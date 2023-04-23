ПСЖ готов отдать 150 миллионов евро за Осимхена

1682238515

вчера, 11:28

ПСЖ намерен предложить 150 миллионов евро за нападающего «Наполи» .

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за игрока 100 миллионов евро, парижане хотят перебить предложение лондонцев. «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в услугах футболиста.

В текущем сезоне Серии А Осимхен забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи в 24 матчах.