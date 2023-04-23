ПСЖ готов отдать 150 миллионов евро за Осимхена

ПСЖ намерен предложить 150 миллионов евро за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за игрока 100 миллионов евро, парижане хотят перебить предложение лондонцев. «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в услугах футболиста.
В текущем сезоне Серии А Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах.
А то начнут нести детский лепет, типа такой то клуб якобы со слов "тёти Вали"
и н т р е с у е т с я тем то тем то... Или мол ай-яй-яй (!) как дорого, как зелено !
А то начнут нести детский лепет, типа такой то клуб якобы со слов "тёти Вали"
и н т р е с у е т с я тем то тем то... Или мол ай-яй-яй (!) как дорого, как зелено !
Чего каждый год торговаться то ???
Оптовый отдел вообще что ли там не работает???
Чего каждый год торговаться то ???
Оптовый отдел вообще что ли там не работает???