По итогам 2022 года чистый убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей, об этом сообщается в финансовой отчётности клуба. По сравнению с предыдущим сезоном это значение выросло более чем в два раза.
Выручка «Спартака» в 2022 году составила 5,8 млрд рублей (сократилась на 27%). Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), стала ниже на 14,4%. Этот показатель равен (7,7 млрд рублей).
По итогам года расходы на оплату труда составили 5,253 млрд рублей. Зарплатная ведомость клуба сократились на 21,6% по сравнению с предыдущим сезоном.
Прочие доходы клуба выросли на 47,8% — до 3,6 млрд рублей. Прочие расходы составили 3,89 млрд рублей, за год они выросли на 61,1%.
Игроков покупают за большие деньги, а продают в два три раза дешевле.
Высокая зарплата, которая явно не соответствует уровню игроков.
Непонятные люди вокруг клуба, называемые себя типа агентами. Не секрет, что Спартак больше всех платит каким то там агентам.
Ну и конечно фанаты, которые в свою угоду решили навредить клубу и не посещать стадион.
А если обобщить, то можно с уверенностью сказать, что Федуна просто разводили на большие деньги, а он оказался большим профаном в спортивном бизнесе.
Посмотрим как новое руководство будет себя вести.
Игроков покупают за большие деньги, а продают в два три раза дешевле.
Высокая зарплата, которая явно не соответствует уровню игроков.
Непонятные люди вокруг клуба, называемые себя типа агентами. Не секрет, что Спартак больше всех платит каким то там агентам.
Ну и конечно фанаты, которые в свою угоду решили навредить клубу и не посещать стадион.
А если обобщить, то можно с уверенностью сказать, что Федуна просто разводили на большие деньги, а он оказался большим профаном в спортивном бизнесе.
Посмотрим как новое руководство будет себя вести.
газпромовским проектом? Кому интересен такой чемпионат,
кроме питерских фанов?
газпромовским проектом? Кому интересен такой чемпионат,
кроме питерских фанов?
И вводить сдельно-премиальную зарплату.
В случае проигрыша - платить по-минимуму.
За победу - по максимуму.
А то получают миллионы, а середняка ФНЛ обыграть не могут.
И вводить сдельно-премиальную зарплату.
В случае проигрыша - платить по-минимуму.
За победу - по максимуму.
А то получают миллионы, а середняка ФНЛ обыграть не могут.