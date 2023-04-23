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ПСЖ готов отдать 150 миллионов евро за Осимхена

вчера, 11:28

ПСЖ намерен предложить 150 миллионов евро за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за игрока 100 миллионов евро, парижане хотят перебить предложение лондонцев. «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в услугах футболиста.

В текущем сезоне Серии А Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:30, ред.
Простите, иногда находит умопомрачение, но захотелось перевести эту сумму в рубли по курсу 1 к 60. Получилась "невзрачная" цифра - 9 (!) млрд.рублей. За футболиста, у которого две руки, две ноги и который только и умеет, что заталкивать мячи в сетку ворот. С ума посходили..
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:16
За намордник Де Лаурентис ещё 50 попросит...
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 13:14
ПСЖ можно попробовать вариант с Лукаку
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:54
Вариант есть но его перевесит куча бабла скупщиков всего двигающегося и не двигающегося.
jkuse6e24h5g
jkuse6e24h5g
вчера в 12:29
Тут выбор очевиден, в Челси нет смысла идти.
Nazi
Nazi
вчера в 12:28
А мячами его снабжать будут витинья, солер и руис... И еще возвратившиеся из аренды паредес, дракслер и вейналдум... Несчастный Витя..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:59, ред.
Вот это уже разговор по-взрослому. Есть конкретное предложение за конкретные бабки. Всё остальное уже к делу не относится.
А то начнут нести детский лепет, типа такой то клуб якобы со слов "тёти Вали"
и н т р е с у е т с я тем то тем то... Или мол ай-яй-яй (!) как дорого, как зелено !
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44
Есть вариант, что Виктор всё же останется в Наполи.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:40
Ломать себе карьеру, что ПСЖ, что Челси. МЮ ещё ничего, тренер сейчас действительно толковый там.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:39
Лучше 1 млрд....за Осимхена,Холанда,Кейна и Леао.....
Чего каждый год торговаться то ???
Оптовый отдел вообще что ли там не работает???
Гость
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