«Райо Вальекано» победил «Барселону» в матче чемпионата Испании

«Райо Вальекано» переиграл «Барселону» в поединке 31-го тура Ла Лиги (2:1).
Альваро Гарсия обеспечил своей команде преимущество на 19-й минуте, а Франсиско Гарсия удвоил преимущество коллектива на табло. Гости ответили на 83-й минуте мячом Роберта Левандовского.
После игры «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке (43 балла), «Барселона» лидирует (76 очков).
Команду 80% распродать и набрать из Б-б, да?
Команду 80% распродать и набрать из Б-б, да?
Хоть отрыв хороший сделали .
Это будет смешно ,если чемпионство упустят.
Лапорте можно смело уходить в отставку с Хави .
Хоть отрыв хороший сделали .
Это будет смешно ,если чемпионство упустят.
Лапорте можно смело уходить в отставку с Хави .
Наверное опять газон виноват или солнце светило им в глаза..
В 5 последних матчах забито всего лишь 2 мяча..
Хави походу не в ту сторону повернул) я не знаю на что он рассчитывает с такой игрой?
Наверное опять газон виноват или солнце светило им в глаза..
В 5 последних матчах забито всего лишь 2 мяча..
Хави походу не в ту сторону повернул) я не знаю на что он рассчитывает с такой игрой?
Дальше - больше.
Дальше - больше.