«Счёт не отображает результат». Тухель — о поражении от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» не считает поражение от «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов заслуженным.

Была разница в уверенности команд и в форме. Мы были наказаны за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает то, как проходило противостояние.