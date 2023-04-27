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«Райо Вальекано» победил «Барселону» в матче чемпионата Испании

сегодня, 01:00
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Райо Вальекано» переиграл «Барселону» в поединке 31-го тура Ла Лиги (2:1).

Альваро Гарсия обеспечил своей команде преимущество на 19-й минуте, а Франсиско Гарсия удвоил преимущество коллектива на табло. Гости ответили на 83-й минуте мячом Роберта Левандовского.

После игры «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке (43 балла), «Барселона» лидирует (76 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:27
ну-ну, расслабляться не надо !
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 08:42
Чави на свалку, как тренер он полный 0, да?
Команду 80% распродать и набрать из Б-б, да?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:41
Ничего страшного. Реал тоже свой матч проиграл. Наконец-то Лева забил и прервал свою голевую засуху.
ux2qwe5kzj38
ux2qwe5kzj38
сегодня в 08:38
Весьма неожиданно Барса влетела
lotsman
lotsman
сегодня в 07:58
Что то расслабились каталонцы.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:47
Барса все решила в чемпионате, доигрывает не напрягаясь возможно за вознаграждение.
gy7888h83tkr
gy7888h83tkr
сегодня в 07:41
Барса стала буксовать, благо отрыв большой
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:16
Большой отрыв Барсы от Реала позволяет лижеру играть на раслабоне.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:02
Караул!!!Меську,срочно вызывать!!!
3ton
3ton
сегодня в 06:58
Барса под конец сезона просела и сильно .
Хоть отрыв хороший сделали .
Это будет смешно ,если чемпионство упустят.
Лапорте можно смело уходить в отставку с Хави .
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:47
Барса в крутом пике, а Реал этим не хочет пользоваться.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:42
Барса в концовке проваливает много матчей
swed27
swed27 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 06:00
А что Месси может подсказать что делать c мячом
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Даже такое поражение каталонцев не сколько не уменьшает их шанс на победу в чемпионате Испании
Giovanny
Giovanny
сегодня в 04:47
РВ с победой!
fhf293sd6xkc
fhf293sd6xkc
сегодня в 04:15
Райо Вальекано попытался сохранить чемпионскую интригу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:53
Отрыв позволяет Барсе и проиграть иногда...
5386avem7qnw
5386avem7qnw
сегодня в 03:53
До чемпионства Барса конечно дотянет, но расслабляться нельзя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:41
Барселона рано поверила в чемпионство.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:21
Просто молодцы, что тут ещё скажешь)
Наверное опять газон виноват или солнце светило им в глаза..
В 5 последних матчах забито всего лишь 2 мяча..
Хави походу не в ту сторону повернул) я не знаю на что он рассчитывает с такой игрой?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 02:00
Барса не знает что делать с мячом... Походу ждут Месси... Зря ждут..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:46
Конечно может. Поэтому на её расслабоны всё меньше и меньше обращают внимание. Из ранга топовых, по европейским меркам клубов, она потихоньку выходит.
Дальше - больше.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:20
Барселона сейчас может себе позволить играть "на расслабоне".
Hamman
Hamman
сегодня в 01:19
Интересно а Гави уже запостил своё довольное лицо в соцсетях?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:19
Молодцы
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