«Счёт не отображает результат». Тухель — о поражении от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает поражение от «Манчестер Сити» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов заслуженным.
Была разница в уверенности команд и в форме. Мы были наказаны за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает то, как проходило противостояние.
Горожане становятся матерыми, взрслеют.
Оно утешает, у королевечей колоссальный опыт и такой же колоссальный стержень))
Горожане становятся матерыми, взрслеют.
Оно утешает, у королевечей колоссальный опыт и такой же колоссальный стержень))
Вспомните, пожалуйста, последние пару игр Реал М.
Тренер Анчелотти Карло... Костюм с иголочки, лакированные туфли (или начищены до блеска как "котовы яйца"), тщательно выбрит, коротко подстрижен.... А манера держать себя? Солидно, достойно, уверенно, на лице ни один мускул не дрогнет... Прилетел мяч, не беря в руки круглого, Карло начеканил четыре раза через бедро, с такой уверенностью..., и спокойно, точно отпасовал игроку... И без проявления эмоций.
Томас Тухель.... Носится по бровке сгусток какой то материи. Не стриженый, не бритый, одет может и в фирменные вещи, но как-то неопрятно и не к месту, на голове чёрт знает что, руками машет, гримасничает, всем "напихует" - и резервному судье и боковому и игрокам и апеллирует к лавочке запасных. Персонаж... Для полного портрета "героя дня" недостает в зубах папиросы "Беломор - канал".
И что вы хотели после этого услышать?
" - Соперник сегодня был сильнее, мы увидели слабые места в своей игре..., будем работать.. Поздравляю..."
Вот салат Вам из горькой редьки перед собранием.... -
«Счёт не отображает результат».
Вспомните, пожалуйста, последние пару игр Реал М.
Тренер Анчелотти Карло... Костюм с иголочки, лакированные туфли (или начищены до блеска как "котовы яйца"), тщательно выбрит, коротко подстрижен.... А манера держать себя? Солидно, достойно, уверенно, на лице ни один мускул не дрогнет... Прилетел мяч, не беря в руки круглого, Карло начеканил четыре раза через бедро, с такой уверенностью..., и спокойно, точно отпасовал игроку... И без проявления эмоций.
Томас Тухель.... Носится по бровке сгусток какой то материи. Не стриженый, не бритый, одет может и в фирменные вещи, но как-то неопрятно и не к месту, на голове чёрт знает что, руками машет, гримасничает, всем "напихует" - и резервному судье и боковому и игрокам и апеллирует к лавочке запасных. Персонаж... Для полного портрета "героя дня" недостает в зубах папиросы "Беломор - канал".
И что вы хотели после этого услышать?
" - Соперник сегодня был сильнее, мы увидели слабые места в своей игре..., будем работать.. Поздравляю..."
Вот салат Вам из горькой редьки перед собранием.... -
«Счёт не отображает результат».