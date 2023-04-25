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«Барселона» договорилась о финансировании проекта по обновлению стадиона

сегодня, 00:04

«Барселона» достигла договорённости о финансировании проекта «Espai Barça» на сумму в размере 1,45 млрд евро, которые покроют все необходимые работы, сообщает официальный сайт клуба.

Средства поступят от 20 инвесторов, в их число входят престижные финансовые организации со всего мира. «Сине-гранатовые» будут возвращать долг в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет. Они начнут это делать после завершения работ на стадионе «Spotify Camp Nou», используя доход, полученный от сооружения, который, по прогнозам, составит около 247 млн евро. Клубное имущество не использовалось в качестве залога, на стадион также не оформлялась ипотека.

В ближайшие дни пройдёт пресс-конференция, посвящённая деталям операции.

«Espai Barça» — проект по обновлению домашнего стадиона «Барселоны». Помимо этого, планируется модернизация прилегающей территории и строительство новых объектов.

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Все комментарии
y4d5esgfbvps
y4d5esgfbvps
сегодня в 07:48
Барса в таком положении, что денег надо очень много.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:33
Всегда хорошо, когда что то новое строится. Удачи в строительстве.
протон
протон
сегодня в 01:29
Калькулятор подсказывает, что переплата по кредиту будет немногим меньше суммы самого кредита.

В прессе мелькали процентные ставки от 5.1 до 6%.

Если брать самую минимальную и считать аннуитетом, то получается такая картина:

Сумма кредита: 1 450 000 000
Срок: 288 месяцев
Ставка по кредиту 5.1%
Переплата по кредиту: 1 066 787 313.42
Общая сумма: 2 516 787 313.42
Ежегодный платёж: 104 866 137.96

Очень амбициозный план, Барсе нужно надеяться, что не будет новых мировых кризисов, войн, пандемий. Плюс нужно постоянное попадание в плей-офф ЛЧ
sova147
sova147
сегодня в 00:33
Большие планы! Новый стадион будет звать на новые достижения в футболе!
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