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Убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей

вчера, 08:51

По итогам 2022 года чистый убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей, об этом сообщается в финансовой отчётности клуба. По сравнению с предыдущим сезоном это значение выросло более чем в два раза.

Выручка «Спартака» в 2022 году составила 5,8 млрд рублей (сократилась на 27%). Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), стала ниже на 14,4%. Этот показатель равен (7,7 млрд рублей).

По итогам года расходы на оплату труда составили 5,253 млрд рублей. Зарплатная ведомость клуба сократились на 21,6% по сравнению с предыдущим сезоном.

Прочие доходы клуба выросли на 47,8% — до 3,6 млрд рублей. Прочие расходы составили 3,89 млрд рублей, за год они выросли на 61,1%.

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Спартак М
Источник: championat.com
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Все комментарии
True Story
True Story
вчера в 14:57
Неудивительно, что возросли прочие расходы - это откаты, подкупы и премии себе любимым
m2d9gsx2xzf6
m2d9gsx2xzf6
вчера в 14:18
Пора на стадионах разрешить продажу алкоголя ,тогда и люди пойдут и деньги в клубы придут.
протон
протон
вчера в 13:57
Как главный бухгалтер знаю, что если у организации несколько лет подряд такие убытки, налоговая может начать процесс ликвидации! Как можно при таких убытках платить такие зарплаты??? Жесть! Обычную организацию налоговая уже бы задолбала проверками!
Doping87
Doping87
вчера в 12:44
О чем и речь...
Сп62
Сп62
вчера в 12:17
Мы же не знаем прибыли других клубов.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:51
С Fan id ещё больше убытков будет, сами себе хуже сделали.
pomor45
pomor45 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 10:50
Видимо, он убыточный не для всех. Предположу, что тем, в чьих карманах осел этот убыток, вполне им довольны.
pomor45
pomor45 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:47
Так он и нужен Питерским фанам и им нет никакого дела до убытков клуба Спартак. Так устроено всё в мире. Тебя же не беспокоят убытки соседа по лестничной площадке.
yfwjh3328kgu
yfwjh3328kgu
вчера в 10:05
Тут несколько факторов приведших к такому результату.
Игроков покупают за большие деньги, а продают в два три раза дешевле.
Высокая зарплата, которая явно не соответствует уровню игроков.
Непонятные люди вокруг клуба, называемые себя типа агентами. Не секрет, что Спартак больше всех платит каким то там агентам.
Ну и конечно фанаты, которые в свою угоду решили навредить клубу и не посещать стадион.
А если обобщить, то можно с уверенностью сказать, что Федуна просто разводили на большие деньги, а он оказался большим профаном в спортивном бизнесе.
Посмотрим как новое руководство будет себя вести.
Gahi
Gahi
вчера в 09:49
Давно нужно практиковать дифференцированный подход в оплате труд и вклада каждого футболиста в общий результат команды.
Валерыч
Валерыч ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 09:38, ред.
А зачем нужен вечный гегемон-чемпион с его успешным
газпромовским проектом? Кому интересен такой чемпионат,
кроме питерских фанов?
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:35
Пора сокращать потолок зарплат игрокам.
И вводить сдельно-премиальную зарплату.
В случае проигрыша - платить по-минимуму.
За победу - по максимуму.
А то получают миллионы, а середняка ФНЛ обыграть не могут.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:20
Зачем нужен такой убыточный проект.
Гость
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