«Райо Вальекано» победил «Барселону» в матче чемпионата Испании

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сегодня, 01:00

«Райо Вальекано» переиграл «Барселону» в поединке 31-го тура Ла Лиги (2:1).

Альваро Гарсия обеспечил своей команде преимущество на 19-й минуте, а Франсиско Гарсия удвоил преимущество коллектива на табло. Гости ответили на 83-й минуте мячом Роберта Левандовского.

После игры «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке (43 балла), «Барселона» лидирует (76 очков).