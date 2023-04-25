«Мой уровень в 10 раз лучше, чем у него». Вальбуэна ответил Кокорину

Бывший полузащитник «Динамо» ответил на слова экс-нападающего московского клуба , который заявил, что легендой команды считают француза, а не его, с чем он не согласен.

Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!