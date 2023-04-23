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вчера, 08:51

По итогам 2022 года чистый убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей, об этом сообщается в финансовой отчётности клуба. По сравнению с предыдущим сезоном это значение выросло более чем в два раза.

Выручка «Спартака» в 2022 году составила 5,8 млрд рублей (сократилась на 27%). Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), стала ниже на 14,4%. Этот показатель равен (7,7 млрд рублей).

По итогам года расходы на оплату труда составили 5,253 млрд рублей. Зарплатная ведомость клуба сократились на 21,6% по сравнению с предыдущим сезоном.

Прочие доходы клуба выросли на 47,8% — до 3,6 млрд рублей. Прочие расходы составили 3,89 млрд рублей, за год они выросли на 61,1%.