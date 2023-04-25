«Барселона» договорилась о финансировании проекта по обновлению стадиона

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сегодня, 00:04

«Барселона» достигла договорённости о финансировании проекта «Espai Barça» на сумму в размере 1,45 млрд евро, которые покроют все необходимые работы, сообщает официальный сайт клуба.

Средства поступят от 20 инвесторов, в их число входят престижные финансовые организации со всего мира. «Сине-гранатовые» будут возвращать долг в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет. Они начнут это делать после завершения работ на стадионе «Spotify Camp Nou», используя доход, полученный от сооружения, который, по прогнозам, составит около 247 млн евро. Клубное имущество не использовалось в качестве залога, на стадион также не оформлялась ипотека.

В ближайшие дни пройдёт пресс-конференция, посвящённая деталям операции.

«Espai Barça» — проект по обновлению домашнего стадиона «Барселоны». Помимо этого, планируется модернизация прилегающей территории и строительство новых объектов.