Гвардиола высказался о страхе фанатов МЮ, что «Ман Сити» оформит требл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся, что «горожане» выиграют требл в нынешнем сезоне.
Фанатам МЮ не нужно бояться этого, мы соседи. А соседи всегда добры друг к другу.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся, что «горожане» выиграют требл в нынешнем сезоне.
Фанатам МЮ не нужно бояться этого, мы соседи. А соседи всегда добры друг к другу.
Не выигрывает чемпионат, не выигрывает кубок, не выигрывает лигу чемпионов, Юнайтед-требл так сказать.
Не выигрывает чемпионат, не выигрывает кубок, не выигрывает лигу чемпионов, Юнайтед-требл так сказать.