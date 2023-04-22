«Монако» без Головина разгромно проиграл «Лансу»

«Ланс» обыграл «Монако» (3:0) в матче 32-го тура Лиги 1.
На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Ланса» Лоис Опенда. На 16-й минуте Опенда оформил дубль. На 56-й минуте полузащитник Адриен Томассон довёл счёт до разгромного.
«Ланс» идёт на 2-м месте (66 очков), «Монако» занимает 4-е место (61 очко).
О чём думали???
О чём думали???
Монако сегодня был переигран по всем статьям и статистика матча тому яркое подтверждение . Команда под руководством Филиппа Клемана показывает совершенно не выразительный футбол и её постоянно штормит . Даже в играх с аутсайдерами команда выглядит совершенно не убедительно . Вроде бы и находится команда на чёрном месте турнирной таблицы и борется за попадание в зону лиги чемпионов и лигу Европы , но с такой игрой им точно там ничего хорошего не светит. Пора бы уже руководству клуба понять, что с таким составом и тренерским штабом в еврокубках делать нечего, если конечно у них нет амбиций.
Монако сегодня был переигран по всем статьям и статистика матча тому яркое подтверждение . Команда под руководством Филиппа Клемана показывает совершенно не выразительный футбол и её постоянно штормит . Даже в играх с аутсайдерами команда выглядит совершенно не убедительно . Вроде бы и находится команда на чёрном месте турнирной таблицы и борется за попадание в зону лиги чемпионов и лигу Европы , но с такой игрой им точно там ничего хорошего не светит. Пора бы уже руководству клуба понять, что с таким составом и тренерским штабом в еврокубках делать нечего, если конечно у них нет амбиций.