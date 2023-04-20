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«Счёт не отображает результат». Тухель — о поражении от «Манчестер Сити»

20 апреля 2023, 12:11
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает поражение от «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов заслуженным.

Была разница в уверенности команд и в форме. Мы были наказаны за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает то, как проходило противостояние.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 02:11
Ну глупость конечно сказал, счёт и результат – это одно и тоже, а научиться принимать поражение, все таки надо будет. Не факт что Бавария сразу заиграет и неизвестно чего ждать в оставшихся играх в Бундеслиге. Гнабри, Сане, Мюллер, Горецка, не должны играть в основе, а вот Павар запросто смог бы сыграть как атакующий полузащитник, любой его удар опасен и всегда в створ.
mlcfwok
mlcfwok
20 апреля в 19:50, ред.
Тухель помоему объелся чего-то
В первой игре на поле было вообще только Сити
Во второй - Бавария че-то там пыталась, тужилась, но реальных моментов было пару-тройку, так еще судья подарил Баварии халявный нелепый пендаль
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 16:28
В первом матче Баварию практически не было видно, Сити полностью доминировали. А в ответке Сити играл по счету, но у Тухеля почему-то доминировала Бавария в двух матчах xD
shur
shur
20 апреля в 15:05, ред.
...надо быть круглым идиотом, тем более в ЛЧ, чтобы не понимать игру команды ,которая имеет три мяча в запасе!!!
Ну какой тренер скажет вперёд и бой, конечно Сити играл
по счёту, спопокно и размеренно и закончить мог на пенальти, Зоровяк перенерничал , бывает, ну а Сити с заслуженной победой! Ох, помучиемся мы с ними, ждём...!!!
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 14:48, ред.
Всё-таки запущу свой пятак....)

Вспомните, пожалуйста, последние пару игр Реал М.
Тренер Анчелотти Карло... Костюм с иголочки, лакированные туфли (или начищены до блеска как "котовы яйца"), тщательно выбрит, коротко подстрижен.... А манера держать себя? Солидно, достойно, уверенно, на лице ни один мускул не дрогнет... Прилетел мяч, не беря в руки круглого, Карло начеканил четыре раза через бедро, с такой уверенностью..., и спокойно, точно отпасовал игроку... И без проявления эмоций.

Томас Тухель.... Носится по бровке сгусток какой то материи. Не стриженый, не бритый, одет может и в фирменные вещи, но как-то неопрятно и не к месту, на голове чёрт знает что, руками машет, гримасничает, всем "напихует" - и резервному судье и боковому и игрокам и апеллирует к лавочке запасных. Персонаж... Для полного портрета "героя дня" недостает в зубах папиросы "Беломор - канал".

И что вы хотели после этого услышать?
" - Соперник сегодня был сильнее, мы увидели слабые места в своей игре..., будем работать.. Поздравляю..."
Вот салат Вам из горькой редьки перед собранием.... -

«Счёт не отображает результат».
Шуnя771
Шуnя771
20 апреля в 14:14
Тухель: «Счёт не отображает результат».

Шуня: А мну всегда считал, что табло отображает и счет и результат!)

Надо кликать третейского судью с корешами варовцами...)
Кьянти
Кьянти ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 14:00
Знаешь, честно тебе скажу(ты знаешь мою оценку прогноза, мол, МС без проблем пойдёт Реал, мы с тобой пару дней назад ее обсуждали), мне как мадридисту после врешнего матча стало страшновато) за Реал)))
Горожане становятся матерыми, взрслеют.
Оно утешает, у королевечей колоссальный опыт и такой же колоссальный стержень))
5a62du9h889v
5a62du9h889v
20 апреля в 13:59
Сити играл на результат и им этого было достаточно
Кьянти
Кьянти ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 13:46, ред.
Не был Сити был на голову выше Баварии. Во втором матче. В первом наверное да. Я бы сказал, что МС был фундаментальней, то есть играл ровно так, как хватало для победы. Могу согласиться, что МС играл с запасом,а немцы на пределе. В этом смысле , что потенциально сильнее, скорее да, но по вчерашней игре вовсе нет.
lotsman
lotsman
20 апреля в 13:29
Счёт на табло, а остальное всё лирика.
Варвар7
Варвар7
20 апреля в 13:07
Противостояние это громко сказано, а вообще " счёт на табло".
Nazi
Nazi
20 апреля в 12:55, ред.
Прекрасно отражает тухлый :) Такую импотентную Баварию я лично вижу впервые за 40 лет. Представляю что сделали бы Сити с ПСЖ с "величайшим" чумоданом с чипсами во главе..
sir_Alex
sir_Alex
20 апреля в 12:54
0:3 в первом матче – о чём речь?
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 12:44
Всё по делу, Сити сейчас сильнее.
Elliada
Elliada
20 апреля в 12:43
Глупость. Эти слова подошли бы к противостоянию Бавария - ПСЖ. Там Бавария не доминировала и подловила ПСЖ на ошибках. А тут Сити был на голову сильней
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 12:20
Мало кто умеет признавать поражение...
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