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«Мой уровень в 10 раз лучше, чем у него». Вальбуэна ответил Кокорину

вчера, 15:17

Бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна ответил на слова экс-нападающего московского клуба Александра Кокорина, который заявил, что легендой команды считают француза, а не его, с чем он не согласен.

Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Tiki Taka (раскрыть)
сегодня в 15:36
Только пользы от него не так уж и много было. Часто передерживал мяч и не обострял атаку. Нередко привозил голы, когда финтил не по делу в центре поля и терял мячи. Его талант нужно было направить в правильное русло, а для этого нужен был толковый тренер, которого в Динамо тогда не было.
Сп62
Сп62
сегодня в 13:27
Зря Матье обращает внимание на такие заявления.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:17
Адекватно оценил. Кокорин ни в какое сравнение с Вальбуэна не идет. Особенно смешно, как Кокорин хвастается забитыми голами, при том что он нападающий, а Вальбуэна полузащитник.
f4ewjyqt8ktf
f4ewjyqt8ktf
вчера в 17:43
Одно не отнять у обоих, это их умственные способности, точнее почти их отсутствия.
Baggio R.
Baggio R. ответ Tiki Taka (раскрыть)
вчера в 17:37
А как же Кевин Кураньи?
112910415
112910415
вчера в 17:27
не ссорьтесь, голеодоры ! )
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:39
Ох какие некрасивые высказывания, зачем себя ставить выше остальных.
Capral
Capral ответ Tiki Taka (раскрыть)
вчера в 16:13
Он, и Данни.
Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 15:49
Думаю Матье самый сильный игрок который когда либо играл в Динамо
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:46
Дело пошло к табуреткам.
Футбольный Спектакль наметился)))
Будет жарко !))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:20
Дело пошло к табуреткам.
Футбольный Спектакль наметился)))
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