«Барселона» договорилась о финансировании проекта по обновлению стадиона

«Барселона» достигла договорённости о финансировании проекта «Espai Barça» на сумму в размере 1,45 млрд евро, которые покроют все необходимые работы, сообщает официальный сайт клуба.
Средства поступят от 20 инвесторов, в их число входят престижные финансовые организации со всего мира. «Сине-гранатовые» будут возвращать долг в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет. Они начнут это делать после завершения работ на стадионе «Spotify Camp Nou», используя доход, полученный от сооружения, который, по прогнозам, составит около 247 млн евро. Клубное имущество не использовалось в качестве залога, на стадион также не оформлялась ипотека.
В ближайшие дни пройдёт пресс-конференция, посвящённая деталям операции.
«Espai Barça» — проект по обновлению домашнего стадиона «Барселоны». Помимо этого, планируется модернизация прилегающей территории и строительство новых объектов.
В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%.
Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина:
Сумма кредита: 1 450 000 000
Срок: 288 месяцев
Ставка по кредиту 5.1%
Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42
Общая сумма: 2 516 787 313.42
Ежегодный платёж: 104 866 137.96
Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%.
Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина:
Сумма кредита: 1 450 000 000
Срок: 288 месяцев
Ставка по кредиту 5.1%
Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42
Общая сумма: 2 516 787 313.42
Ежегодный платёж: 104 866 137.96
Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ