутсайдерами команда выглядит совершенно не убедительно . Вроде бы и находится команда на чёрном месте турнирной таблицы и борется за попадание в зону лиги чемпионов и лигу Европы , но с такой игрой им точно там ничего хорошего не светит. Пора бы уже руководству клуба понять, что с таким составом и тренерским штабом в еврокубках делать нечего, если конечно у них нет амбиций.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:20
Монако и с Саньком бы проиграли,Ланс был в разы лучше!
drug01
drug01
сегодня в 00:19
Головин важный игрок, без него игра не пошла увы!!!
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