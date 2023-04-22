«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лансу»

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вчера, 23:58

«Ланс» обыграл «Монако» (3:0) в матче 32-го тура Лиги 1.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ланса» Лоис Опенда. На 16-й минуте Опенда оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник Адриен Томассон довёл счёт до разгромного.

«Ланс» идёт на 2-м месте (66 очков), «Монако» занимает 4-е место (61 очко).