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Гвардиола высказался о страхе фанатов МЮ, что «Ман Сити» оформит требл

вчера, 23:39

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся, что «горожане» выиграют требл в нынешнем сезоне.

Фанатам МЮ не нужно бояться этого, мы соседи. А соседи всегда добры друг к другу.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:59
Тогда не будет требла, логично
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:32, ред.
Попался....сейчас мы с тобой будем "дружить"...сосед...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:05
МЮ каждый год оформляет требл...
Не выигрывает чемпионат, не выигрывает кубок, не выигрывает лигу чемпионов, Юнайтед-требл так сказать.
v6qw4hx5gxce
v6qw4hx5gxce
сегодня в 06:05
Похоже требл всё-таки состоится
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:49
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 04:16
    Действительно, чего боятся в следующим сезоне МЮ возьмёт да оформит этот самый требл....)))
    протон
    протон
    вчера в 23:42
    Если не пройдут Реал тогда что?
    Гость
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